"Транспортная война": почему Польша фактически заблокировала движение через границу и какие убытки терпит Украина

Украинцы на границе жалуются, что польская сторона создает препятствия регулярно. В течение года водителей ограничивали спецразрешениями. Теперь решили тормозить COVID-тестами.

Поляки усилили карантинный контроль, что повлекло за собой кризис на украинско-польской границе. Со вчера на территорию Польши пускают вакцинированных со свежим ПЦР-тестом. Поскольку решение было введено без предупреждения, водители узнали о нем только на месте. Около пунктов пропуска выстроились очереди длиной в несколько километров.

Об этом идет речь 16 декабря в сюжете ТСН.19:30.

Молдавский дальнобойщик Геннадий третьи сутки пытается попасть в Польшу. Там его груз ждет металлопрокатный цех. Его украинский коллега Владимир везет в Испанию мебельный шпон. Он уже сорвал все сроки поставки.

На пункте пропуска Ягодин очередь из грузовиков протяженностью уже 17 километров. Водители штурмуют организованную на месте лабораторию. Медицинских работников катастрофически не хватает.

В Ассоциации международных автомобильных перевозок (АСМАП) говорят, что о своем решении пропускать водителей только со свежими COVID-тестами заранее не сообщали. Более того, из-за того, что поляки ограничили действие теста с 72-х часов до 24-х, водители не могут делать эти анализы где-либо. Ведь сделанный заранее тест просто сгорит, пока его владелец будет стоять в очереди.

Сложившуюся ситуацию едва ли не сравнивают с войной. Говорят, что польская сторона создает препятствия регулярно. В течение года водителей ограничивали спецразрешениями. Теперь решили тормозить COVID-тестами.

Новые требования для въезда: на границе с Польшей образовались длинные очереди | Новости Украины

"Решение принято 14 декабря, а с начала 15 декабря оно введено. То есть без объявления войны, так сказать", — отмечает вице-президент АСМАП Владимир Балик.

О маленьких уловках поляков знают и в Министерстве инфраструктуры. Надеются, что на этот раз произошло недоразумение, которое будет устранено в ближайшее время. Вместе с тем проблему разрешений на пересечение границы нужно немедленно решать.

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"Мы считаем, что нам по соглашению с Ассоциацией должны предоставлять 200 тысяч разрешений по утвержденной квоте, которую мы имели на момент вступления в действие Ассоциации. Сейчас она почему-то 4-й год подряд уменьшается. Потери только в прошлом году от дефицита составили 500 млн евро", — рассказывает заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

Чтобы не терять деньги, украинские перевозчики перерегистрируют свои компании в Польше.

"Самое страшное, что происходит под этим давлением, наши перевозчики вынуждены переезжать по другую сторону границы, регистрироваться и приезжать сюда. А это значит, что они будут платить налоги не у нас, закупать транспортные средства не у нас, и конечно, что мы теряем больше", — говорит Найем.

Пока кризис на границе продолжается. Число автомобилей увеличивается. Водители готовятся к очередному ночлегу. ТСН направила запросы в польское посольство, чтобы уточнить ситуацию на границе. Ответа пока не получили, наши источники сообщают, что в ближайшее время из распоряжения Совета министров Польши будет вычеркнут пункт, касающийся дальнобойщиков.

Напомним, что из-за новых требований Польши для украинцев на границах образовались огромные очереди, люди стоят в пробках более суток.

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