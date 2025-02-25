"Трамп откровенно подыгрывает Путину": чего Украине ожидать от мирных переговоров с Россией

Вопрос возможных переговоров о прекращении боевых действий в Украине слишком сложен и имеет достаточно много подводных камней, как со стороны наших врагов и, как оказалось, и со стороны наших союзников. Каждого украинца волнует вопрос: когда и как может наступить перемирие в этой войне.

ТСН.ua поинтересовался у военного эксперта, сколько на это нужно времени и как принимаются подобные решения, кто должен выступать гарантом перемирия.

Странный гарант перемирия

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, быть гарантом перемирия пытаются США и их президент Дональд Трамп.

"Но то, как они это делают, очень многих не устраивает. И Украину, и Европу. Потому что Трамп откровенно подыгрывает Путину, что очевидно из его высказываний. Но, как бы ни было нам сложно, нужно продвигаться вперед на пути к прекращению боевых действий. Уже предварительно согласовано соглашение по редкоземельным металлам и есть прогресс в вопросах безопасности - это центровые для нас шаги. Очень важно, что в лагере Трампа прозвучали заявления, что Украина будет участвовать в переговорах", - рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Шаг за шагом до переговоров

По словам эксперта, именно так, шаг за шагом, будут обсуждаться и закрепляться все дальнейшие действия сторон.

"А дальше - будет подниматься вопрос о линии разграничения: будут ли отводиться войска от этой линии и на какое расстояние. Куда именно и в каком качестве направят 30 тысяч европейских военнослужащих, и произойдет ли такое вообще. Кстати, будет ли их статус - миротворческий, большой вопрос. Статус они могут получить от ООН или ЕС, или даже от Франции и Великобритании", - отмечает Игорь Романенко.

Как могут затянуть во времени

По его словам, сейчас сторонами берутся в работу и обсуждаются первоочередные и главные вопросы. Они постепенно закрепляются всеми сторонами.

"Переговоры не станут легкой прогулкой, понятно, что они будут проходить в сверхтяжелых условиях. Трамп и Путин определились, что до апреля надо останавливать ведение боевых действий, а на 9 мая Путин готовит парад в Москве, даже лидера Китая Си пригласил. Так или иначе, но и Трампа эта дата устраивает. Он уже не вспоминает об одном дне, или сто дней, чтобы остановить войну, а говорит, что надо год работать, чтобы выйти на какое-то соглашение об остановке огня. То есть этот процесс, к сожалению, может растянуться на весь 2025 год", - подчеркивает Игорь Романенко.

Что сбило Трампа с толку

Военный эксперт подчеркивает важность громкого заявления нашего президента, что ради мира в Украине он готов уйти с должности, если у кого-то есть вопросы относительно его легитимности.

"Такой посыл, как по мне, просто сбил с толку, как Трампа, так и россиян - очень сильный шаг. Благодаря таким шагам, мы будем постепенно подходить к самим переговорам. По моему мнению, в переговорном процессе, первая скрипка должна быть за Украиной. Потому что нас это прежде всего касается и свою позицию мы должны последовательно отстаивать, по каждому пункту. Трамп и Путин давят на свое, но у Украины есть поддержка от Европы. В этом противоборстве будет вырисовываться каждый следующий шаг", - заключает Игорь Романенко.

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