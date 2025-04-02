Трамп сегодня хочет объявить скандальное решение: как на это реагируют в ЕС

Дональд Трамп / © Associated Press

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2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал днем освобождения. Именно сегодня он собирается объявить о введении пошлин на торговлю: ни каких конкретно стран, ни каких отраслей промышленности это коснется — не известно.

Согласно источникам, размер пошлин достигнет 20%. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит заявила: Трамп добивается, чтобы все производители, которые хотят торговать без пошлин, переносили свои производства в Америку. Демократы в Конгрессе бьют тревогу — это повысит цены на практически все товары. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила — в ЕС готовы к переговорам с США, но только с позиции силы.

Об этом говорится в материале собственного корреспондента ТСН в США Ольги Кошеленко.

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«Дональд Трамп объявит о введении торговых пошлин 2 апреля, хотя сначала, по его собственным словам, хотел выбрать 1. Но этот день уже занят днем дурака. Чтобы не вводить никого в заблуждение, так называемые взаимные пошлины на большинство иностранных товаров он решил ввести именно сегодня и назвал это днем освобождения», — отметила корреспондентка ТСН.

Логика такая — иностранные производители, мол, все время наживались на американцах из-за того, что не платили пошлины. И он, Трамп, это исправит. Ни какие именно товары, ни какие страны попадут под новые пошлины, до сих пор неизвестно. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит во вторник заявила — накануне судьбоносного решения президент встречается со своей командой и еще раз согласовывает все обстоятельства. Главное, чего он хочет достичь, чтобы иностранные производители переносили свои предприятия в США, и развивали американскую экономику.

«Миллиарды долларов частных инвестиций со всего мира вольются в американские общины. Как это скажется на тех, кто наблюдает дома, для людей, обеспокоенных собственным экономическим положением? Это будет означать больше рабочих мест в ваших общинах, что означает больше денег, больше инвестиций, больше денег в вашем кармане», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит.

Керойлан Левит / © Associated Press

По данным СNN, о новых пошлинах Трамп объявит в среду, это будет около 23 часов по киевскому времени, и они вступят в силу немедленно. Республиканцы Конгресса не комментируют инициативу президента. А вот оппозиция — демократы бьют тревогу, учитывая стоимость рабочей силы, и все сопутствующие затраты и сложности, переносить производства в Америку компании не будут. А вот цены на их продукцию немедленно поднимутся. Сенатор-демократ Кори Букер в знак протеста произнес самую длинную в истории речь в Сенате — она длилась более 20 часов. Его коллеги менее драматичным способом предостерегают — еще никогда производители не платили пошлины из собственного кармана.

«Президент Трамп откровенно ошибается, когда заявляет, что пошлины будут платить только иностранные правительства и компании. Компании неизбежно переведут на потребителей расходы, которые вырастут от увеличения пошлин», — говорит сенатор от Демократической партии Крис Кунс.

Когда самого президента Трампа на прошлой неделе спросили о росте цен на автомобили, ведь, по оценкам экспертов, даже американские производители повысят цены, если подорожают импортные машины, Трамп ответил — это его не беспокоит, потому что он смотрит в будущее. Смотреть туда хотели бы и европейские партнеры, но сейчас будущее торговли с главным партнером Соединенными Штатами туманно. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне объявила — несмотря на все они готовы к переговорам.

«Наша цель — достичь решения в переговорах. Но, конечно, если потребуется, мы защитим наши интересы, наших людей и наши компании. И я хочу четко объяснить цель нашего ответа. Мы считаем, что это противостояние не в чьих интересах. Европа не начинала это противостояние. Мы не обязательно хотим принять ответные меры, но если это будет нужно, у нас есть мощный ответный план, и мы его используем», — сказала она.

Дата публикации 08:44, 02.04.25 Количество просмотров 40 Трамп объявил 2 апреля "днем увольнения"! Все в шоке!

В минувшие выходные Трамп угрожал обложить пошлинами также российскую нефть, если будет чувствовать, что Путин не приближается к миру. Но сейчас это только угрозы. В переговорах с Россией без новостей. Левит подчеркнула — Трамп разочарован обоими, и Путиным и Зеленским. Но остается преданным миру.

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