Трамп не бросит Украину: но договориться с Путиным попытается – кто в его команде играет за Украину и Россию

По версии журнала Time, избранный 47-й президент США Дональд Трамп – человек года. А если закончит войну России против Украины в пользу Киева, сможет претендовать еще и на Нобелевскую премию мира.

По крайней мере, в этом убеждают некоторые уважаемые американские эксперты. Возвращение Дональда Трампа в Овальный кабинет во второй раз, хотя в январе 2021 года он уходил из Белого дома, проиграв, казалось, абсолютно все, и принесло ему "человека года" по версии Time. На выборах 5 ноября Трамп стал первым республиканцем за последние 20 лет, выигравшим всеобщее голосование по стране (в США голосуют избиратели, однако решающее слово имеет Коллегия избирателей – ред.). Более того, и об этом публично говорят республиканцы, Трамп спас Республиканскую партию, которая еще два года назад искала нового харизматичного лидера в кандидаты в президенты.

Сейчас у Республиканской партии не только своего президента в Белом доме, но и монобольшинство в Конгрессе. Кто может сказать, что это хорошо, ведь никто и ничто не будет мешать Трампу выполнить свои предвыборные обещания. Однако на самом деле эта предвыборная кампания Трампа была полным популизмом. Во время недавнего интервью для NBC News у Трампа спросили, как он намерен выполнить свое обещание по снижению инфляции и цен в супермаркетах, одновременно введя тарифы на импорт из Китая, Мексики и Канады, что непременно ударит по инфляции и ценам, как и депортация. миллионов мигрантов из США. На что избранный 47 президент ответил: "Я ничего не могу гарантировать".

Из сегодняшних заявлений Трампа мы видим, что многие его предвыборные лозунги относительно внешней политики тоже были популизмом. Так, например, в интервью Time о возможной войне с Ираном, Трамп сказал: "Все может произойти". Хотя во время кампании он постоянно повторял, что при его первом президентском сроке новых войн США не начинали, обвиняя Администрацию Байдена во втягивании Америки в Третью мировую. В восприятии Трампа по поводу войны России против Украины, если верить словам его бывших советников, тоже произошли кардинальные изменения.

Еще в апреле 2024 года бывшая заместитель помощника Трампа во время его первого президентского срока, старший директор по делам Европы и России в Совете нацбезопасности Фиона Гилл говорила: "Трамп очень четко дал понять, что Украина и, конечно, Крым должны быть частью России. Он действительно не мог понять, что Украина является независимым государством". Однако уже в интервью Time Трамп впервые признал, что "единственный способ достичь соглашения (с Россией – ред.) – это не покидать Украину". Хотя на вопрос о том, нужно ли Украине готовиться к уменьшению помощи от США, Трамп в интервью NBC News ответил: "Возможно".

Можно предположить, что после инаугурации Трамп действительно станет шантажировать Украину остановкой вооруженной помощи, если Киев не согласится начать переговоры с Москвой. С другой стороны, и об этом публично говорил вице-президент Трампа Джей Ди Венс, Украине предоставят больше мощного оружия, если Россия будет отказываться от переговоров. К тому же многое будет зависеть от окружения и команды избранного 47-го президента США, которые будут советовать ему относительно ключевых внешнеполитических решений.

Так кто в окружении Трампа на стороне Украины, а кто "играет" за Россию? Читайте на сайте ТСН.ua.

Команду Дональда Трампа и его будущий кабинет можно разделить на две условные группы: тех, кому наплевать на Украину (по крайней мере, так когда-то говорил Джей Ди Вэнс); и тех, кому судьба Украины не безразлична. Конечно все еще может измениться и лично Трамп изменит свое мнение, поняв, что ни на какие уступки Путин идти не готов. Но, судя по словам избранного президента США, заключить соглашение с кремлевским "фюрером" он попробует. Ибо, в интервью Time Трамп сказал:

"Я считаю, что сейчас самое опасное происходящее, когда Зеленский решил с одобрения, я предполагаю, президента (Байдена – ред.), начал запускать ракеты в Россию. Я считаю, что это серьезная эскалация. Я считаю, что это глупое решение .Но я бы представил, что люди (россияне – ред.) ждут, пока я зайду (в Белый дома – ред.), прежде чем что-нибудь произойдет".

Это был первый публичный комментарий Трампа о частичном разрешении Администрации Байдена бить западным дальнобойным оружием в глубине территории России, которым он фактически поставил его под сомнение, намекая, что может отменить это решение, как только зайдет в Овальный кабинет. Но это заявление полностью противоречит словам новоназначенного представителя по Украине и России Кита Келлога, который говорил, что разрешение Байдена на удары по России дает Трампу больше рычагов влияния и возможностей на будущих переговорах с Россией.

