Трамп угрожает союзникам Украиной из-за отказа помочь США в войне против Ирана

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп перешел к личному давлению на мировых лидеров. Заблокированный Ираном Ормузский пролив стал для него инструментом проверки союзников на лояльность. Пока одни страны получают от Трампа «восьмерки» по шкале дружбы, другие — попадают в немилость, что становится прямой угрозой для дальнейшей поддержки Украины.

Подробности дипломатической бури — в материале собственного корреспондента ТСН в США Ольги Кошеленко.

Заявления Трампа о мировых лидерах

Трамп заявил, что лично обзванивает глав государств с требованием прислать суда для разминирования ключевой нефтяной артерии мира. По его словам, он мог бы справиться сам, но хочет знать, кто «настоящий друг».

Президент Франции Эммануэль Макрон пока что среди фаворитов, хоть и не без замечаний.

Дональд Трамп, президент США: «Я с ним разговаривал. По шкале от 0 до 10 я бы оценил его на 8. Не идеально. Но это — Франция. Мы не ожидаем идеального результата. Я думаю, что он поможет».

Зато британский премьер Кир Стармер оказался под жестким огнем критики. Трамп не просто недоволен Лондоном — он прямо связал будущую помощь Украине с энтузиазмом Британии в Персидском заливе.

Дональд Трамп о Британии и Украине: «Я был недоволен Соединенным Королевством. Мы годами защищаем эти страны вместе с НАТО. Я сказал: вы не хотите этого делать, а мы были с вами… Мы работаем с ними над Украиной. Украина находится за тысячи миль, отделена огромным океаном. Мы не должны этого делать, но делали!»

Просьба Трампа: что говорят государства

Несмотря на заявления Трампа о «очереди из желающих помочь», реальность выглядит иначе. Китай, Япония, Южная Корея и Австралия — страны, которые больше всего зависят от арабской нефти — официально отказали. Евросоюз также не спешит втягиваться в войну.

Кайя Каллас, высокий представитель ЕС по иностранным делам: «У государств-членов не возникло желания это делать. Никто не хочет активно участвовать в этой войне. Все обеспокоены результатом».

Между тем Иран, чувствуя слабость коалиции, выдвигает дерзкие требования: полное снятие санкций, возврат активов и вывод американских баз из региона в обмен на разблокирование пролива.

Чем война в Иране выгодна России

Пока Запад спорит, Кремль подсчитывает прибыли. По данным Bloomberg, Россия спешит загрузить как можно больше танкеров, пользуясь тем, что нефть снова стоит более 100 долларов за баррель, а санкции временно сняты.

Китай, который получает 95% нефти именно из Персидского залива, оказался в самой сложной ситуации. Однако Пекин не спешит на помощь Трампу — встреча Си Цзиньпина с американским лидером, запланированная на конец марта, уже отложена минимум на месяц.

Блокада продолжается, цены на заправках растут, а Дональд Трамп продолжает вести свой «список друзей и врагов», где Украина, увы, стала разменной монетой.

