Трамп (не)хочет дружить с Путиным и "душить" Китай: что принесет миру второе "пришествие" эксцентричного президента США

1 февраля Трамп планирует ввести 25% тарифы на весь экспорт из Канады и Мексики и 10% пошлины на экспорт из Китая (хотя раньше Трамп угрожал Пекину 60% пошлинами). Это одно из главных его предвыборных обещаний. И дело не только в выравнивании торгового дисбаланса в пользу США. По словам Трампа, Канада и Мексика "позволяют огромному количеству людей въезжать и ввозить фентанил". Это изготовленный в Китае наркотик, который в США вызывает большую смертность из-за передозировки.

В частности, об этом Трамп говорил с Си Цзиньпином за несколько дней до своей инаугурации 20 января. Этот звонок Трамп назвал "очень хорошим как для Китая, так и для США". А на инаугурации Трампа впервые присутствовал вице-президент КНР Хань Чжэн. Однако это не помешало Си уже 21 января провести полуторачасовой разговор с Путиным по видеосвязи, чтобы в 2025 году "работать по углублению отношений между двумя странами".

В ожидании дальнейших действий Вашингтона замерла и Европа. Трамп неоднократно угрожал ввести высокие пошлины на европейский экспорт, если ЕС не будет покупать больше американских товаров (особенно нефти и газа), и не защищать европейских союзников по НАТО в случае внешней агрессии, если они не увеличат свои оборонные расходы до 5% ВВП (правда, и сами США столько не тратят). Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС открыт к переговорам с США, в том числе по увеличению закупок американских энергоносителей. В то же время, по ее словам, ЕС "имеет возможность углубить отношения с Китаем и, где возможно даже расширить торговые и инвестиционные связи в духе справедливости и взаимности".

Какими же будут первые шаги Администрации Трампа на международной арене? Что ждет Европу? Как команда Трампа будет говорить с Путиным об окончании войны? Об этом читайте в материале ТСН.ua.

Китай, пошлины и TikTok: почему обиделся ЕС

На следующий день после инаугурации, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете, Трамп пригрозил введением ввозных пошлин не только Мексике, Канаде и Китаю, но и ЕС. По его словам, в торговле с США, у Евросоюза большой профицит (около $209 млрд – Ред.).

"ЕС очень плохо обращается с нами. Поэтому их ждут тарифы. Это единственный способ добиться справедливости", – сказал Трамп.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе на днях, Урсула фон дер Ляен отметила, что объем торговли между США и ЕС – это 1,5 трлн евро. Итого на ЕС и США приходится почти 30% мировой торговли товарами и услугами. На карту поставлено очень многое для обеих сторон. Поэтому, по ее словам, первоочередная задача – готовность к переговорам. Еще в декабре Урсула фон дер Ляен заявляла, что готова говорить с новой Администрацией США по поводу увеличения закупок американских энергоносителей (в том числе сжиженного газа), о чем постоянно говорит Трамп.

Также европейские СМИ сообщали, что ЕС готов координировать свою позицию с США по противодействию нечестной экономической конкуренции со стороны Китая и выравниванию торговых дисбалансов (профицит торгового баланса Китая в 2024 году достиг $992 млрд) в обмен на невведение Вашингтоном пошлин на европейский экспорт. На сегодняшний день неизвестно, нашло ли такое предложение положительный отзыв в Администрации Трампа. А ведь официальных переговоров США и ЕС после инаугурации Трампа еще не было. Да и не известно, куда именно Трамп совершит свой первый заграничный визит. К примеру, он уже заявил, что в первые 100 дней в должности хочет посетить Пекин.

Вместе с тем еще в октябре прошлого года стало известно, что ЕС составил список американских товаров, которые может обложить пошлинами в ответ на введение Трампом ввозных тарифов на европейский экспорт. Но пока Брюссель будет придерживаться принципа кнута и пряника: будет предлагать покупать больше американского, в том числе энергоносителей, в то же время доводя до Вашингтона, что может ввести и свои ответные пошлины. Ведь введение США тарифов на европейский экспорт больно ударит по промышленности ЕС, особенно по германскому автопрому. ФРГ является крупнейшим в ЕС экспортером товаров в США – около 30%.

Трамп никогда не скрывал своего неприязненного отношения к немецким чиновникам. Во время первого президентского срока он критиковал ФРГ за "Северный поток-2" (и даже наложил санкции на достройку трубы, которые затем снял Байден) и зависимость от российского газа. В первый день второго президентского срока Трамп поручил Министерству финансов и торговли проанализировать торговые дефициты США с разными странами и предоставить рекомендации до 1 апреля. Возможно, именно поэтому, выступая в Давосе, Урсула фон дер Ляен также намекнула, что ЕС открыт для ведения бизнеса с Китаем и Мексикой.

