Трамп отошел в тень: как меняется политика США в отношении Украины

Президент США Дональд Трамп сделал новые заявления о войне в Украине / © ТСН

Президент США Дональд Трамп исчез из информационного пространства со вторника, 26 августа, когда он в последний раз появился на публике, проведя заседание своего кабинета. С тех пор он не выходил к журналистам, что очень необычно для американского президента, который делает заявления и дает комментарии не менее, чем раз в день. Такая ситуация посеяла подозрения, что хозяин Белого дома устроил себе отпуск.

Но в пятницу Трамп вдруг вышел из информационной «тени» и дал часовое интервью консервативному интернет-изданию The Daily Caller. На следующий день его издалека зафиксировали камеры, когда президент выходил из Белого дома и вместе с внуками поехал играть в гольф. То есть Трамп на месте, но почему-то не хочет публичности.

О последних заявлениях Дональда Трампа и о том, как меняется политика США в отношении Украины рассказала ТСН.Тиждень собственный корреспондент ТСН в Соединенных Штатах Ольга Кошеленко.

Издания Politico и CNN со ссылкой на источники пишут, что американский президент очень разочарован тем, какие результаты приносят его усилия в урегулировании войны в Украине.

Что говорит Трамп о войне в Украине

В неудачах мирного урегулирования Трамп винит европейских лидеров, которые вместо того, чтобы подтолкнуть президента Украины Зеленского быть более сговорчивым, наоборот непублично советуют ему не соглашаться на действующие предложения и дождаться «лучшей сделки».

В интервью изданию The Daily Caller он сказал, что не уверен, состоится ли двусторонняя встреча Зеленского и Путина. А вот трехсторонняя встреча с участием Трампа, по предположению президента США, возможна.

Хозяин Белого дома в этом интервью прибегнул к своей любимой аналогии, сравнив Россию и Украину с бьющимися в парке детьми. Мол, надо дать им немного времени и сами прибегут мириться.

«У вас есть ребенок, а на площадке есть еще один ребенок, и они ненавидят друг друга, и начинают драться, драться и драться, и вы хотите, чтобы они остановились, но они продолжают. Через некоторое время они сами будут очень рады остановиться. Вы понимаете это? Здесь почти так же. Иногда им надо немного повоевать, прежде чем вы сможете заставить их остановиться. Но это продолжается уже давно. Много людей погибло», — сказал Дональд Трамп.

Комментируя свою встречу с Путиным на Аляске американский президент отметил, что никаких разногласий у них не возникало, потому что они давно «очень хорошо ладят».

Будут ли США поставлять оружие Украине

Поставки оружия Украине Трамп останавливать не собирается. Но при этом он постоянно повторяет, что теперь Украина не получает оружие «бесплатно», а покупает его. Прибыли от этих сделок очень утешают Трампа.

На этой неделе США одобрили крупнейшую продажу оружия Украине с начала деятельности этой администрации. Прежде всего, это более 3000 крылатых ракет ERAM, дальность полета которых составляет 240-450 километров.

По информации WSJ, они могут поступить в Украину уже через 6 недель. Но для нанесения ударов Украина должна согласовывать цели с главой Пентагона Гегсетом.

825 миллионов за ракеты ERAM заплатят Дания, Нидерланды и Норвегия и частично США.

Еще в целом на 300 миллионов США продали оборудование на поддержку работы систем ПВО Patriot и услуги для поддержки работы Starlink.

Какие результаты встречи с Уиткоффом

После встречи, которую провели в Нью-Йорке глава Офиса президента Андрей Ермак и первый заместитель главы МИД Сергей Кислица со спецпредставителем Трама Стивом Уиткоффом, украинская сторона фокусирует внимание американцев на том, что договориться о прекращении боевых действий с президентом РФ Путиным невозможно.

В то же время надо учитывать, что гарантии безопасности начнут действовать только после установления мира с Россией, к чему мы пока не приблизились.

Киев, соглашаясь на все форматы встреч, надеется, что рано или поздно США таки вернутся к идее применения санкций против России. О санкциях на этой неделе на экстренном заседании Совбеза ООН снова упоминал американский представитель.

Также Ермак подчеркивал, что никто не давит на Украину, чтобы мы отказывались от своих территорий в пользу россиян. И это хороший результат встреч в формате Украина-США-Европа в Белом доме в этом месяце, потому что ранее обмен территориями был ключевой составляющей американского соглашения с Путиным.

Уиткофф на встрече с Ермаком якобы вновь подтвердил — США соглашаются на гарантии безопасности вроде статьи 5 НАТО, то есть коллективный ответ на агрессию против одного из членов организации. Но вот за собой США видят роль координатора, свои силы они не отправят.

Миротворческие войска в Украине должны будут разместить европейцы. И пока горячая фаза войны продолжается, никто из коалиции решительных не полон особой решимости отправлять своих граждан под обстрелы.

Звучала идея о создании так называемой буферной зоны, но президент Зеленский ее отверг. Главный же акцент — на укреплении Вооруженных сил Украины и стабильных поставках оружия.

Напомним, после того, как в социальных сетях начали распространяться конспирологические слухи о смерти президента США Дональда Трампа, которую якобы скрывают в Белом доме, появилась обновленная информация о состоянии здоровья американского лидера.