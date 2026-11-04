Трамп изменит тактику по Украине после разгрома на выборах?: Кислица дал неожиданный ответ

Сергей Кислица / © Getty Images

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Результаты выборов в Конгресс США изменят политический баланс в Вашингтоне, однако Украина продолжит сотрудничество с американскими властями независимо от партийной принадлежности. Среди главных приоритетов остается мирный процесс, закупка вооружений и совместное производство ракет Patriot.

Об этом заявил первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица в интервью ТСН.ua, комментируя результаты промежуточных выборов в Конгресс США.

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«Результаты выборов — они, конечно, вносят коррективы, они меняют собеседников, но кто бы ни был у власти, какая бы партия ни была у власти в Соединенных Штатах, это наша обязанность развивать с ними реальные, нормальные, стабильные отношения», — подчеркнул Кислица.

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Чиновник подчеркнул, что изменение состава Конгресса не отменяет стратегических направлений сотрудничества между странами.

«У нас есть системные вопросы в работе с Соединенными Штатами, у нас есть peace track, у нас есть сотрудничество с Соединенными Штатами в области закупки у них вооружений и производства будущего, общего, потому что никто не снимал и не намерен снимать с повестки дня совместное производство ракет PAC Patriot», — заявил он.

Как новый Конгресс может повлиять на поддержку Украины

Кислица объяснил, что Киев будет следить за формированием нового состава парламентских комитетов США и налаживать сотрудничество с их руководителями.

«Будем смотреть, как будут сформированы комитеты, кто будет возглавлять комитеты и будем работать. Это выбор американского народа. Законодательная ветвь власти в каждой демократической стране важна, от нее зависят бюджетные ассигнования, финансы», — отметил он.

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В то же время, чиновник предположил, что после потери республиканцами контроля над обеими палатами Конгресса президент Дональд Трамп может активнее использовать исполнительные указы.

"Ожидаемо, что в силу потери обеих палат исполнительная власть Соединенных Штатов, в частности президент, вероятно, будут еще больше выпускать так называемые исполнительные указы (executive orders), и таким образом проводить некоторые вопросы", - сказал Кислица.

Он также напомнил о праве президента ветировать решение Конгресса, однако подчеркнул, что американская система власти действует в рамках Конституции.

«Соединенные Штаты – это страна, где Конституция играет определяющее значение. Поэтому рано или поздно все будет возвращено, если та или иная ветвь власти будет искушать что-то делать не в рамках Конституции, все равно все вернется, в том числе через Верховный суд, в конституционный строй», — подытожил он.

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Выборы в Конгресс США: победа демократов и реакция Трампа

Напомним, 3 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс, в ходе которых американцы выбирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов.

Демократы одержали неожиданные победы в традиционно республиканских штатах, в частности, Техасе, Южной Каролине, Айове и Канзасе. Это позволило партии получить шесть дополнительных мест в Сенате.

После выборов Дональд Трамп заявил о готовности сотрудничать с демократами, однако объяснил неудачу республиканцев собственным отсутствием в избирательном бюллетене.

Президент США также предположил, что на результаты голосования могла повлиять война с Ираном и пригрозил применять право вето против инициатив демократов.

В Германии оценили победу демократов в США

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи с Владимиром Зеленским назвал результаты промежуточных выборов в США поводом для осторожного оптимизма.

«Победа демократов действительно впечатляет, но нам стоит подождать, что это действительно будет означать на практике впоследствии», — отметил он.

В то же время, Германия вместе с Великобританией начала инициативу по поиску и закупке дополнительных ракет для систем Patriot. Это связано с ограниченным объемом американской военной помощи и недостаточными темпами производства боеприпасов в Европе.

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