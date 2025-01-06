Трампу будет сложно: таролог встревожила прогнозом на 2025 год

Анна Атаманова предупредила, что в 2025 году в мире будет неспокойно.

Таролог Анна Атаманова прогнозирует трудности в 2025 году для избранного президентом США Дональда Трампа, в частности из-за действий Китая.

Об этом таролог рассказала в эксклюзивном интервью для TSN.UA.

По предсказанию Атамановой, Трампу не удастся завершить войну в Украине так быстро, как ему бы того хотелось – за сутки. В то же время, он продолжит поддержку государства.

Также читайте Предсказание Ванги на 2025 год: что будет с Украиной

"Уже в этом месяце этого года мы будем понимать и будут расставлены какие-то приоритеты. То есть помощь однозначно будет и уже будет понятно, к чему мы идем", – сказала таролог.

Она также прогнозирует беспокойство в мире и трудности для Трампа в этом году.

"В 2025 году в мире будет неспокойно. Поднимется китайский флаг. Я вижу, корабли также будут – корейские, китайские. И здесь будет сложно Америке и Трампу, потому что Китай будет за спиной. Поддержка России со стороны Китая будет", – предупредила Атаманова.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: МНОГО ПРИЯТНЫХ НОВОСТЕЙ для Украины в 2025 году! Расклад украинской таролога

К слову, ранее известный астролог Влад Росс рассказал, станет ли 2025 победным для Украины.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него есть силы духа изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также: