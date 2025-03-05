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Трамп остановил поставки оружия Украине: военные эксперты объяснили, чего на фронте будет не хватать больше всего

Трамп остановил поставки оружия Украине: военные эксперты объяснили, чего на фронте будет не хватать больше всего

Дональд Трамп / Фото: Associated Press

США остановили поставки оружия Украине. Чем это может закончиться и какими будут последствия?

Дональд Трамп действительно остановил поставки оружия Украине. Включая те, которые уже были на складах в Польше или даже на границе. Это подтвердил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, которые приводят польские медиа, об этом свидетельствует информация, поступающая из границы и хабу американской помощи в Ясенке. Ранее СМИ сообщили, что США решили приостановить военную помощь Украине, "пока украинские власти не продемонстрируют готовность к мирным переговорам".

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Марии Васильевой.

В половине четвертого утра 4 марта американские военные поставки останавливаются буквально на железнодорожных путях у границы с Украиной. Это оружие, которое предоставили Украине еще при президентстве Джо Байдена. Пока не ясно, как команда Трампа юридически оформила остановку выполнения обязательств, взятых США при предыдущей администрации. 

"Перед тем, как уйти в историю, администрация Байдена действительно выделила довольно значительные суммы по программе USAI. За декабрь-январь - примерно 3 млрд. Вопрос очень сложный - может ли Трамп взять и прекратить USAI. В любом случае там есть, у Трампа, у Минобороны США есть рычаги влияния, которые как стоп-кран работают. Самое банальное - это запрет экспорта, запрет реэкспорта. Запрет физически транспорта. Контракты работают, а оно не транспортируется. Такая подлость", - говорит эксперт по вооружению, главный редактор Defense Express Олег Катков. 

Трамп остановил поставки оружия Украине / ©
Трамп остановил поставки оружия Украине

За три года войны Украина нарастила свое оборонное производство так, что сейчас закрывает около 40 процентов потребностей собственными разработками. Остальное предоставляли американцы и европейцы и другие страны мира примерно в равных частях. Критичность именно американских вооружений в их уникальности. Наиболее болезненной будет проблема с защитой городов и гражданских объектов. Ведь первым вызовом станет исчерпание ракет для ПВО. И не только для систем Patriot.

«Есть вопрос обеспечения ракетами других систем ПВО. Это системы NASAMS. Ракеты те же и для F-16 используются. Украина использует американские зенитные системы Hawk с американскими ракетами. Украина использует ЗРК "Бук", которые были переведены на американские ракеты. Украина использует "Вампайр", - говорит Олег Катков. 

Чуть позже на линии фронта военные почувствуют недостаток боеприпасов для HIMARS и артиллерии. За год США передавали Украине примерно миллион артиллерийских снарядов. В прошлом году во время многомесячной паузы с поставками, в Авдеевке и Угледаре преимущество россиян в артиллерии было десятикратным. И это решило судьбу обоих сражений не в пользу Украины. Спасти фронт от обвала удалось благодаря дронам. 

"Полностью заместить дронами артиллерию мы не можем. Хотя, если взять в качестве примера ситуацию, которая была в прошлом году, то очень похоже, когда остановились поставки из-за политических разногласий в Конгрессе, именно дроны тогда и помогли нам в большой степени удержать фронт. Сейчас мы используем дроны еще шире", - говорит военный обозреватель Денис Попович. 

Денис Попович / ©
Денис Попович

Украина ускоренными темпами наращивает собственное оборонное производство, заявляет премьер-министр Денис Шмыгаль. В этом году планируют обеспечивать собственными силами уже не 40%, а половину оборонных потребностей.

"Сегодня Украина производит все виды дронов. Сегодня Украина производит собственную артиллерию. И в этом году мы сможем обеспечить 100% потребности в артиллерии собственного производства. Мы начали и активно наращиваем производство артиллерийских боеприпасов. И в этом году будем способны обеспечить большой процент артиллерийских боеприпасов 155-ого натовского калибра", - заявил Денис Шмыгаль. 

Обмениваться с Украиной разведданными США пока не прекращали. А Илон Маск отрицал, что намерен отключить "Старлинки", обеспечивающие украинских военных связью. Впрочем, при нынешних реалиях, и это может измениться в одну ночь. 

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 06:00 5 марта! Мир в шоке с заявлениями ТРАМПА!

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