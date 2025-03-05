Трамп остановил поставки оружия Украине: военные эксперты объяснили, чего на фронте будет не хватать больше всего

США остановили поставки оружия Украине. Чем это может закончиться и какими будут последствия?

Дональд Трамп действительно остановил поставки оружия Украине. Включая те, которые уже были на складах в Польше или даже на границе. Это подтвердил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, которые приводят польские медиа, об этом свидетельствует информация, поступающая из границы и хабу американской помощи в Ясенке. Ранее СМИ сообщили, что США решили приостановить военную помощь Украине, "пока украинские власти не продемонстрируют готовность к мирным переговорам".

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Марии Васильевой.

В половине четвертого утра 4 марта американские военные поставки останавливаются буквально на железнодорожных путях у границы с Украиной. Это оружие, которое предоставили Украине еще при президентстве Джо Байдена. Пока не ясно, как команда Трампа юридически оформила остановку выполнения обязательств, взятых США при предыдущей администрации.

"Перед тем, как уйти в историю, администрация Байдена действительно выделила довольно значительные суммы по программе USAI. За декабрь-январь - примерно 3 млрд. Вопрос очень сложный - может ли Трамп взять и прекратить USAI. В любом случае там есть, у Трампа, у Минобороны США есть рычаги влияния, которые как стоп-кран работают. Самое банальное - это запрет экспорта, запрет реэкспорта. Запрет физически транспорта. Контракты работают, а оно не транспортируется. Такая подлость", - говорит эксперт по вооружению, главный редактор Defense Express Олег Катков.

Трамп остановил поставки оружия Украине

За три года войны Украина нарастила свое оборонное производство так, что сейчас закрывает около 40 процентов потребностей собственными разработками. Остальное предоставляли американцы и европейцы и другие страны мира примерно в равных частях. Критичность именно американских вооружений в их уникальности. Наиболее болезненной будет проблема с защитой городов и гражданских объектов. Ведь первым вызовом станет исчерпание ракет для ПВО. И не только для систем Patriot.

«Есть вопрос обеспечения ракетами других систем ПВО. Это системы NASAMS. Ракеты те же и для F-16 используются. Украина использует американские зенитные системы Hawk с американскими ракетами. Украина использует ЗРК "Бук", которые были переведены на американские ракеты. Украина использует "Вампайр", - говорит Олег Катков.

Чуть позже на линии фронта военные почувствуют недостаток боеприпасов для HIMARS и артиллерии. За год США передавали Украине примерно миллион артиллерийских снарядов. В прошлом году во время многомесячной паузы с поставками, в Авдеевке и Угледаре преимущество россиян в артиллерии было десятикратным. И это решило судьбу обоих сражений не в пользу Украины. Спасти фронт от обвала удалось благодаря дронам.

"Полностью заместить дронами артиллерию мы не можем. Хотя, если взять в качестве примера ситуацию, которая была в прошлом году, то очень похоже, когда остановились поставки из-за политических разногласий в Конгрессе, именно дроны тогда и помогли нам в большой степени удержать фронт. Сейчас мы используем дроны еще шире", - говорит военный обозреватель Денис Попович.

Денис Попович

Украина ускоренными темпами наращивает собственное оборонное производство, заявляет премьер-министр Денис Шмыгаль. В этом году планируют обеспечивать собственными силами уже не 40%, а половину оборонных потребностей.

"Сегодня Украина производит все виды дронов. Сегодня Украина производит собственную артиллерию. И в этом году мы сможем обеспечить 100% потребности в артиллерии собственного производства. Мы начали и активно наращиваем производство артиллерийских боеприпасов. И в этом году будем способны обеспечить большой процент артиллерийских боеприпасов 155-ого натовского калибра", - заявил Денис Шмыгаль.

Обмениваться с Украиной разведданными США пока не прекращали. А Илон Маск отрицал, что намерен отключить "Старлинки", обеспечивающие украинских военных связью. Впрочем, при нынешних реалиях, и это может измениться в одну ночь.

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