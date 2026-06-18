Трамп сделал неожиданное заявление об Украине и России

Дональд Трамп / © Associated Press

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Западный мир продемонстрировал неожиданное, монолитное и мощное единство, которого международные обозреватели не наблюдали уже очень давно. На саммите лидеров «Большой семерки» (G7) во французском городе Эвиан ведущие демократии планеты достигли полного взаимопонимания с 47-м президентом США Дональдом Трампом по ключевым вопросам безопасности. По итогам переговоров американский лидер не только открыто отметил значительные военные успехи Украины на поле боя, но и сделал сенсационный шаг навстречу Киеву — Трамп согласился рассмотреть возможность производства передового американского оружия по официальным лицензиям непосредственно в Европе и на территории Украины.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки «Радио Свобода» Зоряны Степаненко.

Трамп подписал совместную декларацию и развеял слухи о расколе

Этот саммит в Эвяне стал одним из немногих за последние годы, по итогам которого мировая пресса не напишет о спорах, холодных отношениях или напряженности между лидерами Европы и США. Напротив, главы ведущих государств покидали Францию с чётким и устойчивым впечатлением, что трансатлантическое единство полностью восстановлено. Лидеры прекрасно нашли общий язык, а итальянский премьер Джорджа Мелони своим дружеским подмигиванием Трампу во время совместного фото лишь подчеркнула общую позитивную атмосферу встречи.

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Канцлер Германии Фридрих Мерц даже привез Дональду Трампу символический личный подарок по случаю его недавнего дня рождения — официальную футболку национальной сборной Германии с фамилией Трампа и символическим 47-м номером. Оценивая итоги саммита, немецкий лидер не скрывал оптимизма.

«Впервые с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа мы абсолютно единодушно одобрили итоговую совместную декларацию на саммите G7. Мы нашли общий язык и выработали единую позицию по абсолютно всем ключевым вопросам внешней политики и безопасности нашего бурного времени. Я искренне считаю это настоящим, колоссальным успехом. Наши партнеры существенно усилят экономическое и политическое давление на Москву, в частности, посредством новых пакетов санкций. Это однозначно задает совершенно новый, сильный тон трансатлантическому единству», — сказал Мерц.

О чем Трамп беседовал с Зеленским

В официальных графиках лидеров не было запланировано полноценной отдельной встречи тет-а-тет между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, однако важные переговоры всё же состоялись. Они оказались спонтанными — лидеры долгое время общались непосредственно на полях саммита, что подтверждают и обнародованные украинской стороной фотографии.

Главной и наиболее острой темой беседы Зеленского и Трампа стала надежная защита украинских городов от непрекращающихся ударов российской баллистической ракетной техники. В настоящее время реальные потребности Сил обороны Украины в противоракетных средствах значительно превышают физические объемы их производства на американских заводах. Именно поэтому Владимир Зеленский в очередной раз настойчиво просил Белый дом предоставить официальные лицензии, чтобы наладить выпуск этих дефицитных ракет прямо в Украине.

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«У нас прошел очень позитивный и конструктивный саммит. Хорошие новости, прежде всего, заключаются в том, что Путин должен немедленно остановить эту агрессивную войну — и в этом вопросе я вижу абсолютное единодушие всех лидеров „Семерки“ и высшего руководства Евросоюза. Мы полностью сошлись во мнении, что Россия ни в коем случае не выиграет, она ежедневно теряет колоссальное количество людей, и они должны заключить мирное соглашение как можно скорее! Нам просто нужно усилить скоординированное давление на Путина. Дай Бог, получится ли нам на этот раз наконец получить лицензии на внутреннее производство соответствующих антибаллистических систем в Украине», — сказал Зеленский.

Дональд Трамп официально подтвердил лидерам, что Соединённые Штаты подробно рассмотрят этот экстренный запрос Украины о предоставлении лицензий. Соответствующая готовность Вашингтона рассмотреть этот шаг была официально зафиксирована и в итоговой декларации «Большой семерки». Кроме того, лидеры «Большой семерки» отдельно отметили текущие успехи ВСУ на фронте и подчеркнули, что этот положительный импульс необходимо срочно поддержать дополнительными поставками новейшего оружия и новыми сокрушительными санкциями против агрессора.

«Президент США Дональд Трамп, как и все мы, присутствующие здесь, четко констатировал, что сегодня со стороны Российской Федерации нет никакой серьезной, искренней готовности к реальному обсуждению мира. Вместе с тем все лидеры четко отметили: Украина сопротивляется гораздо успешнее и эффективнее, чем некоторые вообще могли ожидать, а сама Россия оказалась в крайне сложном положении. И все мы совместно заявили: мы существенно увеличим нашу военную и финансовую поддержку Украины, усилим санкционное давление на Россию и обязательно будем непоколебимо придерживаться этого намеченного курса», — сказал Макрон.

Новые заявления Трампа о России

Прямо во время саммита в Эвяне о введении дополнительных жестких санкций против Москвы официально объявили Великобритания и Канада, а в ближайшие недели очередной масштабный пакет ограничений должен быть окончательно утвержден Евросоюзом. Интересно, что ранее администрация Трампа несколько ослабляла санкционный давление на российскую нефть, чтобы искусственно удержать мировые цены на топливо от скачка, однако теперь Дональд Трамп открыто признал, что жесткое действие этих ограничений будет полностью возобновлено.

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Когда американские журналисты прямо спросили Трампа, возлагает ли он на Путина большую личную ответственность за сознательное затягивание кровавой войны, президент США уклонился от прямого ответа, отметив, что не хочет заранее осложнять будущее тонкое дипломатическое урегулирование конфликта. Однако его публичный призыв к Кремлю прозвучал максимально безапелляционно.

«Россия просто обязана немедленно заключить соглашение. Россия уже потеряла в этой войне огромное, просто колоссальное количество своих людей, так же как и Украина. Единственная причина, по которой это меня так глубоко волнует, — мне очень не нравится видеть, как на фронте каждый месяц гибнет по 25 тысяч молодых людей. Они просто идут на этот фронт, и их там массово взрывают. Это совершенно абсурдно. Поэтому да — я сделаю все, что только смогу, чтобы это остановить», — заявил Трамп.

Новый этап борьбы: Брюссельский саммит и итальянский переговорщик

Сразу после Евьяна масштабные геополитические дискуссии без перерыва перемещаются в Брюссель, где начинается очередной саммит на уровне Европейского Союза, к которому Владимир Зеленский присоединится уже лично:

Поиск посредника: премьер-министр Италии Джорджа Мелони планирует официально предложить лидерам конкретную кандидатуру главного переговорщика с РФ. По её словам, для этой миссии нужен авторитетный представитель от «страны средних размеров»; Борьба за членство в ЕС: на саммите ожидается крайне непростая и жаркая дискуссия по поводу европейской интеграции Украины. Киев безапелляционно настаивает на максимальном ускорении всего процесса, тогда как некоторые государства-члены ЕС требуют строгого и поэтапного выполнения всех запланированных внутренних реформ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: В МОСКВЕ ПРИЛЕТЫ! ЗЕЛЕНСКИЙ с ВЫСТУПЛЕНИЕМ в БРЮССЕЛЕ! ДОЛЛАР больше НЕ ПОКУПАЮТ! ТСН ДЕНЬ 18 июня

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