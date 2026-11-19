Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп / © Associated Press

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На полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 19 ноября завершилась трехсторонняя встреча с участием лидера Китая Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Она длилась полтора часа. Анонсировалось, что во время переговоров стороны могут поднять вопрос ядерной безопасности, войны в Украине и ситуации на Ближнем Востоке.

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Встреча Трампа с Путиным 19 ноября — что заявили

Сначала в четверг на полях саммита АТЭС состоялась двусторонняя встреча Трампа и Путина, которая предшествовала запланированным трехсторонним переговоры с участием Си. Белый дом охарактеризовал эту беседу, продолжавшуюся менее часа, как «неформальную», а лидеры не стали делать совместных заявлений для прессы по ее итогам.

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В переговорах с американской стороны также приняли участие госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент, а с российской — Антон Силуанов, Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев и Сергей Лавров.

Перед началом разговора, после рукопожатия с Путиным, Трамп назвал их отношения «замечательными» и выразил надежду на положительные результаты переговоров. Глава Кремля воздержался от заявлений перед встречей, однако ранее на пленарном заседании отметил роль России как надежного поставщика и неотъемлемой части Азиатско-Тихоокеанского региона.

По словам Ушакова, вопрос «урегулирования» в Украине стал основной темой двусторонних переговоров между Путиным и Трампом. Помощник диктатора сказал, что встреча прошла «хорошо», а президент РФ остался в «прекрасном настроении». Со своей стороны глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Путин и Трамп якобы «настроены на мирное разрешение украинского конфликта».

Этот разговор стал первой личной встречей Трампа и Путина с момента их переговоров на Аляске в августе 2025 года.

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Трамп и Путин / © Associated Press

Переговоры Трампа и Си — упомянули об Украине

После встречи президентов США и РФ в Шэньчжэне состоялись двусторонние переговоры Трампа и Си. Глава Белого дома назвал китайского коллегу другом, отметил более справедливое распределение тарифов и важность свободного прохождения нефти через Ормузский пролив.

Со в свою очередь подтвердил готовность развивать конструктивные и стабильные отношения с США на основе взаимоуважения и справедливости.

Отдельно Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин хотят посодействовать завершению войны России против Украины. В интервью Fox News президент США также заверил, что не будет заключать соглашения по войне за спиной Киева.

Трамп и Си / © Associated Press

Трехсторонняя встреча в Китае — заявления Трампа, Си, Путина перед разговором

После этого начались первые в истории трехсторонние переговоры Си, Трампа и Путина. Встреча стартовала с опозданием на полтора часа из-за незапланированного обеда американского и китайского лидеров, а перед закрытой частью переговоров политики сделали совместное фото без рукопожатий.

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Заявления Си Цзиньпина

Перед разговором Си назвал событие прорывным, призывал к недопущению ядерной войны, уважению к «красным линиям» и очертил принципы сотрудничества по энергобезопасности и предотвращению конфликтов.

«Ядерное оружие – это дамоклов меч, зависший над головой человечества. Его следует полностью запретить и окончательно уничтожить, чтобы в конце концов создать свободный от ядерного оружия мир», — сказал лидер КНР, отметив необходимость соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Си заявил, что Китай, Россия и США должны отказаться от мышления времен холодной войны и выстраивать отношения на принципах взаимоуважения и сотрудничества. Он подчеркнул необходимость соблюдения принципа невмешательства во внутренние дела других государств, а также уважать их суверенитет и территориальную целостность. По словам китайского лидера, три государства должны и дальше выступать за урегулирование конфликтов путем диалога и дипломатии; должны защищать послевоенный международный порядок и соблюдать цели и принципы Устава ООН.

Си также призвал Россию и США расширять сотрудничество, а не разрывать экономические связи и цепочки поставок.

Заявления Владимира Путина

Путин заявил об «общей ответственности» трех государств как победительниц во Второй мировой войне за международное право и сообщил, что уже обсуждал Украину на предыдущих встречах с Си и Трампом.

В частности, кремлевский диктатор сказал, что у России, Китая и США есть немало общих интересов в вопросе урегулирования региональных конфликтов, в частности, войны в Украине. По его словам, Россия (на самом деле СССР), Китай и США были среди государств, стоявших у истоков создания ООН, поэтому они несут ответственность за укрепление международного права.

Президент РФ заявил, что три страны могут способствовать усилению глобальной стабильности при условии конструктивного взаимодействия. Он отметил, что Россию, Китай и США объединяет общая ответственность за поддержание мира и безопасности.

Путин предложил во время встречи обсудить глобальные и региональные связи, а также вопросы энергетической безопасности.

Заявления Дональда Трампа

В свою очередь Трамп назвал саммит историческим шагом к диалогу вместо изоляции, не исключил заключения конкретных договоренностей и выразил оптимизм о приближении конца войны в Украине, отметив, что видит определенные сдвиги и желание сторон прекратить боевые действия. По словам политика, лидеры во время встречи поднимут вопросы этой войны, поскольку все стороны заинтересованы в ее завершении.

Президент США также отметил, что стороны должны обсудить вопрос сокращения ядерных вооружений, а еще подчеркнул важность не допустить, чтобы такое оружие попало не в те руки.

Кроме того, Трамп заявил, что Международный уголовный суд вышел из-под контроля.

Путин, Си и Путин за столом переговоров в Китае 19 ноября / © Associated Press

Конец трехсторонней встречи в Китае без заявлений

По данным российских медиа, лидеры России, Китая и США должны были сделать совместное заявление по итогам трехсторонней встречи. Однако, в конце концов, Путин, Си и Трамп не выступили после завершения переговоров.

Сразу после встречи американский президент сел в автомобиль и отправился в аэропорт. Путин также покинул место проведения саммита, Си провел его до автомобиля.

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