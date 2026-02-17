Трамп уже ушел: лауреат Пулитцеровской премии эксклюзивно о том, как остановить Россию

Энн Эпплбом / © Associated Press

Ни США, ни Европа все еще не готовы задействовать все рычаги влияния, которые реально могли бы остановить Россию и заставить Путина прекратить войну. Это должно быть большее участие союзников в войне, более комплексные санкции против России, администрация Трампа должна прекратить переговоры и сказать, что они не работают, и снова начать поддерживать Украину.

Об этом в разговоре с ТСН.ua на полях Мюнхенской конференции по безопасности сказала американская журналистка и писательница, лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбом.

«Сейчас я не вижу ни одного game changer (принципиального переломного момента, который бы заставил Россию прекратить войну — Ред.). Я могу представить, что это может быть, но я не вижу, чтобы люди были готовы это сделать», — считает публицистка.

По ее словам, мы знаем, что американцы все еще помогают украинцам с целями (предоставляют разведывательные данные для поражения российских целей — Ред.), и украинцы считают это очень важным. До сих пор есть поставки ракетной обороны (прежде всего ракет-перехватчиков к системам Patriot — Ред.), которые поступают из США.

«Хотя, конечно, европейцы сейчас за это платят. Поэтому США определенно могли бы сделать больше, чтобы помочь. Поэтому хотелось бы, чтобы состоялся еще один разговор о соглашении с участием Европы», — подчеркивает Энн Эпплбом.

Украина, по словам писательницы, должна принять идею, что Европа является ее важнейшим партнером, и относиться к Европе таким образом. Европейцы имеют долгосрочный интерес к Украине (чем США — Ред.), они действительно заботятся об Украине, они тоже пострадали от войны, а Соединенные Штаты — явно нет.

«Я не знаю, украинцы это уже осознали, но европейцы платят сейчас за все. Они платят за все оружие и предоставляют все финансирование. И, знаете, украинцы должны относиться к ним как к своему главному партнеру. А Трамп вообще ни на чьей стороне. У него нет стратегии. Он заинтересован в том, что хорошо для него. У него нет видения мира, в котором он пытается достичь чего-то, кроме собственной политической выгоды или денег. Трамп ушел — это уже произошло», — подытожила Энн Эпплбом.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Женеве 17 февраля стартует третий раунд трехсторонних переговоров Украины, России и США по будущему территорий Донецкой области. Ожидания от встречи остаются низкими: предыдущие раунды дали минимальные результаты, ключевые разногласия по территориям и гарантиям безопасности сохраняются.

Возвращение к переговорам представителя Кремля Мединского вызывает скепсис в Киеве из-за его жесткой позиции. Переговоры сосредоточатся на территориальном вопросе и механизмах контроля за прекращением огня.