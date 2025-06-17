Трамп на крючке у Путина: эксперт объяснил истинную причину атаки РФ на Киев

Россия продолжает атаковать Киев, для чего это нужно Путину

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Киев пережил очередную комбинированную атаку РФ, снова оставившую по себе пожары и дым. Российские ракеты и дроны целенаправленно били по жилым домам столицы. По предварительной информации, погибли 14 киевлян, а 117 пострадавших обратились за медицинской помощью, 68 из них госпитализированы.

В память о жертвах массированной атаки РФ на столицу 18 июня, в Киеве объявлен Днем траура.

ТСН.ua выяснял, почему Россия продолжает атаковать Киев, для чего это нужно Путину и сколько еще будет продолжаться откровенный террор со стороны оккупантов.

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Атака синхронизирована с Трампом?

Военный эксперт Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.), называет атаку россиян целенаправленными преступными действиями.

«Этот налет на Киев, я бы назвал — организацией ведения боевых действий, направленных исключительно на мирное население Киева. Цель — сломать морально-психологический дух киевлян. Более того, эта комбинированная атака полностью синхронизирована между Путиным и Трампом, они о всем договорились еще в субботу во время очередной телефонной беседы. После этого Путин дал команду атаковать Киев, а Трамп фактически сорвал работу саммита G7 в Канаде, потому что ему не понравилось, как эту встречу видят европейцы. Его это не устраивает и он демонстративно покинул мероприятие. Это еще раз подтверждает, что Трамп на крючке у Путина и каждый из них делает свое черное дело», — рассказывает Романенко.

Чем били по Киеву?

Военный эксперт называет атаку на Киев откровенным террористическим актом со стороны России. Ведь в результате атаки разрушены жилые дома, административные постройки и учебные заведения. Россияне наносили прицельный удар именно по жилой застройке Киева.

«Враг использовал для нападения на Киев крылатые ракеты, баллистику и „Шахеды“. Погибли люди, изуродованные или уничтоженные многоквартирные дома. Нет смысла сейчас углубляться в то, чем именно враг нанес удар, но известно, что противником были использованы кассетные боеприпасы, увеличивающие поражение живой силы. Если говорить о „Шахедах“, то их действительно было больше — около 280 и еще 166 дронов-имитаторов. Приблизительно 150 ударных дронов атаковали столицу», — говорит Игорь Романенко.

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Путин не отличается от Гитлера

Эксперт добавляет, что россияне продолжают совершенствовать свои беспилотники — уменьшают количество топлива в них, чтобы увеличить мощность боевой части от 75 до 90 килограммов. Даже на дроны-имитаторы окупанты начали ставить небольшую боевую часть.

«Это откровенный террор против мирного населения Украины. Сейчас это касается, в первую очередь, киевлян, потому что здесь находится центр принятия решений. Россияне надеются, что после подобных атак, киевляне будут оказывать давление на военно-политическое руководство государства и требовать пойти на уступки Путину. Именно такой подход реализует российский диктатор, нанося воздушные удары по Киеву. Все это уже использовали диктаторы из прошлого, того же пытался добиться Гитлера, когда бомбил Лондон и другие города Великобритании», — объясняет эксперт.

Как бороться с русскими дронами?

Игорь Романенко отмечает, что существуют эффективные методы борьбы против подобных атак россиян, и первая из них — предотвращение ударов.

«Нужно бить по предприятиям, где производят „Шахеды“, и делать это более эффективно. К сожалению, прошли времена, когда „Шахеды“ в Россию привозили из Ирана. Россияне наладили собственное производство. Речь идет об изготовлении до 250 ударных дронов в месяц. Для последнего нападения на Украину противник использовал 440 дронов, но среди них „Шахедов“ было 280. Именно поэтому нужно наносить удары по заводам, где собирают эти средства воздушного нападения», — убежден Игорь Романенко.

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Второе — бить по местам хранения «Шахедов», когда их развозят к местам запуска.

«Нужно выявлять такие локации и усиленно атаковать. Места пусковых площадок известны, но враг их постоянно меняет. Что касается сбития «Шахедов» уже в воздухе, то нам нужно улучшить характеристики действий средств ПВО. Россияне усовершенствовали свои дроны, теперь они могут подниматься чуть ли не на 5-6 километров, и наши мобильные огневые группы (МОГ) не могут к ним подобраться», — объясняет генерал-лейтенант.

