Трамп не может договориться с Путиным: "саудовские" переговоры о прекращении огня ждет тупик

Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венс и вся команда президента США могут сколь угодно обвинять Владимира Зеленского в неблагодарности и нежелании садиться за стол переговоров с россиянами, но окончание войны от этого ближе не станет. Украинский президент может еще хоть сто раз повторить свою приверженность миру, но ключи к нему лежат в Кремле. Путин может хоть сейчас прекратить огонь и вывести российские войска из Украины. Но он в этом не заинтересован, втягивая Трампа в "саудовский" процесс, очень напоминающий "Минск", чтобы затянуть время.

После второго телефонного разговора Трампа с Путиным, когда глава Кремля отдал приказ прекратить удары по украинской энергетике, российские воздушные атаки по Украине только усилились, а количество погибших украинцев растет. Но в Белом доме делают вид, что этого не замечают. Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц, оказавшийся в эпицентре скандала из-за утечки сверхсекретных данных по ударам США по йеменским хуситам, заявил, что "энергетическое" перемирие действует. Поэтому американская делегация обсуждает с россиянами следующий шаг – перемирие в Черном море.

Однако украинские порты и так работают. Своими молниеносными операциями Силы обороны Украины заставили российский флот бежать из Крыма в Новороссийск. К тому же если мы продолжим удары, в ЧФ РФ просто не останется кораблей. Конечно, Москва, которая в свое время сама вышла по Черноморской зерновой инициативе (в июле 2023 года, соглашение было заключено в июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН – Ред.) хочет использовать это в своих интересах. Переговоры по "безопасности судоходства в Черном море", как их назвал российский министр иностранных дел Лавров, длились в Эр-Рияде 12 часов. Однако так ни к чему и не привели.

Итак, какая судьба ждет "саудовский" переговорный процесс? Какие цели преследуют россияне? Поймет ли Трамп, что Путин его просто использует, затягивая время? Читайте в материале ТСН.ua.

Российская ловушка: Кремль требует снятия санкций

Очередной раунд переговоров в Эр-Рияде стартовал в воскресенье, 23 марта, со встречи украинской и американской делегаций. Продолжался он недолго, и по итогам стороны отказались от совместных заявлений. Из сообщения участвовавшего в переговорах украинского министра обороны Рустема Умерова было известно лишь, что говорили о "безопасности объектов энергетики и инфраструктуры". На следующий день, в понедельник, 24 марта, переговоры уже имели американская и российская делегации. Продолжались они целых 12 часов. И несмотря на заявления российской стороны, что после их окончания США и РФ обнародуют совместное заявление, этого не произошло.

Сначала Москва заявила, что совместное заявление Кремля и Белого дома так и не было принято из-за позиции Украины. Хотя представитель российской делегации, сенатор Григорий Карасин и сказал, что "в общем, впечатление осталось такого конструктивного диалога", и впоследствии к этим переговорам присоединят ООН и другие отдельные страны.

Но потом позицию Кремля взялся комментировать Лавров. Он начал с того, что на переговорах в Эр-Рияде речь шла о "вопросах безопасного судоходства в Черном море". А затем продолжил, что только США могут надавить на Украину для возобновления Черноморской зерновой инициативы, по которой Москва вышла сама еще в июле 2023 года.

О чем речь? Дело в том, что после второго телефонного звонка Путина и Трампа, Вашингтон и Москва вдвоем объявили о мифическом "энергетическом" перемирии. После заявления Майка Волтца, которое ТСН.ua привел выше во вступлении в эту статью, во вторник вечером, 25 марта, Кремль опубликовал согласованный с США перечень украинских объектов критической инфраструктуры, по которым Россия вроде бы уже более недели (от 18 марта – Ред.) не наносит ударов. Есть многочисленные свидетельства, что это ложь. Однако это не помешало Кремлю навязать Вашингтону, где публично верят в "энергетическое" перемирие, дальнейшие переговоры о "тишине" в Черном море.

В сообщении на сайте Белого дома по итогам "встречи экспертных групп США и РФ по Черному морю в Эр-Рияде" говорится: "США помогут восстановить доступ России к мировому рынку экспорта сг продукции и удобрений, снизить затраты на морское страхование, и расширить доступ к портам и платежным системам для таких операций".

