Транспортный коллапс в Киеве: с карт киевлян исчезли деньги и поездки после повышения тарифов

С транспортных карт киевлян массово исчезли оплаченные поездки по старым ценам

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В Киеве произошел масштабный сбой с оплатой проезда в общественном транспорте. С транспортных карт киевлян массово исчезли средства, за которые они приобрели поездки еще до состоявшегося 15 июля повышения стоимости проезда — тогда городские власти увеличили стоимость поездки почти в четыре раза: с 8 до 30 гривен.

До 14 сентября киевляне имели возможность пользоваться поездками, приобретенными оптом по старому тарифу (6,5 грн). После этой даты средства за неиспользованные поездки должны автоматически перечислить на «Кошелек» транспортной карты. Однако 15 сентября пассажиры обнаружили на своих балансах сплошные нули.

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В команде приложения «Киев цифровой» ситуацию объясняют технической неисправностью и обещают, что средства вернутся на карточки до конца недели. Впрочем, пассажиры вынуждены пользоваться транспортом уже сейчас, тратя дополнительное время и деньги на приобретение новых поездок.

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«Воруют деньги и ничего не боятся»: возмущение киевлян в сети

Пассажиры шокированы сбоем и не скрывают своего возмущения в соцсетях:

Ольга: «Нас просто обманули и сделали это дважды. Первый раз в июле, когда подняли стоимость проезда в общественном транспорте до „космических“ 30 гривен, а во второй раз в сентябре, когда просто присвоили средства с транспортных карт за уже оплаченные услуги».

Алина: «Воруют деньги, и ничего не боятся! Почему остаток поездок отменили, а деньги в „кошелек“ не положили? Деньги должны появиться сразу после того, как вы аннулировали поездки!».

Елена: «Объясните куда делись 50 поездок, купленных 15.09.2026 в 15:00 по новому тарифу?».

Диана: «На транспортной карте в „кошельке“ появился возврат 325 грн, решила дополнить 925, чтобы купить 50 поездок за 1250 грн. „Кошелек“ пополнился, но предыдущая сумма (325 грн) исчезла. Это что за фокусы?».

Надежда: «Какие „до конца недели“? Деньги должны вернуться в кошелек 15 сентября 2026, как было заявлено при увеличении стоимости проезда. Давайте мы тогда до конца недели по старым приобретенным ранее поездкам тоже будем ездить? У вас было два месяца, чтобы подготовиться технически».

Ольга: «Час тому уплатила 1250 грн — ни поездок, ни денег. Это вообще как? То есть, как взять оплату, то у вас не возникает ошибки, а зачислить их, то у вас ошибка. Где мои поездки и деньги?».

Жалобы киевлян к приложению «Киев Цифровой»

Эксперты: у чиновников было два месяца, чтобы предотвратить коллапс

Эксперты называют ситуацию, сложившуюся в столице «ужасным коллапсом». Еще на этапе обсуждения новых тарифов анонсировался двухмесячный переходный период, в течение которого пассажиры должны были использовать старые поездки, после чего остаток должны были автоматически зачислить на электронный кошелек.

«Это неоднократно озвучивалось представителям КГГА и на официальных сайтах. У чиновников было два месяца времени, чтобы все это сделать спокойно, слаженно и своевременно. Но они просто зря потеряли это время и ничего не сделали. Мне непонятно, чем занимались ответственные специалисты. А сейчас киевляне просто получили коллапс с оплатой проезда и кучу нервов. Люди, ожидавшие возвращения на карту средств за неиспользованные поездки по 6,50, увидели нули. У меня лично пропало 49 поездок и на транспортной карте 0», — рассказывает ТСН.ua Александр Гречко, соучредитель ОО «Пассажиры Киева».

При этом нули на карточках увидели и те горожане, которые уже в августе или сентябре покупали поездки по новым льготным тарифам (по 25 грн), по которым вообще не должно быть никаких перерасчетов. Проблемы возникли и у тех, кто пополнял счета прямо перед сбоем: деньги списывались, но поездки на карточку не засчитывались.

