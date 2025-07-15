Трамп пообещал "огромное количество" оружия Украине: Жданов шокировал, когда реально закончить войну с Россией

Олег Жданов / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп резко изменил риторику по поводу предоставления вооружения Украине в войне с Россией. Вечером 14 июля он объявил о возможном введении "вторичных санкций" против России и договоренности с НАТО о передаче Украине нового пакета вооружения.

До недавнего времени Трамп заявлял, что будет предоставлять Киеву только оборонное вооружение, чтобы не обострять конфликт. Почему президент США сменил курс по вооружению, как на это реагирует РФ и что это значит для Украины — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Вооружение от США — шанс закончить войну

Предоставление Украине вооружения США в необходимом объеме может быть шансом закончить войну быстрее — возможно, уже в 2026 году, считает Олег Жданов.

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«Я думаю, что этого может быть достаточно, если Трамп начнет выполнять те заявки, которые мы будем предоставлять по поводу поставки нам оружия и боеприпасов. У нас всегда была с этим проблема. Все заявки, которые мы подавали, они выполнялись не в полном объеме. Даже сейчас те 3,8 миллиарда, которые Трамп хочет использовать для поставки нам оружия — это недопоставленное нам оружие. Вернее, деньги, не использованные для снабжения нам оружия, которые были выделены еще при Джо Байдене. То есть, он, используя фонды Байдена, сейчас будет нам поставлять вооружение», — говорит эксперт.

Почему Трамп резко передумал в отношении Украины

По мнению Олега Жданова, Дональд Трамп сменил риторику в отношении Украины из-за того, что президент России Владимир Путин «перешел ему дорогу».

«Он лишил его возможности миротворца, мирового миротворца. Кто у нас сегодня может в мире побеждать в войнах? Только Трамп. Только Трамп может создавать „сделки“, как он говорит, и на Ближнем Востоке, и в Украине, и в Африке. Он там примирил два государства, они подписали соглашение о прекращении огня», — объясняет Олег Жданов.

В то же время Путин в последнем телефонном разговоре 3 июля пошел вопреки просьбе Трампа пойти на соглашение по прекращению огня, а затем начать обсуждение решения этого конфликта.

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«Путин заявил, что готовит 60-дневную наступательную операцию с целью окончательного захвата Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Он, скажем так, наступил на эго Трампа. А для нас это, как говорится, не бывает худа без добра», — говорит эксперт.

Как реагирует Россия

По словам Олега Жданова, Россия готовит ответ на заявление Трампа.

«Ответ, который будет более агрессивной риторикой России. Они готовят план по национализации всего имущества, находящегося у западных компаний, особенно американских, на территории РФ. И готовится полный отказ от доллара. Так, по крайней мере, пишет американская пресса. Для того чтобы обвалить доллар и не дать обвалиться рублю», — говорит эксперт.

Он добавляет: еще в Кремле рассматривается вопрос об ускорении перемещения ядерного оружия в Беларусь.

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«Кстати, здесь опять-таки есть положительный момент в том, что мы еще раз убеждаемся, что в Беларуси все-таки ядерного оружия нет. Они только планируют ее там разместить. А сегодня Лукашенко не соглашается на перемещение ядерного оружия на территорию Беларуси. В Минске побывали представители Дональда Трампа. И я так понимаю, что они договорились с Лукашенко, что он не будет вмешиваться в процесс по оказанию помощи РФ в плане ведения войны. Предоставление территории Беларуси, предоставление военных баз Беларуси. На сегодняшний день есть информация, что он категорически против перевозки ядерного оружия из России в Беларусь», — говорит Олег Жданов.

Возможна эскалация войны в Украине

По мнению Олега Жданова, в августе 2025 можно ожидать очередной этап эскалации войны в Украине.

«Потому что они (российская армия — Ред.) еще с первого июля закончили призыв, они планировали набрать 160 тысяч. Так вот, им нужно этих призывников поставить в строй, до 30% с самого начала подпишут контракт, говорит статистика. Плюс они выгребут всех контрактников, которые находятся еще в пунктах постоянной дислокации частей. Так что где-то в августе мы можем ожидать плюс 160 тысяч российского личного состава», — говорит эксперт.

В то же время, что касается вооружения, цифра будет очень скромной, учитывая состояние российского военного промышленного комплекса, считает Олег Жданов.

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«А что касается обстрелов территории Украины, то, к сожалению, я думаю, что Путин будет пытаться совершать массированные удары и дроново-ракетные удары. Особенно, я думаю, внимание будет уделяться центральным и западным регионам. Потому что это более тыловые регионы и Россия думает, что там находятся основные склады, хабы по транспортировке оружия, боеприпасы от наших западных партнеров. Поэтому это возможно. Будет физическая возможность или нет — уже огромный вопрос по состоянию на сегодняшний день и авиационного парка, и ракетного парка РФ, и вообще наличия ракет и дронов для нанесения таких ударов», — объясняет Олег Жданов.

Ранее мы писали, что Трамп дал России новый дедлайн: что будет, если Путин не пойдет на сделку.