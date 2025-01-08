Трамп сделал заявление о войне в Украине и сказал, что "понимает чувства Путина"

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что понимает чувства Путина относительно членства Украины в НАТО и переложил ответственность за развязывание войны на своего предшественника Джо Байдена. Это был его ответ на вопросы журналистов во время пресс-конференции во Флориде, где избранный президент США сейчас находится.

На этом резонансные высказывания Трампа не ограничились. Он в очередной раз повторил, что хочет получить контроль над принадлежащим Дании островом Гренландия, потому что это, мол, нужно для национальной безопасности США, а также Панамским каналом, и пообещал переименовать Мексиканский залив в Американский.

Собственная корреспондентка ТСН в США Ольга Кошеленко рассказала подробности украинской части заявлений Трампа.

Дональд Трамп не впервые обвиняет действующего президента США Джо Байдена в попустительстве войне в Украине вместо того, чтобы остановить ее. Но о том, что "понимает чувства Путина", избранный президент заявил впервые после избрания. Размышляя о причинах начала войны, Трамп заявил, что на нападение Путина спровоцировало возможное членство Украины в НАТО, якобы Байден пообещал Киеву.

"Во многом проблема заключается в том, что Россия за много лет до того, как Путин сказал, что НАТО не должно быть в Украине, об этом говорилось, будто это само собой разумеется. Вдруг Байден сказал: "Нет, они должны иметь возможность присоединиться к НАТО. А значит, Россия будет иметь кого-то прямо у себя на пороге, и я могу понять их чувства по этому поводу”, — заявил Дональд Трамп.

Дональд Трамп/Скриншот по видео ТСН

На самом деле, Джо Байден никогда четко не обещал Украине членства в НАТО, все, о чем он говорил — перспектива в отдаленном будущем. Последним американским лидером, открыто поддерживавшим присоединение Украины к Альянсу, был республиканец Джордж Буш младший, в 2005 году, сразу после оранжевой революции, впрочем на саммите НАТО в Бухаресте, партнеры не поддержали план действий для Украины и Грузии.

Также Трамп накануне заявил, что надеется встретиться с Путиным довольно быстро после инаугурации, потому что делать это неправильно. На уточняющий вопрос сказал, надеется это будет гораздо раньше, чем через полгода.

В то же время, стало известно, что будущий спецпредставитель Трампа Кит Келлог отложил свой визит в Украину и некоторые страны ЕС. Он должен был приехать в инаугурацию, но, как сообщают источники Reuters, эту поездку решили отложить на время, когда новая администрация США официально приступит к рулю.

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