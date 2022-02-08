"Трансформируем Украину": Зеленский заявил о запуске Дия City в Украине

Дия City – специальный налоговый и правовой режим для ИТ-отрасли.

В Украине появится проект Дия City – "цифровая столица электронного государства".

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время "Дия.Саммит" 8 февраля.

"Дия City – это один из лучших налоговых и правовых режимов на планете. На планете, где говорят на языке венчурного инвестирования. Мы трансформируем Украину в страну продуктовых компаний и стартапов. Благодаря Дия City доля ІТ, ВВП нашего государства вырастет с 4% до 10%, а доходы отрасли – до 16,5 млрд. долларов. Это позволит Украине стать крупнейшим ІТ-хабом Европы", — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы талантливые украинцы оставались дома, а также привлекать в страну таланты со всего мира. "Мы хотим, чтобы резидентами Дия City становились не только украинские, но и иностранные ІТ-компании", — сказал он.

По словам президента, "сегодня к Дия City присоединятся и первые, и вторые — известные ведущие наши и иностранные компании".

Как сообщалось, 8 февраля команда Минцифры представила новые услуги в приложении "Дия" и на портале. Изменить место регистрации теперь можно без очередей, а онлайн через несколько кликов. Среди новых услуг, в частности, будут: опрос, разрешение на строительство, денежная помощь ВПЛ, справка о несудимости, копия техпаспорта.

Читайте также: