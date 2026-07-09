Трамп удивил заявлениями об Украине во время саммита НАТО: видео

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Associated Press

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Соединенные Штаты предоставят Украине лицензию на производство ракет для систем ПВО Patriot. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. А также сообщил, что США будут закупать украинские дроны. И прокомментировал дальнобойные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и военной промышленности: это эскалация, но она может привести к окончанию войны.

Об этом говорится в репортаже специальной корреспондентки ТСН Ольги Кошеленко.

Что известно о встрече Трампа и Зеленского

Открытая часть беседы президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского длилась 40 минут. Затем лидеры провели еще целый час за закрытыми дверями. Президент США был в отличном настроении и много шутил. Главная же новость, о которой он официально сообщил по итогам встречи, без преувеличения является сенсационной — США предоставляют Украине лицензию на собственное производство ракет для систем ПВО Patriot.

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Именно эти противоракетные системы наиболее эффективно сбивают российские баллистические ракеты, и разрешения на их совместное производство Владимир Зеленский настойчиво просил еще предыдущую администрацию Джо Байдена — но тогдашний Белый дом отказал. Свою просьбу уже к Трампу украинский лидер повторил в прошлом месяце во время встречи лидеров «Группы семи» (G7) во Франции. Американский лидер с улыбкой добавил: правда, еще не успел лично спросить у компании-производителя «Пэтриотов». Но очевидно, что главное здесь — твердая политическая воля, которую Трамп наглядно продемонстрировал миру.

Дональд Трамп, президент США: «Мне одна птичка напела, что мы предоставим им право производить ракеты для Patriot… Мы покажем им, как это делается, это очень сложно, но вы быстро разберетесь. После этого он не сможет сказать, что мы делаем их медленно — делайте сами».

Реакция на дальнобойные удары по РФ и изменение позиции в отношении дронов

Еще после июньской встречи во Франции европейские лидеры и ведущие мировые СМИ в один голос заявляли: Трамп приятно удивлен высокой эффективностью дальнобойных украинских ударов по территории России. На прямой вопрос ТСН о том, что он думает об этих глубоких атаках, американский президент попросил подробно ответить своего госсекретаря Марко Рубио, сам при этом добавив лишь две лаконичные фразы.

Марко Рубио, госсекретарь США: «Я считаю, что это одна из динамик, которая изменилась в ходе этой войны за последние несколько месяцев, а именно то, что россиянам становится все труднее защищать свое воздушное пространство. И мы надеемся, что это означает, что сейчас появится необходимое пространство для переговоров о прекращении этой войны».

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Дональд Трамп, президент США: «Это эскалация. Но это та эскалация, которая может привести к окончанию войны».

В ходе встречи президент Владимир Зеленский наглядно описал значительные результаты, которых Силам обороны Украины удалось добиться благодаря стремительному развитию отечественных беспилотных технологий: Россия постепенно теряет инициативу на поле боя, а ее военная логистика полностью перерезана. После этого Трамп впервые публично заявил, что США будут закупать украинские дроны — хотя ранее неоднократно утверждал, что они Вашингтону не нужны, поскольку у Америки, мол, свои борты намного лучше.

Владимир Зеленский, президент Украины: «Сейчас инициатива перешла в наши руки — не тотально, но перешла. Мы пытаемся перенести войну с поля боя в небо. Именно поэтому мы сейчас начали контролировать поле боя. Это очень важно и сложно — когда у нас меньше людей, оттеснять их назад. Но мы нашли способ — перерезали в воздухе логистику их армии».

Политические шутки о Москве и возможном визите в Украину

Дональд Трамп уже не в первый раз высказал предположение, что в ближайшее время могут состояться прямые переговоры между Путиным и Зеленским, и иронично спросил президента Украины, не согласился бы тот лично съездить для этого в Москву? Владимир Зеленский мгновенно ответил на это предложение меткой шуткой:

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Дональд Трамп: «Ты бы поехал в Москву?»

Владимир Зеленский: «Я думаю, это сложно. Там сейчас очень много украинских дронов. Поэтому это крайне опасно».

Кроме того, в ходе переговоров Дональд Трамп впервые вслух высказал предположение, что мог бы лично приехать с официальным визитом в Украину. Он сам посмеялся над мыслью о том, какие огромные хлопоты и дополнительные усилия это доставило бы его президентской охране. Поэтому лидер США сделал логичный вывод — скорее всего, он совершит этот визит уже после окончания войны.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ! Украина получит лицензию на ракеты Patriot: сенсационные заявления Трампа на саммите НАТО

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