Комментируя отношения с США в Давосе, канцлер Германии Олаф Шольц выразил осторожный оптимизм. Однако призвал сохранять "холодную голову", отмечая, что Европа должна стать более самостоятельной. А в среду, 22 января, Олаф Шольц приехал в Париж на переговоры с Эммануэлем Макроном, чтобы попытаться выработать новый курс для Европы в условиях президентства Трампа. Хотя вряд ли европейским лидерам понравились намеки президента США, что он может пересмотреть свое решение по внедрению 10% тарифов на экспорт КНР в обмен на продажу китайской компанией ByteDance ее американского подразделения.

"Трамп будет, и это уже понятно, вызовом. Европа не будет жаловаться и прятаться, но будет конструктивным и настойчивым партнером. Эта позиция будет основой для хорошего сотрудничества с новым американским президентом", — сказал Олаф Шольц.

"Дружба" с Путиным: подход Трампа меняется

Отношения в треугольнике Вашингтон-Брюссель-Пекин, безусловно, будут затрагивать и Украину. Однако, все же, большее влияние на нас и дальнейшее течение войны России против Украины будут иметь следующие два фактора:

темпы увеличения европейскими странами-членами НАТО своих оборонных расходов;

и попытки Трампа заключить соглашение с Путиным об условиях заморозки войны.

Как известно, новая американская Администрация требует от европейских союзников по НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. В противном случае, по словам Трампа, США не будут защищать союзников в случае внешней военной агрессии против них. Правда, даже сами США столько не тратят. В 2024 году Америка потратила на оборону более 3% ВВП. Вместе с тем в этих требованиях Трампа нет ничего нового. В течение его первого президентского срока он даже угрожал выходом США из НАТО, если страны Европы не увеличат оборонительные расходы минимум до 2% ВВП.

По словам главы дипломатии ЕС Каи Каллас, президент Трамп прав, говоря, что ЕС не тратим достаточно на оборону. В прошлом году страны-члены совместно потратили на оборону в среднем 1,9% ВВП, в то время как Россия – 9%.

"Время инвестировать. Нам нужны инвестиции от стран-членов, частного сектора и общего европейского бюджета. Мы тратим миллиарды на наши школы, соцзащиту, здравоохранение. Но если мы не будем больше инвестировать в оборону – все это под угрозой", — добавила. Кайя Каллас.

ТСН.ua уже писал, что на прошлой неделе на встрече Военного комитета НАТО в Брюсселе генсек Альянса Марк Рютте заявил: "Чтобы предотвратить войну, надо к ней подготовиться. Пора переходить к мышлению военного времени". По его словам, то, что Альянс от Лос-Анджелеса до Анкары производит за год (имеется в виду мощность ОПК – Ред.), россияне производят за три месяца. А во время выступления в Европарламенте 13 января Марк Рютте призвал союзников наконец-то увеличить расходы на оборону, или "окончить курсы русского языка или поехать в Новую Зеландию".

Больше тратить на оборону, в понимании Трампа, это также больше помогать и Украине. Потому что Трамп и представители его кабинета неоднократно заявляли, что война России против Украины больше вредит Европе, которую с далекой Америкой разделяет океан. Однако это не означает, что США "кинут" Украину. К тому же сразу после инаугурации 20 января риторика Трампа в отношении Украины, России и войны начала резко меняться. Если раньше Трамп говорил, что поскорее хочет поговорить по телефону, а затем и встретиться с Путиным, чтобы заключить соглашение о прекращении огня и заморозке войны, то сейчас он даже стал угрожать России.

"Я собираюсь сделать России, чья экономика терпит крах, и Путину очень большую услугу. Договоритесь сейчас и прекратите эту бессмысленную войну. Продолжение следует только хуже Если мы не достигнем соглашения, и быстро, у меня не будет другого выбора, как ввести высокие уровни налогов, тарифов и санкций на все, что Россия продает США и другим привлеченным странам. войну, которая бы никогда не началась, будь я президентом. Мы можем сделать это легким или тяжелым путем — и легкий путь всегда лучше", — дописал Трамп в своей соцсети Truth Social в среду, 22 января.

Наверное, это первая четкая позиция Трампа относительно его возможных будущих действий, если Путин не согласится прекратить войну. Хотя еще на прошлой неделе уже утвержденный Сенатом на должность госсекретаря Марко Рубио предполагал, что снятие некоторых санкций с России может стать разменной монетой в переговорах с Кремлем. Но уже на этой неделе и его позиция изменилась. В интервью CBS Mornings Марко Рубио заявил, что "США собираются приложить усилия, чтобы этот конфликт завершился стабильным способом".

"То есть мы не просто хотим, чтобы конфликт закончился, а затем возобновился через два, три или четыре года. Мы хотим обеспечить стабильность", – добавил госсекретарь США.

В среду, 22 января, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что сегодня Москва видит небольшое окно возможностей для достижения договоренностей с новой американской Администрацией. Правда, этот комментарий прозвучал до появления сообщения Трампа в Truth Social, где он угрожает России, что "далее будет только хуже", если Путин не согласится на соглашение о прекращении войны. Вряд ли Кремль оставит это заявление без ответа. Однако на сегодняшний день Трамп и Путин еще не говорили по телефону, и даже не договорились о встрече. Поэтому о какой-то сложившейся американской переговорной позиции говорить пока рано.