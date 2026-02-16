Транспортный коллапс в Киеве: автобусы застряли на маршрутах, люди остаются на остановках (видео)

В Киеве транспортный коллапс / © Associated Press

Масштабные пробки парализовали Киев, общественный транспорт движется с серьезными задержками, а на остановках образовались огромные очереди. Люди не могут нормально добраться домой ни на собственных авто, ни на автобусах.

ТСН.ua собрал всю информацию о транспортном коллапсе в столице.

Особенно критическая ситуация на Черниговской, на станции метро "Нивки" в направлении Виноградаря и на Академгородке, где пассажиры часами ждут маршрутки.

"Киев встал. Общественный транспорт переполнен, толпы людей ожидают автобус на остановках. Это настоящий коллапс в пиковые часы после работы", - сообщают киевляне.

Что говорят в КГГА

Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации объясняет: по состоянию на сегодняшний день на линии работает 96% от запланированного выпуска подвижного состава, что соответствует имеющимся кадровым и техническим ресурсам предприятий общественного транспорта.

"Киевский метрополитен работает в обычном режиме движения и берет на себя значительную долю пассажирских перевозок, особенно в периоды повышенной погрузки на наземный транспорт", - добавили в департаменте.

Дорожные службы работают круглосуточно

С ночи на улицах Киева работали дорожные службы. 289 единиц спецтехники УК "Киевавтодор" убирали дороги колоннами от 4 до 10 единиц в зависимости от ширины проезжей части.

Параллельно 31 бригада в составе 216 работников выполняла ручную уборку подходов к пешеходным переходам, тротуарам и остановкам общественного транспорта. В настоящее время в городе работает более 270 единиц техники и 65 бригад.

Причины пробок

Текущая зима характеризуется сложными погодными условиями – интенсивными осадками, колебаниями температур, гололедицей и значительными нагрузками на городскую инфраструктуру. Все эти факторы одновременно оказывают влияние на состояние дорог и работу общественного транспорта.

Работники транспортных и дорожных предприятий работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить стабильное функционирование города.

Напомним, Киев накрыл мощный снегопад, превратив дороги в опасный "каток". Из-за непогоды в ночь на 16 февраля заблокировано движение по трассе Одесса — Киев, а в самой столице зафиксированы пробки и аварии.