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«Все это свидетельствует о полной безответственности чиновников КГГА, КП „ГИВЦ“, которое отвечает за эти расчеты и перерасчет средств на транспортную карточку. У них было два месяца, чтобы подготовиться к таким изменениям, а то, что имеем сейчас, свидетельствует, что никто ничего не делал. Нам обещают, что до конца недели все пересчитают и вернут деньги. Но даже неделя — это длительное время, когда сотни тысяч пассажиров сталкиваются с такими неудобствами», — отмечает Александр Гречко.

Почему бы не сделать проезд временно бесплатным?

По словам эксперта, городские власти снова продемонстрировали двойные стандарты в отношении водителей и пользователей общественного транспорта.

«Когда произошел сбой с оплатой за парковку, то столичные власти с „барского плеча“ сделали в Киеве парковку временно бесплатной. У меня тогда вопрос: почему при сбое в системе оплаты проезда не сделать проезд в общественном транспорте временно бесплатным? Ведь это техническая проблема возникла именно из-за халатности чиновников КГГА и профильных коммунальных предприятий. И за эту безответственность или бездействие не должны платить пассажиры собственными нервами, дополнительно израсходованными средствами и другими неудобствами. Если справитесь за неделю, то сделайте на этот период проезд бесплатным для пассажиров», — предлагает соучредитель ОО «Пассажиры Киева».

Специалист убежден, что лучшим решением было бы вообще не аннулировать 14 сентября льготные поездки, приобретенные по старой цене, а дать пассажирам возможность их использовать.

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«Это ограничение до 14 сентября сделали, чтобы люди не покупали себе по 30 карточек с дешевыми поездками на два года вперед. Но я считаю, что должны были позволить использовать все льготные поездки, которые приобрели люди. Ибо в данном случае это совершенно не человеческий и не клиентоориентированный подход со стороны КГГА. И киевляне справедливо возмущаются. Если человек купил в магазине пачку муки или риса за условные 100 гривен, его никто не заставляет вернуть товар в магазин и купить его снова, но уже за 300 гривен. Это нелогично и неадекватно. Но такую неадекватность КГГА позволяет себе делать, наживаются на людях, когда сами неспособны обеспечить ни качественный переход к новым тарифам, ни качественное тарифное меню, устраивающее постоянных пользователей, ни качественный общественный транспорт», — заключает Александр Гречко.

Что говорят в КГГА и когда заработает система

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА в комментарии ТСН.ua отметили, что все вопросы сбоя следует адресовать в КП «Главный информационно-вычислительный центр» (ГИВЦ), поскольку именно это предприятие администрирует платежные системы и карты, а Департамент транспорта не имеет к этому отношения.

В пресс-службе КП «Главный информационно-вычислительный центр» нас заверили, что система оплаты проезда работает без сбоев. А что касается перехода неиспользованных поездок по старым тарифам в раздел «Кошелек», то процесс начался со вчерашнего дня, и в течение этой недели все средства вернутся в «Кошельки» пользователей.

Что касается проблем с приобретением новых поездок, то в ГИВЦ соглашаются, что они возникали, но только вчера 15 сентября.

«На вчера некоторое время действительно были задержки в отображении новых поездок, во время одновременных массовых обращений к сервису. Но сейчас все появляется в ту же секунду, как и должно быть», — сообщили ТСН.ua в КП «ГИВЦ».

В команде приложения «Киев Цифровой» извинились за временные неудобства:

«Команда работает, чтобы пополнить транспортные карты можно было как можно быстрее. Пополнить транспортные карты можно в терминалах на станциях и на сайте ГИВЦ. Если у вас есть поездки — карты работают для оплаты проезда. Вы также можете оплатить проезд разовыми QR-билетами в приложении или с терминалов и банковскими картами».

Киевлян уверяют, что поездки появятся и ссылаются на большую нагрузку

Относительно киевлян, оплативших поездки по новому тарифу и также не получивших их, в «Киеве цифровом» уверяют:

«Не беспокойтесь, поездки непременно появятся на вашей транспортной карте. Из-за большой нагрузки на сервис для этого может потребоваться немного больше времени».

Дата публикации 21:22, 21.07.26 Количество просмотров 85 Шок! Хоть пешком ходи! Почему в Киеве спрыгнули цены на проезд и заменят ли обшарпанный транспорт?

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