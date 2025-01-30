Трамп vs Путин: первый разговор и встреча – на чем будут настаивать Вашингтон и Москва

Почти две недели прошло со дня инаугурации Трампа, а Белый дом не торопится начать диалог с Кремлем. Москва постоянно заявляет, что готова к разговору, но говорит об отсутствии "сигналов от американцев".

В четверг, 30 января, в Кремле в который раз сообщили, что готовы к переговорам с США, однако в ближайшее время контакт Трампа с Путиным не планируется. Такие заявления спикер Путина Песков делает чуть ли не каждый день. Однако в Вашингтоне их, по всей видимости, не слышат, хотя Трамп постоянно и говорит, что готов встретиться с Путиным "немедленно", чтобы заключить соглашение. В администрации Трампа не скрывают, что сначала попытаются договориться с Кремлем о режиме прекращения огня. Там даже не исключалось, что разменной монетой может стать отмена определенных санкций против России. Но в течение последней недели риторика Трампа в адрес Путина стала гораздо жестче.

Президент США призвал главу Кремля "договориться сейчас и прекратить эту бессмысленную войну, потому что дальше будет только хуже", угрожая обвалить мировые цены на нефть и ввести еще большие санкции. В Москве сделали вид, что не услышали этого. Путин даже заявил, что война против Украины могла бы и не начаться, если бы в 2020 году Трамп не проиграл "украденные" выборы. Это была явная лесть, ведь Трамп и сейчас не признает свое поражение на выборах четыре года назад, постоянно повторяя, что этой войны не случилось бы, если бы он остался тогда президентом США.

Несмотря на угрозы Трампа, условия для начала переговоров Путин не изменил. Более того, распространяются они не только на Украину. Какие стартовые переговорные позиции будут у Трампа и Путина во время первого телефонного разговора и последующей встречи? Читайте в материале ТСН.ua.

План Трампа: санкции и нефть

Госсекретарь Марк Рубио проигнорировал приглашение Брюсселя принять участие во встрече Совета министров иностранных дел стран ЕС на этой неделе. Он даже не присоединился онлайн. Однако уже 28 января глава дипломатии ЕС Кая Каллас поговорила с Марко Рубио по телефону, подчеркнув, что "ЕС и США всегда сильнее вместе". На следующий день Politico сообщило, что Марко Рубио и главу украинского МИД Андрея Сибига пригласили в Брюссель на встречу министров иностранных дел стран ЕС 12 февраля.

Если Рубио приедет в Брюссель, чтобы объяснить взгляды США, как об этом сказала Кая Каллас, это будет первая официальная встреча американского и украинского внешнеполитических руководителей после инаугурации Трампа. К тому же, в Киеве и нескольких других европейских столицах ожидают визита спецпредставителя Трампа по Украине и России Кита Келлога. Поэтому можно предположить, что до этого Трамп вряд ли поговорит с Путиным телефоном, особенно договорится с ним о встрече.

В одном из интервью Кит Келлог ставил целью достичь договоренности (с Россией очевидно о режиме прекращения огня – ред.) за 100 дней. Позже The Wall Street Journal сообщила, что этот Трамп поручил Келлогу закончить войну за 100 дней. "Почти никто не верит, что он сможет это сделать – особенно россияне. Скорее всего, роль Келлога как спецпосланника является первым шагом в мирных переговорах, которые Трамп намерен держать под своим контролем", – отмечает WSJ, добавляя, что вряд ли Келлог будет принимать непосредственное участие в переговорах с россиянами.

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Многие сомневаются в существовании настоящего плана Трампа по заключению соглашения с Путиным об урегулировании войны. Сам Трамп однажды говорил, что не будет вдаваться в детали, чтобы не взорвать свою позицию на переговорах. В интервью Fox News, вышедшем в эфир в четверг, 30 января, вице-президент США Джей Ди Венс, говоря о Трампе, сказал, что президент США имеет самый интересный процесс принятия решений, и именно это делает его таким эффективным лидером.

"Он пытается получить информацию отовсюду. Один из гениальных способов принятия решений состоит в том, что он действительно пытается поговорить со всеми. И это что-то, честно говоря, я мог бы написать книгу именно о том, как он собирает информацию из всех источников. Это очень необычно", — говорит Джей Ди Вэнс.

Однако одной гениальности и желания заключить с Путиным соглашение мало. США имеют реальные рычаги влияния на Россию. Но захочет ли администрация Трампа ими воспользоваться? По словам бывшего постоянного представителя США в НАТО, бывшего представителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, первое, на что будет делать ставку Трамп, — это снижение мировых цен на нефть, привлекая Саудовскую Аравию и ОПЕК (организация стран-экспортеров нефти, РФ там есть наблюдателем, однако оказывает существенное влияние – Ред.).

Второе — он (Трамп — Ред.) не отменяет санкции против российской энергетики, введенные в последние дни правления администрации Байдена. Думаю, Путин наблюдает за этим, говоря президенту Трампу: "Я готов вести переговоры". Однако на данный момент это не искренне., потому что Путин также говорит, что президент Зеленский не хочет говорить, указывая на указ от 2022 года (решение СНБО о запрещении вести переговоры с Россией, которое подписал Владимир Зеленский – Ред.)", — сказал в интервью Fox News Курт Волкер.

