Трамп остановил военную помощь Украине: почему США хотят капитуляции Киева и на какие уступки должна пойти Россия

Дональд Трамп остановил предоставление военной помощи Украине. Это решение он принял в понедельник, 3 марта, после нескольких встреч с советниками и ключевыми должностными лицами своего кабинета.

Американская пресса сообщает, что это решение президент США вроде бы принял после слов Владимира Зеленского, что война может продолжаться еще долго. Поэтому Трамп остановил помощь, чтобы принудить Украину к территориальным уступкам, о которых уже публично говорят американские чиновники. В обмен на это, по словам советника Трампа по нацбезопасности Майка Уолта, Россия должна согласиться на гарантии безопасности Украины со стороны Европы. А это, по "мирному" плану администрации США, должны быть европейские миротворцы в Украине.

Премьер Польши Дональд Туск подтвердил, что Украина перестала получать даже то американское оружие, которое уже доставлено и хранится на складах в Польше. "Это конечно ставит Европу, Украину, Польшу в более сложную ситуацию, но мы должны справиться", — добавил Туск. Достаточно ли для разблокирования американской помощи заключения так называемого года о недрах, которые Киев и Вашингтон так и не подписали на прошлой неделе во время визита Зеленского в Вашингтон, который обернулся огромной публичной ссорой с Трампом и его командой, неизвестно.

Из США поступают очень противоречивые сигналы. Сначала министр финансов Скотт Бессент сказал, что соглашение с Украиной о полезных ископаемых сейчас не обсуждается. Позже конгрессмен Брайан Фицпатрик после разговора с главой ОПУ Андреем Ермаком дописал в Х, что это соглашение подпишут в кратчайшие сроки. В понедельник, 3 марта, на брифинге в Белом доме Трамп заявил, что соглашение об украинских полезных ископаемых не потеряло своей актуальности. Вместе с тем, отвечая на вопрос об остановке военной помощи для Украины, Трамп сказал: "Я даже не говорил об этом сейчас". Однако уже через несколько часов отгрузка оружия со складов в Польше была остановлена.

Что будет дальше с американским оружием для Украины? На каких условиях Трамп может разблокировать помощь? Как на это отреагировали в ЕС? Читайте в материале ТСН.ua.

Оружия не будет: как Трамп угождает Путину

В самом начале отметим, что администрация Трампа никогда не обещала, что Конгресс, также контролирующий Трамп, примет новый пакет военной помощи Украине на 2025 год. Итак, о какой остановленной помощи идет речь? Дело в том, что администрация Трампа не блокировала отправку оружия Украине, финансируемую из принятого Конгрессом в апреле 2024 года пакета помощи Киеву на $61 млрд еще при администрации Байдена. Хотя, напомним, что и эту помощь Трамп блокировал в течение 7 месяцев – с сентября 2023 по апрель 2024 года.

Из этого пакета на $61 млрд осталось еще несколько миллиардов долларов. На эту помощь от США мы очень рассчитывали. Ведь спикер Палаты представителей Майк Джонсон неоднократно отмечал, что в Конгрессе нет аппетита принимать новый пакет военной помощи Украине. После "черной" пятницы, 28 февраля, в Овальном кабинете, когда Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Венс набросились на Владимира Зеленского, который во главе украинской делегации приехал в США подписывать соглашение о недрах, Трамп заявил, что президент Зеленский "должен быть благодарнее".

Что интересно, одновременного яростного давления на Россию, чтобы та согласилась начать переговоры об установлении режима прекращения огня на приемлемых условиях, администрация Трампа не осуществляет. Напротив, в СМИ постоянно появляется информация о том, что США рассматривают возможность снятия некоторых санкций против России. Так, в понедельник, 3 марта, Reuters сообщил, что Белый дом попросил Госдеп и Минфин подготовить список смягченных санкций для переговоров с россиянами об улучшении дипломатических и экономических отношений.

С начала полномасштабного российского вторжения Украина при администрации Байдена получила 74 пакета военной помощи. В последних были ракеты-перехватчики к системам ПВО, боеприпасы к HIMARS, артиллерии, противотанковые комплексы, бронированные транспортные средства. Например, еще в середине февраля президент Зеленский заявлял, что у нас уже нечем сбивать вражеские ракеты возле одного из украинских городов, потому что нет ракет к системам Patriot. Но американская помощь – это также обмен разведданными и системы Starlink, работа которых в руках Илона Маска – самого богатого человека в мире, имеющего неограниченный доступ к Белому дому.

