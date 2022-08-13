Трамп вынес из Белого дома секретные материалы: что это за документы и что угрожает экс-президенту США

В Резиденции бывшего президента США во Флориде ФБР на этой неделе провело обыски и выявило 11 пакетов секретных документов. Ведомство расследует, законно ли политик вынес их из Белого дома по окончании каденции.

За изъятие секретных документов и хранение в своем доме Трампу может грозить до 5 лет тюрьмы. По иронии судьбы именно при своей каденции Трамп ужесточил наказание за такое преступление.

Что же это за документы и чем это грозит Трампу – в сюжете ТСН.

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Вблизи резиденции 45-го президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго куча полицейских машин. Так в имении политика проводит обыски ФБР. Ордер по уголовному производству в отношении экс-главы страны выдали впервые за потенциальное нарушение Закона о шпионаже. Оно признает незаконным хранение или передачу потенциально опасной информации для национальной безопасности.

Что это за секретные документы

Обыски были в начале недели, но их результаты становятся известны только сейчас, и они шокируют весь американский эстеблишмент – 11 пакетов с секретными документами. Четыре – с грифом "совершенно секретно", три – с грифом "секретно" и еще три – конфиденциальные. О содержании известно лишь то, что эта информация может нанести угрозу национальной безопасности США.

Американское издание The Washington Post писало, что они могут касаться ядерного оружия. Кроме стоп сверхсекретных документов, в резиденции Трампа изъяли около 20 ящиков с вещами, среди них — подшивки фотографий, рукописные записки, указ о помиловании его соратника Роджера Стоуна и профайл "президента Франции". Все эти вещи Трамп хранил у себя после сложения полномочий в Белом Доме.

Верят ли американские политики Трампу

Мнения по поводу инцидента в Конгрессе разделились. Одни говорят: Трамп злоупотреблял полномочиями, другие считают обыски ФБР в доме Трампа чрезмерным мероприятием.

"Есть законы, запрещающие ненадлежащее обращение с такими материалами. Информация такого рода строго секретна, значительно выше тайны. Это о нашей национальной безопасности, как нам говорят, но детали мы увидим впоследствии", — говорит спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Люди справедливо расстроены созданным прецедентом. Считаю крайне отправлять вооруженных агентов ФБР в Мар-а-Лаго, когда они могли просто попросить эти документы", — сказал представитель Конгресса США от Техаса Дэн Креншоу.

Что говорит сам Дональд Трамп

Трамп отрицает какие-либо обвинения. Говорит: все изъятые у него материалы были рассекречены по его каденции. А спикер бывшего президента США считает дело преследованием политического оппонента от действующей администрации.

"Призываю к немедленному обнародованию этих документов, несмотря на то, что они были составлены левыми радикальными демократами и возможными будущими политическими оппонентами, которые сильно заинтересованы в том, чтобы атаковать меня, так же, как они делали это за последние 6 лет. Это беспрецедентное политическое". вооружение правоохранительных органов является неуместным и крайне неэтичным", — говорится в заявлении Трампа.

Между тем поклонники Трампа собираются на регулярные протесты. В вину своего кумира не верят и называют его очередным обманом, таким же как было, когда Трампу пытались объявить импичмент из-за злоупотребления властью 3 года назад.

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