Российские дроны стали недостижимы

По словам Игоря Романенко, россияне ставят на дроны реактивные двигатели — увеличивая их скорость на маршруте. А когда подлетают к месту атаки, то резко уменьшают высоту, чтобы лететь над кровлями многоэтажек или на каком-то этапе спускаются так низко, что могут влететь в жилой дом.

«Руссийские дроны маневрируют по высоте и изменяют направление движения. Поэтому нам нужно усиливать свои средства для отражения атак. Но, к сожалению, мы очень долго думаем об этом еще с 2022 года, а не делаем. Более того, обученных людей из МОГ забирают на фронт в пехоту. И это при ситуации, когда количество дронов увеличивается, а количество мобильных групп уменьшается», — объясняет военный эксперт.

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Каждый может стать частью ПВО

Игорь Романенко добавляет, что только на четвертом году войны в Украине решили, что «Шахеды» в составе огневых групп могут сбивать граждане, не подпадающие под мобилизацию.

«Я вижу в этом определенный прогресс, вот только нам нужно четко понимать, что с таким противником ситуация будет только ухудшаться, особенно когда они смогут осенью запускать в сутки до 1 тысячи „Шахедов“. И подобные атаки будут продолжаться до тех пор, пока не будет произведена настоящая и справедливая мобилизация. Переход экономики на военные рельсы и повышение ответственности законодательства до уровня — война, а не военное положение. Я не исключаю, что после таких атак киевляне будут подключаться к МОГ, а также будут снабжать их всем необходимым: средствами обнаружения и сопровождения дронов», — объясняет эксперт.

Игорь Романенко убежден, что в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться. Он считает, что для защиты городов нужны человеческие резервы, которых сейчас очень не хватает.

«И чем дальше власти будут откладывать эти вопросы „на потом“, тем больше будет увеличиваться проблема защиты для всех нас. Мы имеем неукомплектованные войска и поэтому получаем высокие потери на фронте. А также недостаток людей в мобильных огневых группах. Это не мои предубеждения, а объективные оценки войны», — говорит генерал-лейтенант.

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Спасут ли дроны-перехватчики

Эксперт соглашается, что российские «Шахеды» могут сбивать украинские дроны-перехватчики, но, по мнению Игоря Романенко, на то, чтобы их достаточно выработать, нужно время, которого очень не хватает.

«Чтобы эффективно использовать дроны-перехватчики, нам еще нужно подготовить достаточное количество специалистов. Управлять такими дронами очень сложно, нужны операторы-профи. Сейчас россияне начали использовать искусственный интеллект, и их операторы дронов-разведчиков научились избегать даже наших истребителей», — объясняет Игорь Романенко.

Эксперт объясняет, что такой дрон — это фактически пилотируемый аппарат, совершающий резкие маневры и искусно уходящий из зоны поражения.

«Если мы подготовим достаточное количество операторов дронов-истребителей, то эта борьба превратится в воздушные дуэли операторов дронов. А в дуэлях уцелеет тот, кто ловчее и хорошо чувствует технику. Пока у нас нет достаточного количества таких дронов-перехватчиков, а тем более операторов, которые будут ими управлять», — продолжает эксперт.

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Почему нет зеркальных ударов по Москве?

Относительно зеркальных ответов по Москве Игорь Романенко считает такие заявления более эмоциональными, чем рациональными.

«Наше военно-политическое руководство балансирует между желанием бить по Москве и надеждами, что удастся повлиять на Трампа, что в свою очередь поможет переходу к реальным переговорам. Но все складывается так, что Трамп просто сдал Украину и переговоры практически в стадии капитуляции, на что мы категорически не соглашаемся. Поэтому пока не принимается окончательное решение бить по Москве», — объясняет Игорь Романенко.

Он добавляет, что, к сожалению, у россиян гораздо более мощный инструментарий для нанесения таких ударов, чем у Украины.

«Я считаю, что нам с нашими малыми возможностями стоит сконцентрироваться на более важных моментах для нанесения ударов по России. Вопрос является сугубо политическим, поскольку еще теплится надежда на переговорный процесс. В то же время, я твердо убежден, что пока Путин может реализовывать силовой вариант, он будет его внедрять. И это стоит понимать, а наша власть, повторюсь, еще надеется на переговорный процесс. Но Трамп никаких санкций против России не вводит и, я думаю, что не будет этого делать. Президент США уже откровенно сдерживает и оказывает давление на Европу, а Путин тем временем бьет ракетами по Украине и Киеву», — заключает Игорь Романенко.

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Дата публикации 16:04, 17.06.25 Количество просмотров 22 Такого ужаса в Киеве еще не было! Людей до сих пор ищут под завалами – вживую с места прилета!