По словам Марка Канчиана, полковника в отставке, старшего советника Департамента обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS), если американское оружие не будет длительное время, Украина может продержаться два-четыре месяца.

"Европейцы и украинский ОПК обеспечивают около половины поступлений, которые Украина получает ежемесячно, поэтому они не сведутся к нулю. Однако Украина едва держится благодаря той помощи, которую оказывают США. Без этой помощи украинский военный потенциал будет постепенно ухудшаться, и в конце концов линии фронта прогнутся в России. вых действиях нужен непрерывный поток всех видов поддержки.

Переговоры на паузе: скорого соглашения с Россией не будет

Не все в Конгрессе поддерживают действия администрации Трампа. Так, сенатор от Республиканской партии Сьюзен Коллинз заявила, что США должны продолжать поддержку Украины. Однако, к сожалению, такие голоса в рядах республиканцев скорее единичны. Сенатор Марквейн Маллин, если Зеленский не хочет вести переговоры о мире, тогда не дело США заставлять своих налогоплательщиков продолжать финансировать бесконечную войну, которую Украина не может выиграть.

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Сразу после скандала в Овальном кабинете в пятницу, 28 февраля, госсекретарь Марко Рубио заявил, что Владимир Зеленский должен извиниться. А сенатор-республиканец Линдси Грэм, которого считают приближенным к Трампу, тем более призвал украинского президента уйти в отставку. На это Владимир Зеленский ответил, что может дать господину Грему украинское гражданство, чтобы его голос приобрел вес в нашей стране.

Во вторник, 4 марта, перед обращением Дональда Трампа в Конгресс с посланием о положении дел во внутренней и внешней политике США, Джей Ди Вэнс заявил, что для разблокирования американской помощи Украина должна сесть за стол и начать переговоры. При этом, по его словам, Дональд Трамп все еще предан соглашению о редких минералах.

"Мы хотим, чтобы украинцы имели суверенное и независимое государство. Мы считаем, что украинские войска воевали очень храбро, но мы находимся в том моменте, когда ни Европа, ни Соединенные Штаты, ни украинцы не могут продолжать эту войну бесконечно. Поэтому важно, чтобы все пришли к столу". переговоров и несправедливом отношении к США по поводу помощи Украине.

Во вторник вечером, 4 марта, Владимир Зеленский опубликовал сообщение в соцсетях, заявив встречу в Вашингтоне, в Белом доме, в пятницу прошла не так, как предполагалось.

"Досадно, что так произошло. Пора сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными. Мы действительно ценим то, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить суверенитет и независимость. И мы помним тот переломный момент, когда президент Трамп предоставил Украине "джавелины". -которое время и в любом удобном формате", — подчеркнул украинский президент.

Так что с высокой долей вероятности можно предположить, что переговоры между Украиной и США по соглашению о редкоземельных минералах, в которых так заинтересован Трамп, возобновятся, и документ в конце концов подпишут. Однако, самое главное сейчас – это донести лично до Трампа и членов его кабинета, действительно живущих в российском дезинформационном пространстве, что без надежных гарантий безопасности для Украины обязательно со стороны США и ЕС ни одно соглашение о прекращении огня с Россией не сработает.

Майк Уолтц отмечает, что для достижения соглашения Киев должен уступить территории, а Россия - согласиться на европейские гарантии безопасности - европейские войска в Украине. Тем не менее, территориальные уступки, как об этом неоднократно говорил Путин, – это юридическое признание Крыма и четырех украинских областей, незаконно записанных в российскую конституцию. Кремль не отступится от этого требования, что будет означать сдачу Херсона и Запорожья. Украина никогда на это не пойдет. Не поддержит подобный вариант и ЕС. Относительно европейских войск в качестве миротворцев в Украине, в Кремле тоже неоднократно отмечали, что для них это красная линия.

По словам доктора Лиама Коллинза – старшего научного сотрудника New America, карьерного офицера спецназа – отсутствие американской помощи может ускорить согласие Киева на нежелательное соглашение, потому что обороноспособность Украины будет снижена до степени, что позволит российское продвижение. Однако это далеко не верно.

"Это может быть просто краткосрочная позиция администрации Трампа относительно получения более выгодных условий соглашения по правам на (украинские – Ред.) полезные ископаемые. Хотя это может выглядеть как политический шантаж, США оказали Украине значительную поддержку, и администрация Трампа считает, что это справедливый способ компенсировать США миллиарды долларов, которые они предоставили. .ua Лиам Коллинз.