Что еще может укрепить позиции Трампа на переговорах с Путиным? Третий рычаг влияния – это введение еще больших санкций против России, которые ударят по способности Кремля продавать свои энергоресурсы. Доходы от экспорта нефти и газа – это более половины бюджета РФ.

Четвертый – это ослабление Ирана, Северной Кореи и Китая, которые вместе с Россией формируют "ось зла", противостоящую Западу. Китаю, который снабжает 90% всей микроэлектроники для российского ОПК, Трамп неоднократно угрожал введением 10% тарифов на весь его экспорт в США. Однако после согласия Пекина на продажу американского TikTok, разговоры об этом, по крайней мере, пока прекратились. С Северной Кореей Трамп и за свой первый президентский срок не смог договориться. А вот с ослаблением Ирана немного легче, особенно после ослабления Израилем его прокси – Хезболла и Хамаса – и падения режима Башара Асада в Сирии.

Требования Путина: шантаж и НАТО

Во вторник, 28 января, поздно вечером кремлевские паблики распространили новое 10-минутное интервью Путина, в котором он в очередной раз подчеркнул, что имеет юридическое образование, поэтому проводить переговоры с президентом Зеленским не будет. Глава Кремля ссылался на то, что "в силу своей нелегитимности он (президент Украины – Ред.) не имеет права ничего подписывать".

"В соответствии с Конституцией Украины, президент Украины, даже в условиях военного положения, не имеет права на продление своих полномочий. На продление полномочий имеет право только парламент страны. А у президента всего пять лет срок", — заявил Путин.

Он об этом говорит почти год. Потому ничего нового в его словах нет. Это и будет первое предварительное переговорное условие Путина – он не будет вести переговоры с президентом Зеленским. Путин хочет говорить о судьбе Украины без Украины и даже не с европейскими лидерами, а только с президентом США. Далее он потребует проведения президентских выборов в Украине. В Кремле прекрасно понимают, что в условиях войны, оккупации Россией 19% украинских территорий и присутствия русских солдат на нашей земле это невозможно. Однако для Запада, тем более для США, это не столь очевидно. Поэтому Кремль будет делать все, чтобы погрузить Украину в хаос, увеличив давление западных партнеров на Киев.

Второе условие – это отказ Украины от членства в НАТО. По словам замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко, это один из ключевых элементов урегулирования. И это то, на что может пойти Трамп, подражая политике Байдена, который был категорически против приглашения Украины в НАТО. К тому же, в начале января еще до своей инаугурации Трамп заявил, что "может понять чувство России" из-за заявлений Байдена о членстве Украины в Альянсе, из-за чего вроде бы началось полномасштабное вторжение.

Вместе с этим команда Трампа уже очевидно забыла, как накануне полномасштабного российского вторжения в Украину Кремль не просто не интересовал будущее вступление Киева в Альянс. Тогда заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков угрожал НАТО "собирать манатки" и забираться на границы 1997 года, подвергая сомнению членство в Альянсе стран Центральной и Восточной Европы. К тому же за эти три года полномасштабной войны от условия о выводе американских систем ПВО и ПРО из стран Центральной и Восточной Европы Кремль не отказался, говоря о "гарантиях безопасности для России".

Третье условие – это частичное снятие санкций. И это то, на что может согласиться Путин в обмен, например, начало переговоров о временном прекращении огня. Еще до инаугурации Трампа Bloomberg сообщал, что команда 47-го президента США имеет два подхода к санкциям против России.

Первый заключается в повышении ценового "потолка" на продажу российской нефти, которая сейчас составляет $60, если "решение войны в Украине будет не за горами". По сути это уступка Путину, если он согласится на установление режима прекращения огня, что увеличит доходы российского бюджета, а, следовательно, и финансирование российского ОПК.

Второй подход – введение еще больших санкций. Очевидно против российского нефтегазового сектора. Ведь во время слушаний в Сенате кандидат Трампа в руководителя Минфина Скотт Бессент высказался именно за это, потому что, по его мнению, сегодняшнее санкционное давление на Россию недостаточно.

Четвертое условие – привязка переговоров по урегулированию войны России против Украины с продолжением СНВ-3. ТСН.ua уже писал, что 5 февраля 2026 года заканчивается действие СНВ-3 – Договора о сокращении и ограничении стратегических и наступательных (ядерных) вооружений между США и РФ. Еще в прошлом году Путин приостановил участие России в договоре. К тому же, как известно, США заинтересованы в разработке новых договоров о ядерных и ракетных потенциалах с участием не только России, но и Китая.

На днях Трамп заявил, что хочет увидеть, возможны ли такие переговоры, которые также включали бы и Китай. Пекин, как известно, принципиально отказывается участвовать в переговорах по сокращению или ограничению своего ядерного арсенала, который КНР сейчас активно увеличивает. По оценкам американской разведки, к 2030 году у Китая будет уже 1000 боеголовок. Эксперты предполагают, что Путин может пообещать Трампу приобщить к таким переговорам и Си Цзиньпина, например, в обмен на какие-то уступки США по Украине.

"Последние переговоры о контроле над стратегическими вооружениями были завершены незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. С тех пор господин Путин утверждал, что любые переговоры об ограничении ядерных вооружений должны также охватывать и войну против Украины. Но президент Байдена отказалась., кажется, открыт для более широких переговоров, и это именно то, чего хотел бы Путин", — пишет The New York Times.