Те, кому судьба Украины не безразлична. Действительно, к ним можно смело отнести Кита Келлога. ТСН.ua уже подробно анализировал его заявления по Украине и позицию относительно путей окончания войны сразу после назначения. Однако должность спецпредставителя по Украине и России – неофициальная и неоплачиваемая. Поэтому сегодня трудно предсказать, будет ли Келлог реально влиять на принятие решений в Овальном кабинете. К тому же заявления Кита Келлога в 2022-2023 годах относительно Украины и российской войны были более радикальными. В частности, он критиковал Администрацию Байдена за "капельную" помощь Украине, которая вовлекает США в еще одну бесконечную войну.

Номинированный Трампом на госсекретаря сенатор от Флориды Марко Рубио будет точно иметь влияние на принятие внешнеполитических решений в кабинете Трампа. Как и Кит Келлог, он тоже несколько изменил свою позицию по отношению к Украине и России с 2014 года и по сей день. Ранее он был сторонником жесткой политики в отношении Москвы. Однако уже после избрания Трампа 47-м президентом Марко Рубио говорил, что сейчас "США финансируют тупик на поле боя". Да и, по его словам, не "обязательно быть фанатом Путина, чтобы иметь желание покончить с войной", разделяя мнение Трампа о том, что войну нужно заканчивать за столом переговоров.

Советника Трампа по нацбезопасности, конгрессмена от Флориды Майка Волтца, тоже нельзя назвать полностью проукраинским. К тому же, его позиция, как и Келлога и Рубио из условной группы "те, кому судьба Украины не безразлична", тоже претерпела изменения. Еще в 2022 году он голосовал за ленд-лиз для Украины и настаивал на предоставлении Киеву "всех танков, пушек и самолетов, чтобы вернуть Крым, Донбасс и восстановить свои границы". Однако уже осенью 2023 года, когда пакет помощи Украине на $61 млрд был заблокирован Трампом в Палате представителей, Волтц публично подвергал сомнению американские военные расходы на Украину, ссылаясь на отсутствие цели в Администрации Байдена в поддержке Киева. То же самое было с позицией Майка Волтца и предоставления Украине дальнобойных возможностей: сначала он выразил определенную поддержку этому решению Администрации Байдена, но затем заявил, что удары этим оружием по России являются эскалацией.

Некоторые эксперты подчеркивают, что последние заявления Трампа и представителей его команды (по крайней мере из группы "тех, кому судьба Украины не безразлична") – это так называемая политика стратегической неопределенности, когда намеренно делаются противоречивые заявления, чтобы ввести врагов и соперников в заблуждение. Однако, как бы то ни было, решение о дальнейшей поддержке Украины – принятии следующего военного пакета помощи – зависит от Конгресса. Да, у республиканцев есть свое большинство как в Палате представителей, так и в Сенате.

Но недовольство большой группы сенаторов уже заставили Трампа сменить своего кандидата на генпрокурора: конгрессмен от Флориды Мэтт Гетц, подозреваемый в сексуальных притязаниях к несовершеннолетней, снял свою кандидатуру; Трамп выдвинул бывшую генеральную прокурорку от Флориды Пэм Бонди. То же может ожидать и кандидата Трампа главой Пентагона, уже бывшего ведущего Fox News, армейского ветерана Пита Гегсета. На этих неделях в американских СМИ появилась серия статей, которые вроде бы имеют проблемы с алкоголем. Трампу даже задали этот вопрос во время интервью для NBC News, на что он ответил, что многие имеют разные зависимости, и Гегсет сможет это преодолеть. Однако сопротивление его назначению на министра обороны в Сенате это не снизило. То же самое, опять же, может постигнуть и номинантку Трампа на должность директора Нацразведки Тулси Габбард, которая известна своими заявлениями о конспирологических теориях по привлечению США в войны на Ближнем Востоке.

Кто есть кто в кабинете Трампа: поклонники Украины и те, кто говорит с Кремлем. / Фото: ТСН.ua

Однако, наверное, самым большим достижением для Украины назначение нового лидера республиканцев в Сенате, сенатора от Южной Дакоты Джона Туна. Он был критиком Трампа, как и Марк Рубио. Но изменил свою позицию. Тун последовательный поклонник Украины. При блокировании Трампом в Палате представителей пакета помощи Киеву на $61 млрд, он призвал конгрессменов в конечном итоге его принять, отмечая, что "украинский народ не сможет выдержать эту войну без военной поддержки США", и добавляя, что Европа должна внести значительные взносы, чтобы помочь Украине получить сильнейшую позицию победы.

