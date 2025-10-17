Трамп ответил, позволит ли Украине бить вглубь России

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским прокомментировал возможность нанесения ударов вглубь по России.

Об этом говорится 17 октября во время встречи лидеров США и Украины в Вашингтоне.

Во время встречи с Зеленским Трампа спросили о возможности ударов по РФ. Он ответил, что пока «это лишь предмет для переговоров».

Реклама

«Это — предмет для разговора, это будет означать эскалацию, но будет о чем поговорить», — сказал Трамп

Напомним, в Вашингтоне началась встреча Зеленского и Трампа

Ранее ТСН.ua проанализировал, чего ожидать Украине в материале: Пятая встреча Зеленского с Трампом: «Томагавки», фонд победы Украины и красная дорожка для Путина в Будапешт