Трамп, Китай и ось зла: захочет ли Си Цзиньпин помочь закончить войну России против Украины

В день падения режима Башара Асада в Сирии Дональд Трамп дописал в соцсети Truth Social, что Китай может помочь в прекращении огня и начале переговоров между Украиной и Россией.

К тому же это публичное предложение прозвучало сразу после встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Париже на открытии отреставрированного после пожара Собора Парижской Богоматери. А чуть раньше Трамп пригласил лидера КНР Си Цзиньпина и других мировых лидеров на свою инаугурацию 20 января 2025, хотя обычно участие зарубежных лидеров не предусмотрено. И это при том, что Трамп постоянно угрожает ввести чуть ли не 60% пошлины, хотя потом говорил о 10% на весь китайский импорт.

"Некоторые люди сказали: "Вау, это немного рискованно, не так ли? Я сказал: "Может быть, это так". Увидим. Посмотрим, что будет. Но мы любим рисковать", — сказал Трамп о приглашении зарубежных лидеров на свою инаугурацию.

Вряд ли Си Цзиньпин приедет на инаугурацию Трампа. Ее посетит посол Китая в США и другие официальные лица из Пекина. По словам посла России в КНР Игоря Моргулова, в 2025 году лидер Китая поедет в Россию. Это уже будет пятая встреча Си и Путина, называющих друг друга "друзьями", с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. По данным США, 90% микроэлектроники, используемой Россией для производства оружия, в обход санкций поступает именно из Китая. КНР также является вторым после Индии покупателем российской нефти. Ее продажа является главным источником заполнения бюджета РФ.

Учитывая внешнеполитическую команду Трампа, в которую входят преимущественно жесткие противники Китая, а Пекин давно придерживается курса конфронтации с Западом и входит в новую ось зла Россия-КНР-Иран-Северная Корея, ничего хорошего в последующие годы Пекина не ожидает. Как негативные ожидания от президентства Трампа и серьезные экономические проблемы могут подтолкнуть Си Цзиньпина к изменению своей политики поддержки Путина? Читайте в материале ТСН.ua.

Дружба с Россией: что будет делать Трамп

По оценкам Пентагона, Китай быстро увеличивает свой ядерный арсенал, и к 2030 году будет уже 1000 боеголовок. Сейчас в КНР их около 600, в то время как у РФ и США – по 6 тыс. Для Америки это вызов, учитывая еще и то, что на сегодняшний день Китай имеет самый большой (по количеству – ред.) в мире флот: 370 кораблей и подводных лодок – чуть больше, чем в ВМС США. На днях Пекин спустил на воду свой первый десантный корабль следующего поколения параллельно укрепляя свои ВВС и увеличивая количество межконтинентальных баллистических ракет.

И все это вдобавок к увеличению оборонного бюджета Китая до $330-450 млрд (оборонный бюджет США на 2025 год — $895 млрд), несмотря на сокращение экономики КНР и призывов Си Цзиньпина к китайской армии усилить готовность к войне. Заявление о "готовности к войне" лидер КНР сделал во время посещения бригады ракетных войск Народно-освободительной армии, которая в 2027 году отметит свое 100-летие. Поэтому многие аналитики и эксперты считают, что именно под эту дату Си Цзиньпин может начать какие-то военные действия против Тайваня.

Западные аналитики уверены, что даже коррупция в китайской армии не является серьезным препятствием для Си Цзиньпина, желающего завершить модернизацию войска к 2035 году. Правда, в январе 2024 года американская разведка отмечала, что коррупция все же поставила под сомнение способность Китая вести войну. В Пентагоне напоминают, что в прошлом году по меньшей мере 15 офицеров и руководителей ОПК, отвечавших за модернизацию ядерных и обычных ракет наземного базирования, были уволены. Год назад министр обороны Ли Шанфу сначала скрылся на несколько месяцев, а затем партийные СМИ Китая сообщили, что его сняли с должности. Однако развивать ядерную и ракетную программы Пекину активно помогает Москва.

С 2016 года Россия и Китай провели более 100 совместных военных учений. В сентябре КНР приняла участие в крупнейших за последние 30 лет военных учениях российского ВМФ "Океан-2024", охватывавших маневры у Японии и совместное патрулирование в Тихом океане, что стало прямым вызовом для США. А в марте Китай и Россия провели с Ираном четвертые с 2019 года совместные военные учения "Пояс морской безопасности 2024" в Оманском заливе, где проходит 20% мировой нефтяной торговли. К тому же наивно считать, что Китай каким-то образом не одобряет вступление Северной Кореи в войну против Украины на стороне России. КНР остается крупнейшим торговым партнером КНДР. Поэтому, если бы Пекин действительно хотел этому помешать, уже давно бы перекрыл поставки критических для военного производства товаров в Пхеньян.

Как видим, новой Администрации США придется иметь дело со сложившейся осью зла Россия-Китай-Иран-КНДР. Еще летом Трамп заявлял, что Тайвань должен платить США за оборону. В интервью WSJ он сказал, что введет 200% пошлины на китайский экспорт, если Пекин решит "зайти на Тайвань". Позже Трамп отказывался ответить, отправит ли американские войска в защиту Тайваня так же, как во время единых теледебатов с Камалой Гаррис, Трамп отказался ответить, хочет ли он победы Украины в войне. Трамп постоянно повторяет, что у него прекрасные отношения с Си Цзиньпином и Путиным, параллельно угрожая ввести тарифы на весь китайский импорт в США.