Те, кому плевать на Украину. Впервые с 2018 года Республиканская партия будет контролировать обе палаты Конгресса США. По крайней мере, в течение ближайших двух лет до промежуточных выборов. Спикером Палаты представителей остается Майк Джонсон. Его нельзя назвать сторонником Украины. Ведь именно его руками Трамп блокировал пакет помощи Киеву на $61 млрд целых семь месяцев – с сентября 2023 по апрель 2024 года. Еще в октябре, за месяц до выборов в США 5 ноября, Джонсон говорил, что "нет аппетита" продолжать финансирование Украины. А уже в начале декабря, комментируя возможность одобрения дополнительного пакета помощи Киеву на $24 млрд по предоставлению Администрации Байдена, сказал, что не будет выносить этот вопрос на голосование.

Большинство Трампа в Конгрессе: как Тун и Джонсон относятся к Украине. / Фото: ТСН.ua

Вице-президент Трампа Джей Ди Вэнс тоже не имеет особых симпатий к Украине. ТСН.ua уже писал, что, задолго до выборов в США, он однажды сказал: "Буду с вами откровенным: мне плевать, что так или иначе будет с Украиной". На этапе предвыборной кампании Трамп поручил ему комментировать вопросы войны России против Украины. Через два месяца американских выборов в одном из подкастов, в общих чертах, он озвучил план Трампа по урегулированию российской войны.

Джей Ди Вэнс тогда рассказал, что Украина останется независимым государством, а Россия получит гарантии нейтральности Украины, не вступающей в НАТО. "Демаркационная линия", как ее называет вице-президент Трампа, должна приобрести вид демилитаризованной зоны, где будет очень много фортификаций (что уже противоречит понятию демилитаризованной зоны – ред.), чтобы Россия не вторглась снова.

Сейчас нельзя сказать, насколько большую роль Джей Ди Вэнс будет играть в будущем кабинете 47-го президента США по внешней политике. В первый президентский срок Трампа его вице-президент Майк Пенс был скорее номинальной бюрократической фигурой, как и Камала Гаррис, пока Джо Байден не снялся с выборов в июле этого года. Однако недавно Reuters сообщал, что сейчас в команде Трампа есть три основных плана по прекращению войны России против Украины (скорее установление временного прекращения огня без каких-либо для Киева гарантий – ред.): Кита Келлога, Джей Ди Венса и бывшего посла США в Германии Ричарда Гренелла .

Ранее ТСН.ua подробно описывал каждый из этих планов. Все они публичные, очень похожие между собой и сводятся к трем основным пунктам:

заморозить войну методом установления режима прекращения огня;

создать на линии разграничения демилитаризованную зону;

отложить перспективу членства Украины в НАТО на неопределенный срок.

Но, наверное, самыми противоречивыми фигурами в окружении Трампа, которые, кстати, имеют на него наибольшее влияние, сейчас его сын Дональд Трамп-младший и основатель SpaceX и других известных компаний, владелец соцсети Х (бывший Twitter), миллиардер с состоянием в $400 млрд Илон Моск. По информации Reuters, именно сын Трампа предлагает ключевых кандидатов на самые высокие должности в США. Именно Трамп-младший сыграл ключевую роль в утверждении Ди Венса кандидатом в вице-президенты, хотя на это место также претендовал Марко Рубио.

Дональд Трамп-младший и Илон Маск особенно "отрицательно" активны в отношении Украины в соцсетях. Когда журнал Time номинировал Дональда Трампа на человека года, его сын запостил Reels в Instagram, как Владимира Зеленского "ногой" сдвигают с обложки журнала в пользу Дональда Трампа. И это уже не в первый раз, когда он публикует такие издевательские сообщения и видео в адрес Украины или украинского президента. Как и Илон Маск, каждый раз в X подвергающий сомнению дальнейшую помощь Украине со стороны США. Однако Илон Маск присутствовал при первой после победы Трампа на выборах в телефонном разговоре с президентом Зеленским.

Как и с Джей Ди Венсом, неизвестно, какое влияние на внешнеполитические вопросы в будущем кабинете Трампа будет иметь его сын и Маск. Последний уже почти "прописался" в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Однако зная склонность Трампа очень быстро ссориться и сжигать мосты со своим ближайшим окружением, не исключено, что это может постичь и Илона Маска. В отличие от членов семьи Трампа.

Как пишет Time, свою невестку Лару он назначил сопредседателем Республиканского национального комитета. Еще одна невестка Трампа Кимберли Гилфойл отправится послом в Грецию. А отец Джареда Кушнера Чарльз – муж дочери Трампа Иванки (сыгравший ключевую роль в заключении Авраамовых соглашений о нормализации отношений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном) – едет послом США во Францию.