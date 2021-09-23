Трамвай превратился в реанимацию: жизнь пассажира спасли будущие медики

Рядом с мужчиной, у которого случился сердечный приступ, оказались студентки медицинского университета.

Во Львове пассажиры спасли мужчину, которому стало плохо в трамвае. До приезда скорой несколько молодых людей запустили его сердце. Врачи говорят, что спасатели действовали профессионально.

О том, как чувствует себя спасенный мужчина и кто те люди, которые оказали ему первую помощь, говорится 23 сентября в сюжете ТСН.19: 30.

Водителю трамвая Оксане Сас о мужчине, которому стало плохо в вагоне, сказал кто-то из пассажиров. Она сразу остановила вагон и поспешила к больному с аптечкой. Спросила, есть ли среди присутствующих врач. На призыв мгновенно откликнулось несколько молодых людей.

Пассажиру начали делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Через некоторое время он открыл глаза и вдохнул воздух сам. Через несколько минут скорая помощь забрала мужчину в реанимацию.

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68-летний Мирослав говорит, что не помнит своего спасения, пришел в себя только в больнице. Говорит, что возвращался с работы, домой не доехал только две остановки. "Как-то так случилось, на работе не волновался и спокойно работал", — вспоминает он.

Врачи объясняют, что у мужчины была сердечная недостаточность и пассажиры трамвая спасли ему жизнь. Жена Мирослава, которая не отходит от реанимационного отделения, рассказала, что в прошлом году он перенес инфаркт.

"Люди очень хорошо сработали. Если бы этого не сделали, скорее всего, этот случай закончился бы очень плохо ", — говорит анестезиолог реанимационного отделения Львовской областной больницы Яна Яцульчак.

Водитель трамвая предположила, что пассажира спасли студенты медуниверситета, которые часто ездят по этому маршруту. Но в вузе о поступке воспитанников ничего не знают.

Лишь проведя настоящее расследование, удалось выяснить, что среди спасателей Мирослава были две студентки 6-го курса. Сейчас они скромно говорят, что просто оказались в нужном месте в нужное время.

Студентка Кристина Библик делала искусственную вентиляцию легких и немного подменяла одного из ребят, который делал непрямой массаж сердца. Без мужской помощи, говорят студентки, они бы сами не справились. Поскольку их помощники действовали профессионально, девушки подозревают, что они — тоже будущие медики. Вместе им дважды удалось запустить сердце мужчины. Говорят, в стрессовой ситуации мгновенно вспомнили все, что учили.

"Впервые, наверное, в повседневной жизни произошла такая ситуация. Было немного страшно, потом нас аж трясло после того момента, но слава Богу что этот человек выжил ", — говорит студентка Елизавета Шепель.

Уже завтра Мирослава обещают перевести из реанимационного отделения в обычное. Как только мужчине станет лучше, его жена хочет найти всех спасателей и поблагодарить их лично.

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