Надо понимать, что еще в 2023 году Россия сама вышла по Черноморской зерновой инициативе, которая при посредничестве Турции и ООН просуществовала всего год. С тех пор благодаря Силам обороны Украины украинский экспортный коридор в Черном море работает и без этого "зернового" соглашения. Но Москву это не устраивает. Во вторник, 25 марта, Лавров публично заявил, что хочет возвращения в инспекции судов, которые существовали по Черноморской инициативе, которые идут и заходят в украинские порты. Плюс Кремль требует от Белого дома снятия определенных санкций за тишину в Черном море, которая и так есть.

"Снятие санкционных ограничений с "Россельхозбанка" и других финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениям, их подключение к SWIFT, открытие необходимых корреспондентских счетов. Снятие санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров" – говорится в сообщении Кремля по итогам 12-часовых переговоров с американцами в Эр-Рияде.

Мифическое перемирие: Россия будет и дальше бить по портам

Трамп уже пообещал рассмотреть выдвигаемые Москвой требования для прекращения огня в Черном море. "Есть примерно пять или шесть условий. Мы рассматриваем их все", – добавил президент США. Причем ни в заявлении Кремля, ни Белого дома речь не идет о том, что Россия обязуется прекратить обстрелы нашей портовой инфраструктуры или, например, будет разблокирован порт в Николаеве. Украина же публично заявила, что отдана безопасной навигации (судоходству) в Черном море. Однако, судя по сообщению Рустема Умерова в соцсетях, оставляет за собой право на самозащиту в случае:

"Перемещение Россией своих военных судов за пределы Восточной части Черного моря, что будет считаться нарушением обязательств обеспечить свободу судоходства в Черном море и угрозой национальной безопасности Украины".

Ни российские удобрения, ни агропродукция никогда не подпадали под западные санкции. Так, у Москвы есть проблемы с доступом ее банков к международной платежной системе SWIFT, страхованию судов и грузов. Но ничего не мешает Путину прекратить огонь и вывести все свои войска из Украины. Тогда и ограничений не будет. Поэтому требования Кремля по обеспечению мифической тишины в Черном море, под которой Россия и Украина понимают совершенно разные аспекты, — это очередная затяжка времени и втягивание администрации Трампа во что-то вроде "Минская-3" с постепенным снятием санкций с России.

Потому что, напомним, Украина согласилась на предложение США по безусловному 30-дневному перемирию по всей линии фронта, в отличие от России, которая каждый раз выдвигает новые требования. По словам Владимира Зеленского, Киев также передал Вашингтону список энергообъектов, по которым Россией не могут наноситься удары в рамках "энергетического" перемирия.

"Мы не поражаем их энергетику. Они не поражают нашу энергетику. Я думаю, что будет миллион вопросов и деталей, но сегодня это звучит так: каждая из сторон не применяет соответствующее оружие по энергетике обеих сторон", — подчеркнул украинский президент, добавив, что Украина ожидает от США наказания России в случае нарушения.

Вместе с тем, в российском МИД добавили, что Запорожская АЭС – это "российский ядерный объект, и передача контроля над ней Украине или любой другой стране невозможна, как совместная эксплуатация". Ранее, по словам спецпосланника Трампа Стива Виткоффа, который отвечает за контакты с Москвой и "верит Путину, тема ЗАЭС — крупнейшей атомной электростанции Европы — обсуждалась с россиянами. Во вторник, 25 марта, во время общения с журналистами, президент Зеленский уточнил, что обсуждал вопрос ЕС.

Напомним, 19 марта, после разговора Трампа и Зеленского, в Белом доме заявили: "США могут оказаться очень полезными в управлении этими станциями благодаря своему опыту в области электроэнергетики и коммунальных услуг. Американская собственность на эти станции была бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры".

Однако, по словам Владимира Зеленского, только передача собственности над станцией не сработает.

"Есть много вопросов. В частности, никто не будет поставлять электроэнергию русским, потому что они рассчитывали на электричество из ЗАЭС. Нет, этого не будет. Это наша станция и она не будет работать без нас, и не будет работать на них. Вот моя позиция, и я сказал о ней Трампу. Он ответил, что ЗАЭС нужно ремонтировать. ", — заявил Владимир Зеленский, добавив о вопросе Трампа о сотрудничестве по ЗАЭС. Украинский президент ответил американскому, что это возможно при условии, что США будут инвестировать в модернизацию и помогут вернуть ЗАЭС под контроль Украины.