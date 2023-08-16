Трампу объявили четвертое обвинение: в чем его подозревают на этот раз (видео)

В этот раз экс-лидер США Дональд Трамп обвиняется в попытках повлиять на результаты президентских выборов 2020-го года, на которых он проиграл Джо Байдену. Ситуация осложняется тем, что будут судить его как участника организованной преступной группы вместе с 18 членами команды. Минимальный срок наказания, угрожающий Трампу, – 5 лет тюрьмы.

О перспективах судебных преследований Трампа и их влиянии на предстоящие президентские выборы рассказала корреспондентка ТСН в Соединенных Штатах Ольга Кошеленко.

Эта история началась около 3 лет назад. Когда при подсчете голосов на выборах тогдашний президент Дональд Трамп понял, что проигрывает своему сопернику Джо Байдену и не смирился. Он позвонил госсекретарю Штата Джорджия, где разрыв был незначителен, и попросил поискать ему почти 12 тысяч голосов, которых не хватало, чтобы обойти Байдена. В обвинительном акте говорится, что Трамп полностью осознавал, что проиграл. Но продолжал отрицать это.

Экспрезидент США Дональд Трамп / Фото: ТСН

"Вместо того, чтобы соблюдать юридические процедуры Джорджии по обжалованию результатов выборов, подсудимые создали преступную рэкетирскую организацию, чтобы отменить результаты", — заявила прокурор округа Фултон (Джорджия) Фанни Уиллис.

Не позднее полудня 25 августа Трамп и 18 членов его команды должны формально сдаться полиции, и суд изберет им меру пресечения. Рассмотрение дела может быть очень продолжительным, прогнозируют юристы. Тем более что будут судить всех соучастников как организованную преступную группу. Это усугубляет дела обвиняемых, ведь за сговор наказание выше.

Дональд Трамп остается лидером из кандидатов в президенты от республиканской партии / Фото: ТСН

В подсчетах всеобщего наказания, которое сейчас грозит Трампу, разобраться непросто. Ведь на нем уже четыре уголовных обвинения. Кроме результатов выборов, это выплата порноактрисе из избирательного фонда, ненадлежащее хранение государственных тайн и попытка захвата власти во время штурма Капитолия 6 января 21 года. Все обвинения Трамп называет сфальсифицированными и остается лидером из кандидатов в президенты от республиканской партии.

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Напомним, 3 августа бывшему президенту США Дональду Трампу в Федеральном суде Вашингтона объявили обвинение в заговоре ради попытки отменить результаты выборов в 2020 году, что привело к нападению на Капитолий США 6 января 2021 года. Ему может грозить, если его признают виновным: до пяти лет тюрьмы по пункту 1; до 20 лет лишения свободы по пункту 2; до 20 лет лишения свободы по пункту 3 и до 10 лет лишения свободы по пункту 4.

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