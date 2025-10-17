- Дата публикации
Трамп ответил, позволит ли Украине бить вглубь России
Трамп прокомментировал возможность ударов по РФ.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским прокомментировал возможность нанесения ударов вглубь по России.
Об этом говорится 17 октября во время встречи лидеров США и Украины в Вашингтоне.
Во время встречи с Зеленским Трампа спросили о возможности ударов по РФ. Он ответил, что пока «это лишь предмет для переговоров».
«Это — предмет для разговора, это будет означать эскалацию, но будет о чем поговорить», — сказал Трамп
