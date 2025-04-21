Трамп заявил о "соглашении между Украиной и Россией": что известно

Трамп и Путин / © ТСН.ua

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Соглашение между Россией и Украиной будет подписано уже на этой неделе - такую надежду президент США Дональд Трамп выразил на Пасху, не уточнив деталей. Именно 20 апреля источники в Белом доме называли «дедлайном», который Трамп якобы устанавливал своей команде для мирного урегулирования. Он впрочем уже остался позади. Следующая красная линия, о которой говорят - 30 апреля, когда пройдет ровно 100 дней Трампа в Белом доме. США тем временем готовятся к еще одному раунду переговоров - но не с россиянами.

Об этом говорится в материале собственного корреспондента ТСН в США Ольги Кошеленко.

На Пасху президент США Дональд Трамп сделал около полутора десятков сообщений в своей сети «Трус соушел» - поздравления с праздником, критика оппонентов, общие рассуждения. Одно из утверждений касалось российской войны против Украины.

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«Надеюсь, что Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе. А дальше обе страны начнут делать большой бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и будут много зарабатывать», - заявил Трамп.

Что дало президенту США основания для такого оптимизма - не известно. Еще в прошлую пятницу госсекретарь Марко Рубио сказал, что Трамп может вообще отказаться от попыток мирного урегулирования в Украине и сосредоточиться на чем-то другом, если не достигнет прогресса в ближайшие дни. И сам Трамп это подтвердил. После этого российский лидер Путин вдруг объявил «пасхальное перемирие» - его даже не почувствовали на линии фронта, а в Кремле уже уточнили - их христианская инициатива завершается вместе с праздником. В Государственном департаменте США лишь успели выразить ожидания, что перемирие будет длительным.

Спецпредставитель президента США в Украине Кит Келлог сообщил, что на этой неделе они вновь проведут переговоры с европейскими партнерами - в продолжение тех, что состоялись в прошлом в Париже. Теперь место встречи - Лондон. Кэллог надеется, договоренности будут финализированы и видит для этого большие возможности. Как известно, в парижских переговорах россияне участия не принимали и никакого интереса к реальному прекращению огня не проявляли.

«Я думаю, что возможность есть. Мы предложили то, что я бы назвал условиями соглашения, украинцам. То, что сделает возможным продвижение вперед. Они вернулись в Киев, и собираются приехать на следующей неделе в Лондон, поэтому мы их спросим, как вам эти условия? Тогда мы обратимся к россиянам и скажем, какие ваши условия? А потом это нужно сложить вместе», - заявил Кит Келлог.

Тем временем в Вашингтоне в ближайшие дни ожидают премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Трамп выражал надежду, что соглашение о полезных ископаемых, которое они так и не подписали с Зеленским, будет подписано уже в этот четверг.

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