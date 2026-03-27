Трамп в очередной раз упрекнул Европу из-за Украины и дал Ирану время на "сделку"

Дональд Трамп

США и Израиль уже месяц проводят масштабные военные операции против иранского режима, однако развязать узел в Персидском заливе пока не удается. Пока Пентагон отчитывается об «Эпической ярости», а Тель-Авив о «Рык льва», Ормузский пролив остается под контролем Тегерана. Президент США Дональд Трамп уверяет: Иран истощен и стремится к миру, хотя риторика аятолл свидетельствует об обратном.

Подробности из Вашингтона рассказала собственная корреспондентка ТСН Ольга Кошеленко.

15 пунктов и «нефтяные подарки»: дипломатия Трампа

При посредничестве Пакистана администрация Трампа передала Тегерану мирный план. Его главные архитекторы — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — предлагают полное сворачивание ядерной программы в обмен на снятие санкций.

Трамп утверждает, что переговоры настолько успешны, что Иран якобы уже передал США 10 танкеров с нефтью в качестве жеста доброй воли. При этом он в очередной раз отложил удары по иранским энергообъектам — теперь дедлайн установлен на 6 апреля.

Дональд Трамп, президент США: «Они умоляют меня заключить сделку, не я их. Они говорят: „О, мы с ними не разговариваем“, но только полный дурак в это поверит. Они ужасные воины, но замечательные переговорщики. Я не знаю, готовы ли мы сейчас подписывать бумаги, они должны были сделать это еще два года назад».

В Иране сделали агрессивное заявление в отношении США

Несмотря на оптимизм Белого дома, иранская сторона через агентство Fars News транслирует совсем другие месседжи. Мирные предложения Тегерана больше похожи на требование капитуляции США:

Ликвидация всех американских баз в регионе.

Выплата многомиллиардных репараций Ирану.

Сохранение полного контроля над Ормузским проливом.

Более того, режим официально предупредил: любые отели на Ближнем Востоке, где живут американские военные, отныне являются «законными целями» для атак.

Новые заявления об Украине

На фоне ближневосточного кризиса Трамп и госсекретарь Марко Рубио снова подняли вопрос перераспределения ресурсов. Трамп отрицал, что дефицит боеприпасов в Украине вызван их переброской в Израиль, но в очередной раз раскритиковал европейских лидеров, в частности канцлера Германии Фридриха Мерца.

Марко Рубио, Госсекретарь США: «Несколько европейских лидеров сказали, что война в Иране — не их дело. Что ж, Украина — это не война Америки. И все же мы делаем больший вклад в эту борьбу, чем кто-либо другой. Президенту придется учесть такую позицию партнеров в будущем».

Пока дипломаты Уиткофф и Кушнер пытаются договориться, глава Пентагона Пит Гегсет настроен решительно. Он заявил, что «Пентагон продолжает собственные переговоры на языке бомбардировок».

Главный вопрос — решатся ли США на наземную операцию или просто объявят победу и уйдут, оставив мир с заблокированным проливом и заоблачными ценами на топливо.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЭКСТРЕНО ИЗ США! Трамп ОТКЛЮЧИЛ УДАРЫ ПО ИРАНУ из-за ЭТОГО!