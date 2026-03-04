Трамп сделал новое заявление об оружии для Украины и рассказал о Путине и Зеленском

Дональд Трамп / © Associated Press

В Иране избрали нового верховного лидера. Вместо ликвидированного аятоллы Али Хаменеи должность занял его сын — Моджтаба. Об этом сообщают издания Iran International и The New York Times. Избрание произошло на фоне заявления Дональда Трампа о полном уничтожении иранской обороны и «страшной ненависти» между лидерами Украины и России.

Подробнее о визите канцлера Германии в Белый дом и новых приоритетах Вашингтона — в сюжете собственного корреспондента ТСН в США Ольги Кошеленко.

Какова ситуация в Иране — заявление Трампа

Официально об избрании Моджтабы Хаменеи должны объявить в ближайшее время, однако часть шиитского духовенства выступила против. Причина прагматичная: статус верховного аятоллы автоматически делает его приоритетной целью для американских ракет.

Трамп уже заявил, что иранское руководство фактически ликвидировано, а военная мощь страны разрушена. По данным Центрального командования США, в рамках операции «Эпическая ярость» было поражено около 2 тысяч целей и потоплено 17 кораблей.

Дональд Трамп, президент США: «Количество их ракет стремительно уменьшается. Удивительно, но они бьют по странам, которые были нейтральными. Теперь все эти страны воюют против них, и воюют ожесточенно».

Торговая война с Испанией и дружба с Мерцом

Критерием благосклонности Трампа к европейцам теперь является их отношение к войне с Ираном. Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал действия США, за что получил статус «друга».

А вот Испании, которая отказалась предоставлять свои базы для ударов по Тегерану, повезло меньше — Трамп приказал прекратить с ней всю торговлю.

Война в Украине: что заявил Трамп

Во время встречи Фридрих Мерц пытался вернуть внимание Трампа к Украине, подчеркнув, что война должна завершиться сохранением украинских территорий. Трамп вместо этого сосредоточился на критике своего предшественника Джо Байдена за «неразумную» щедрость.

Дональд Трамп об оружии для Украины: «У нас огромное количество боеприпасов. Многие из них были розданы — как глупо! — бесплатно. Я полностью за Украину, но они отдали слишком много. Когда я даю боеприпасы, все за это платят. ЕС платит за них, а потом может отдавать их Украине — и это нормально».

Президент США также прокомментировал личные отношения между Зеленским и Путиным, назвав уровень напряжения между ними «самым высоким, который он видел в жизни».

Дональд Трамп о войне в Украине: «Между президентом Путиным и президентом Зеленским страшная ненависть. Я верю, что завершение войны произойдет. Это стоит высоко в моем списке приоритетов, но не потому, что это сильно влияет на США — они очень далеко».

Угроза для украинской ПВО

Несмотря на заверения Трампа, что оружия хватит всем, в Киеве растет беспокойство. Война на Ближнем Востоке продолжается пятый день, и затяжной конфликт в Персидском заливе неизбежно повлияет на количество дефицитных ракет ПВО, которые так необходимы Украине для защиты от российского террора.

