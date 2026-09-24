Трамп во время встречи с Си Цзиньпином удивил дипломатическим жестом

Си Цзиньпин и Дональд Трамп / © Associated Press

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Редкий дипломатический жест — президент Соединенных Штатов Дональд Трамп лично встретил лидера Китая Си Цзиньпина у трапа самолета. Во время визита китайского лидера в Америку прямо к самолету выложили красную ковровую дорожку.

Международная пресса отмечает, что этот дипломатический шаг является весьма необычным. Традиционно Трамп принимает иностранных гостей в Белом доме. Что может означать такой исключительный жест в адрес китайского лидера и о чем с ним будет говорить глава США — выясняли корреспонденты ТСН.

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Торжества на уровне Кеннеди и истребители у трапа

Таких торжеств на этом аэродроме не видели со времён президента Джона Кеннеди. Президент США вместе с первой леди встречают высокопоставленных гостей прямо у трапа самолёта, на красной ковровой дорожке. Для Си Цзиньпина и его супруги устраивают масштабные торжества и демонстрируют современные американские истребители.

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Обычно Дональд Трамп принимает иностранных лидеров непосредственно в своей резиденции в Белом доме. Интересно, что во время прошлого визита Трампа в Китай Си Цзиньпин не встречал его у самолета. В целом последний раз китайский лидер посещал США ещё в 2015 году.

Ведущие мировые СМИ видят в этом дипломатическом жесте Трампа, а также в запланированных Белым домом пышных торжествах в честь гостей попытку «подсластить» предстоящие сложные и нелегкие переговоры.

Предыстория отношений: сад со старыми деревьями и упоминание о Путине

Масштабные и длительные переговоры между обоими лидерами состоялись в мае, когда Трамп посетил Китай с официальным визитом. Двухдневные переговоры с Си Цзиньпином американский лидер тогда назвал очень успешными и заявил, что сторонам удалось обсудить важнейшие мировые вопросы.

По итогам этой встречи лидеры пришли к соглашению по ряду ключевых вопросов:

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Иран не должен иметь доступа к ядерному оружию;

существующий конфликт следует как можно скорее завершить;

международные морские проливы должны оставаться открытыми;

торговля нефтью должна оставаться свободной.

В Пекине тогда подчеркнули, что встреча двух лидеров способствовала мировой стабильности. Известно, что вопрос о войне в Украине в ходе майских переговоров также обсуждался, однако никаких громких публичных заявлений по этому поводу сделано не было.

Помимо официальной части, Си Цзиньпин провел для Трампа личную экскурсию по редкой и закрытой части своей резиденции — саду с деревьями возрастом в несколько сотен лет. Президент США сразу же поинтересовался, кого еще из мировых лидеров китайский лидер приводил туда, и получил ответ, что Владимира Путина. Трампа такой ответ вполне удовлетворил, и впоследствии он публично назвал китайского лидера своим другом.

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