На своей первой пресс-конференции после избрания Трамп заявил, что "Китай и США могли бы работать вместе для решения всех мировых проблем". Министр иностранных дел КНР Ван Й позже выразил надежду, что "новая американская администрация сделает правильный выбор и будет сотрудничать с Китаем взаимовыгодным способом, чтобы устранить сбои и преодолеть препятствия". Однако за этим дипломатическим языком скрывается подготовка к жесткому противостоянию. Ведь взять хотя бы номинированного Трампом на должность госсекретаря сенатора Марка Рубио. С 2020 г. он находится под китайскими санкциями.

Роль Китая в войне: чего не следует ожидать от Си

В среду, 25 декабря, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с новоназначенным послом Китая в Украине Ма Шенкуном. "Во время встречи обсудили перспективы двустороннего сотрудничества между Китаем и Украиной. Андрей Ермак подчеркнул, что роль Китая важна в достижении справедливого и длительного мира для Украины. Кроме того, речь шла о возможности двустороннего диалога на самом высоком уровне", — говорится в сообщении ОПУ. .

С самого начала полномасштабного российского вторжения Владимир Зеленский еще ни разу лично не встречался с лидером КНР Си Цзиньпином. Только в апреле прошлого года по инициативе Киева они побеседовали по телефону. Тогда был только что назначен посол Украины в Китае Павел Рябикин, которого сейчас новую меняют, а Китай обещал отправить в Европу, Киев и Москву своего спецпредставителя по Евразии Ли Хуэя. В марте 2024 года он доехал до Украины, но политику Китая это не изменило, не прекратило его поддержку России, и Пекин не начал отстаивать "длительный и справедливый мир".

С февраля 2023 года, когда на Мюнхенской конференции безопасности Ван И впервые представил китайскую "позицию по урегулированию украинского кризиса", формулировку о собственном "украинском кризисе", которую, по мнению КНР, нужно решить с помощью безусловного прекращения огня и де-факто согласия на российскую оккупацию украинских территорий, Пекин ни разу не менял. Даже после того, как эта "позиция" трансформировалась в общий китайско-бразильский "консенсус из шести пунктов", который, как говорят в Пекине, получил "положительные" отзывы в более чем 110 странах мира. Хотя принято считать, что осенью 2022 года именно Си Цзиньпин убедил Путина не применять ядерное оружие против Украины. И вроде бы благодаря позиции Пекина риск ядерной эскалации до сих пор низкий.

Вряд ли Украина может повлиять на Китай, чтобы он прекратил или хотя бы снизил поддержку России. У Киева просто нет таких рычагов, в отличие от наших союзников и партнеров – США и Евросоюза. Руководитель дипломатии ЕС Кая Каллас считает: "Чтобы не иметь проблем с Китаем, нужно быть очень сильными по отношению к России. Если вы действительно тверды и не даете им того, что они хотят, более вероятно, что у вас больше не будет войн (очевидно, имея в себе" вниманию Тайвань – ред.)".

Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью для Show Sunday Special также очень справедливо отметил, что китайские деньги идут в Иран за покупку их нефти, а затем дроны и ракеты уходят в Россию, а на Ближнем Востоке взрывается терроризм. "Кто-то может поспорить, что это наши деньги из торгового дефицита с Пекином, которые идут в Китай, Иран, а затем в Россию и Ближний Восток. Именно поэтому Трамп сфокусирован на торговых дефицитах, которые наши противники используют против нас, чтобы мы тратили больше денег на свой оборонный бюджет", — сказал Майк Уолтц.

Также советник Трампа по нацбезопасности вспомнил и углубляющиеся экономические проблемы России, отметив, что Кремль превращает свою экономику "в полноценную экономику северокорейского типа военного времени". Но потом Майк Уолтц добавил, что "Путин считает это (войну против Украины – ред.) поворотным моментом, определяющим его наследство, поэтому нужно привести обе стороны за стол переговоров". Отчасти такой вывод объясняется тем, и это уже даже не секрет, что в команде Трампа есть люди, которые уверены, что Россию можно оторвать от Китая, и не в последнюю очередь за счет уступок со стороны Украины.

Но эксперты Brookings Institution в своей статье о китайско-российских отношениях отмечают, что США ограничены в своей способности устроить китайско-российский раскол. "Поэтому было бы крайне ошибочным пытаться склонить одну или обе стороны к фундаментальным уступкам путем поддержки претензий Китая на Тайвань или признания российской оккупации украинских территорий. Такое умиротворение не только подорвет доверие США со стороны их союзников и партнеров, но и вдохновит Китай, Россию и другие ревизионистские режимы на дальнейшие агрессии", — говорится в статьи.

Эксперты убеждены, что лучше работать над разрывом всей оси зла Россия-Китай-Иран-КНДР. Как мы видим, падение режима Башара Асада в Сирии, что существенно снизило влияние России и Ирана в регионе, продемонстрировало, что это возможно. Тем не менее, отношения США и Китая при новой американской Администрации будут зависеть от намерений Трампа выполнить свои предвыборные обещания, в частности относительно углубления торговой войны с КНР, а также от того, насколько сильно влияние на избранного 47-го президента будут иметь его советники и приближенные к нему люди. Например, Илон Маск, которого в Конгрессе уже обвинили в лоббировании американских инвестиций в КНР.

В 2025 году Китай выпустит специальные казначейские облигации на рекордные $411 млрд. К тому же с 1 января 2026 года Пекин повышает ставку НДС. Вместе с обвалом рынка недвижимости, куда китайское правительство уже "влило" более $130 млрд, введение дополнительных пошлин на китайский экспорт в США (торговый дефицит США с Китаем в пользу Пекина — $279,4 млрд) еще больше усугубит экономический спад КНР. Это может повлиять на уменьшение объемов поддержки Китаем России.