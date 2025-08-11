Трамп провел брифинг в преддверии переговоров с Путиным: ключевые заявления президента США

Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН.ua

В преддверии встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа президент США Дональд Трамп дал брифинг, в котором поделился своим мнением о предстоящих переговорах. Трамп рассказал о ключевых ожиданиях от встречи, прокомментировал участие Владимира Зеленского в диалоге, а также высказал позицию относительно вероятности заключения мирного соглашения между Украиной и Россией.

Издание ТСН.ua собрало ключевые заявления президента США Дональда Трампа.

"Встреча на Аляске с Путиным будет пробной"

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Путиным на Аляске будет "пробной".

"Я скажу ему завершить войну, надеюсь на конструктивный диалог", - заявил президент США.

Трамп сообщил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным он будет настаивать на остановке военных действий в Украине.

Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Путиным на Аляске - "признак уважения", потому что российский диктатор согласился уехать в другую страну.

Глава США также отметил, что сможет понять, возможно ли соглашение, "вероятно, в течение первых двух минут" встречи с Путиным.

Будет ли на переговорах Зеленский

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность заключения мирного соглашения, подчеркнув, что решение зависит от обеих сторон.

Журналисты поинтересовались, будет ли на этих переговорах присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

"Он не принимал в них участия, - ответил Трамп. - Я бы сказал, что он мог бы уехать, но он уже посетил много встреч и там находится уже три с половиной года, а результата нет".

Заключат ли соглашение о мире — мнение президента США

По поводу самих переговоров Трамп высказался сдержанно: "Я считаю, что они будут хорошими, но могут быть и плохими". Он добавил, что находится там "с одной целью — положить конец войне, которую начали другие".

Особого внимания заслуживает его заявление о планах посадить за стол переговоров двух лидеров: "В конце концов, я посажу их двоих - Путина и Зеленского - в одну комнату, я буду там или меня там не будет, и, я думаю, этот вопрос будет решен".

Что будет с оккупированными территориями Украины

Дональд Трамп утверждает, что следует провести обмен территориями. Однако Украине вернут основные регионы.

"Будет определенный обмен территориями", - заявил Дональд Трамп.

Он добавил, что Россия оккупировала "часть основных территорий, которые они попытаются вернуть вспять Украине". Поэтому этот обмен будет на благо Украины.

"Это хорошая вещь, не плохая. Но и плохая - для обеих сторон. Это очень сложно, потому что у вас есть линия (столкновение - ред.), которая очень неровная и будут определенные обмены землей. Мы будем менять линию фронта. Но Россия взяла очень важные территории. В большинстве своем это побережье. В недвижимости это самое. всегда лучше. Многие не знают, что в Украине было 1000 миль побережья. Это потеряно, кроме небольшого участка — Одессы.

Трамп пригрозил выходом из мирных переговоров

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что может уйти с переговоров по окончании войны в Украине.

"Я могу пойти и сказать "удачи". И на этом все закончится", - заявил он.

"Могу сказать, что это не будет урегулировано. Есть те, кто считает, что Путин хотел бы всю Украину. Кстати, я один из них. Думаю, если бы не я, он сейчас даже ни с кем не разговаривал бы. Но я собираюсь. [соглашения]. А потом я позвоню президенту Зеленскому и европейским лидерам”, — продолжил Трамп.

Россия "могла бы быть в Киеве за 4 часа"

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что российские войска могли быстро захватить Киев, двигаясь по трассе.

"Если бы российские войска двигались по трассе, они могли бы быть в Киеве за 4 часа", — заявил Трамп в своем выступлении.

По его словам, вместо этого "российский генерал" выбрал другой маршрут - через сельскохозяйственные угодья, что, по мнению президента США, осложнило и замедлило наступление.

"Я не знаю, кто этот генерал, но зная Владимира, его, пожалуй, уже нет", - отметил он.

Будут ли США налагать санкции на Китай

Завтра заканчивается 90-дневная пауза на повышение таможенных тарифов на китайские товары, однако президент США Дональд Трамп до сих пор не объявил, будет ли она продлена.

На вопрос журналиста, планирует ли он продлить действие тарифов, Трамп уклонился от прямого ответа, отметив "очень хорошие" отношения с Китаем и лично с президентом Си Цзиньпином.

"Посмотрим, что будет. Китай платит Соединенным Штатам огромные тарифы. Посмотрим, что будет дальше", – сказал Трамп.

Напомним, в ближайшую пятницу, 15 августа, президенты Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся на Аляске. Многие эксперты считают, что этот саммит может стать очередной уступкой Москве.