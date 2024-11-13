Трамп назначил Илона Маска: как миллиардер хочет сократить $2 трлн госрасходов США, что уже назвали популизмом

Хотя американские СМИ и сообщали, что миллиардер и владелец соцсети Х Илон Маск, сыгравший ключевую роль в победе Трампа, не заинтересован в должности в будущем кабинете 47-го президента США, все же кресло он получит.

Во вторник, 12 ноября, в соцсети Truth Social избранный Дональд Трамп сообщил, что Илон Маск и Вивек Рамасвами (бывший претендент в кандидаты в президенты США от Республиканской партии) возглавят новый Департамент эффективности американского правительства (DOGE). Интересно, что DOGE – это также сокращенно от Dogecoin – мемной криптовалюты, которую активно продвигает Илон Маск. Он даже заявлял, что она будет финансировать миссию SpaceX на Луну. И после того, как Трамп анонсировал назначение Маска на новый Департамент эффективности правительства, эта криптовалюта взлетела в цене.

Хотя ранее Маску публично предлагали возглавить Комиссию по эффективности сокращения расходов в федеральном правительстве. Однако для официальной правительственной должности ему бы пришлось либо продать свои $300 млрд активы, либо передать их в слепой траст, чтобы избежать конфликта интересов.

"Вместе эти двое замечательных американцев проложат путь моей Администрации к демонтажу правительственной бюрократии, сокращению излишнего регулирования, снижению чрезмерных расходов и реструктуризации федеральных агентств. Это потенциально станет Манхеттенским проектом нашего времени. Политики-республиканцы мечтали о целях DOGE очень долго", — также дописал Трамп в Truth Social о назначении Маска и Рамасвами.

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Похоже, Департамент эффективности правительства не будет собственно правительственной структурой и, по словам Трампа, будет давать правительству советы и сотрудничать с Белым домом и Офисом управления и бюджета для внедрения масштабной структурной реформы, предусматривающей предпринимательский подход к правительству. К тому же, американские СМИ напоминают, если эти назначения не сугубо пиарные, любой масштабный пересмотр государственных расходов и реструктуризация госорганов потребуют одобрения Конгрессом. И вряд ли все республиканцы, даже если они будут контролировать и Сенат, и Палату представителей, согласятся со всеми "советами" Маска и Рамасвами.

Несмотря на это, Илон Маск уже пообещал, что созданный Департамент будет отчитываться о всех своих действиях в соцсетях. А во время предвыборной кампании он предлагал сократить минимум $2 трлн со всех $6,8 трлн расходов национального бюджета США. Однако уже тогда подавляющее большинство американских экономистов раскритиковало такой подход, назвав его популистическим.

Вивек Рамасвами, американский предприниматель индийского происхождения и владелец биофармацевтической кампании, никогда не скрывал своих пророссийских взглядов. Еще летом прошлого года он подвергал сомнению помощь Украине со стороны США, выступал за отмену санкций против России, чтобы вернуть ее на мировой рынок и хотел посетить Москву. Также Рамасвами обещал признать российскую оккупацию украинских территорий и заблокировать вступление Украины в НАТО в обмен на выход России из союза с Китаем.

Безумные популистские обещания Вивек Рамасвами давал и по сокращению государственных расходов федерального правительства и реструктуризации государственных органов и учреждений. Так, он призвал ликвидировать ФБР, Департамент образования и Комиссию по ядерному регулированию, что привело бы к увольнению тысяч федеральных работников, а также рекомендовал разрешить президенту США ликвидировать федеральные агентства по собственному выбору.

ТСН.ua сообщал, что политический кабинет Илона Маска PAC America вложил в кампанию Трампа около $200 млн, а соцсеть Х (бывший Twitter) оказывала всестороннюю информационную поддержку. Американские СМИ сообщают, что Илон Маск оказывает огромное влияние на Дональда Трампа. Некоторые медиа даже отмечают, что Трамп, который однажды сказал, что "мы должны защищать наших гениев, у нас их не так много", очарован Маском.

С 5 ноября, когда Трампа избрали следующим 47-м президентом США, Маска почти каждый день видели на вилле Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич (Флорида). По вечерам они вместе ужинали во внутреннем дворике, а в воскресенье семьями играли в гольф. Также Маск присутствовал лично во время нескольких телефонных разговоров Трампа с мировыми лидерами, которые поздравляли его с победой на выборах, в том числе и во время общения с Владимиром Зеленским.

По словам Дональда Трампа, работа нового Департамента эффективности правительства должна завершиться не позднее 4 июля 2026 года — на 250-ю годовщину провозглашения Декларации независимости США.

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