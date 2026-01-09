ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
229
Время на прочтение
2 мин

Транспортный коллапс в Киеве: когда возобновят движение транспорта (видео)

В городе наблюдаются безумные очереди на автобусы и маршрутки.

Авторы публикации
Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Давка в маршрутке

Давка в маршрутке / © Укринформ

В Киеве наблюдаются безумные очереди на автобусы и маршрутки. Люди пытаются доехать до работы. Особенно проблематично добраться с левого на правый берег столицы.

Как сообщает журналист ТСН.ua, из-за комбинированного ракетного удара России минувшей ночью, в Киеве возникли проблемы с электроснабжением, что резко сказывается на работе городского электротранспорта — трамваи, троллейбусы и метрополитен.

Кроме проблем из-за обстрела на ситуацию существенно влияют сложные погодные условия, в частности падение веток деревьев на контактную сеть. Но транспортники говорят, что постепенно возобновляют движение.

Особенно сложна ситуация на левом берегу Киева. В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА рассказали, что постепенно заменяют электротранспорт на левом берегу автобусами.

«В частности, 8 троллейбусных маршрутов и 4 трамвайных полностью продублировали автобусами», — сообщили ТСН.ua в департаменте.

Там добавляют, что пытаюсь постепенно насколько это возможно и насколько позволяет ситуация в энергосистеме возобновлять работу наземного участка метро на красной линии.

Как минимум, уже запустили один поезд между станциями «Левобережная» — «Арсенальная» для перевозки пассажиров с левого на правый берег. С ориентировочным интервал движения — около 20-25 мин.

Позже в КГГА сообщили, что работу красной линии подземки удалось полностью возобновить в 11:05.

Сейчас поезда курсируют по всему участку от станции «Академгородок» до станции «Лесная» со всеми остановками.

Напомним, в ночь на 9 января россияне целенаправленно атаковали районные котельные в Киеве. В отдельных районах столицы произошли отключения света и перебои с водоснабжением и из-за повреждений подстанций, линий и объектов генерации.

Дата публикации
Количество просмотров
229
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie