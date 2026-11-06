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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Трамп заявил о "масштабной сделке" по поводу войны России против Украины после встречи с посланцем Путина: что известно

В Белом доме состоялась встреча Мелании Трамп с представителями Украины и РФ по итогам эвакуации из Олешек. Дмитрий Лубинец вручил орден первой леди, а Трамп объявил о «масштабном соглашении»

Автор публикации
Ольга Кошеленко
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Трамп

Трамп / © Associated Press

Новое масштабное соглашение, которое коснется не только Украины, но и всей Европы, анонсировал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Накануне он обсудил её с посланцем Путина Кириллом Дмитриевым, который прибыл в Вашингтон в рамках визита к первой леди США. Мелания Трамп пригласила представителей Украины и России, чтобы подвести итоги эвакуации из Олешек. Украинский омбудсмен вручил первой леди орден княгини Ольги первой степени, которым её наградил Президент Украины.

Об этом говорится в репортаже собственной корреспондентки ТСН в США Ольги Кошеленко.

Прием в Белом доме: представители Украины и РФ за одним столом

Не прошло и недели после успешной эвакуации украинцев из Олешек, как первая леди Соединённых Штатов пригласила в Белый дом представителей Украины и России, принимавших участие в этой операции. Они перелетели океан и привезли с собой подарки и благодарности от Мелании Трамп. Это стало первым публичным мероприятием с участием россиян в Белом доме за время полномасштабной войны.

Уполномоченная по правам человека России Яна Лантратова и специальный представитель Кирилл Дмитриев когда-то находились под американскими санкциями, однако теперь оба получили право на въезд в США. Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец — согласно рассадке — оказываются между ними. Одетая ganz in Weiß первая леди США приветствует гостей как равных.

Мелания Трамп, первая леди США: «Олешки навсегда объединят отважных людей, собравшихся сегодня в Белом доме».

Мелания Трамп рассказывает: впервые узнала о беде в Олешках в сентябре (откуда — не уточняет), но, как она уверяет, сразу заинтересовалась и решила помочь. Она вела переговоры с обеими сторонами, и за неделю до эвакуации Украина и Россия подписали соглашение о совместном проведении гуманитарной миссии.

Мелания Трамп, первая леди США: «Я участвовала в каждом этапе планирования, изучала карты минных полей, аэрофотоснимки, доступные дороги и обсуждала пути эвакуации, доступ к больницам, транспортные средства и медицинские ресурсы. Знала о желаемых датах и времени операции. Сейчас мы должны использовать ту смелость, которую мы принесли в Олешки, чтобы найти общий язык через совместную заботу об уменьшении страданий невинных людей. Вместе мы можем создать нечто более долгосрочное, чем временное прекращение огня. Давайте смотреть на Олешки как на искру в мире тьмы, способную осветить лучшее в гуманизме. Создать мощное пламя мира, которое увидит свет».

Награждение орденом княгини Ольги и реакция сторон

На такой воодушевленный призыв первой леди Кирилл Дмитриев отвечает лишь обещанием, что гуманитарные грузы в Олешки будут поступать регулярно. При этом он не уточнил, что с мая по сентябрь жители оккупированного Россией города оставались без еды, пока её не доставили с помощью дронов ВСУ. Вместо планов новых гуманитарных миссий он привез первой леди США рисунок 11-летней Лидии из Олешек, которая с родителями теперь живет на официально признанной российской территории.

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель РФ: «Наэтом прекрасном рисунке всего три слова — «Я люблю Меланию»».

Арахамия и Лубинец просят первую леди не прекращать усилия по спасению украинцев.

Давид Арахамия, лидер фракции «Слуга народа»: «Мы хотели бы попросить вас продолжать. И найти новые задачи, чтобы снизить эскалацию, насколько это возможно. Я также участвую в политической деятельности — она более сложна. А ваша миссия — выше политики».

Омбудсман Лубинец вручил первой леди государственную награду, которую ей накануне присвоил Президент Украины.

Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека: «За ваше лидерство, за ваше мужество, за спасение наших людей и за возвращение украинских детей. Вы сделали так много, и у меня есть только одна просьба от украинцев — продолжайте выполнять эту выдающуюся работу и поддерживать людей».

Мелания Трамп, первая леди США: «Благодарю вас, президент Зеленский и народ Украины, за эту высокую честь — Орден княгини Ольги первой степени».

Анонс «крупной сделки» от Дональда Трампа

Первая леди передала личные письма Зеленскому и Путину. Тем временем её супруг успел провести встречу с Дмитриевым, о чём рассказал во время подписания документов в Овальном кабинете (представителя Украины при этом не приглашал). Трамп вновь анонсировал масштабное соглашение между Россией и Украиной, которое будет заключено «в ближайшее время».

Дональд Трамп, президент США: «Я не могу рассказать вам, что именно мы обсуждали, но скажу одно: соглашение будет. Это будет масштабное соглашение, которое коснется не только Украины. Оно будет действительно крупным — охватит не только Украину. Могу сказать, что оно может касаться всей Европы. Это будет замечательное, масштабное соглашение, и все будут в восторге».

На вопрос журналистов, поднимал ли он в ходе беседы тему убийства Путиным украинских гражданских лиц, Трамп ответил, что, мол, всегда поднимает эту тему, но «люди гибнут с обеих сторон».

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТРАМП анонсирует МАСШТАБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ! 3 КАБы по КРАМАТОРСКУ! | ТСН 17:00 6 ноября

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