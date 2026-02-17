Транспортный коллапс в Киеве: "золотое" такси и переполненные маршрутки

В Киеве из-за непогоды произошел транспортный коллапс / © ТСН

Реклама

В Киеве после воскресного снегопада уже второй день продолжается настоящий транспортный коллапс. Несмотря на усилия коммунальщиков, гололедица и трафик диктуют свои условия.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

«Штурм» автобусов и пробки-гиганты

На главных магистралях столицы авто движутся со скоростью пешехода. Из-за такого трафика графики общественного транспорта полностью сбились — люди вынуждены часами мерзнуть на остановках. Даже когда желанный автобус или маршрутка приезжают, попасть внутрь удается далеко не всем — пассажиров буквально втискивают в салоны.

Реклама

Те, кто пытается спастись от холода с помощью такси, столкнулись с традиционным «сюрпризом»: цены на поездки в таких условиях подскочили в несколько раз.

Отчет КГГА: техника на дорогах

В Киевской городской государственной администрации отчитались: за ночь дорожники расчищали главные дороги, путепроводы, а также опасные спуски и подъемы. Особое внимание уделили подходам к остановкам общественного транспорта.

Задействовано техники: 256 единиц.

Основной фронт работ: обработка дорог противогололедными средствами и вывоз снега.

Непогода не отступает: прогноз на день

Сегодня в столице морозная погода без существенных осадков. Однако главной проблемой остается гололедица, из-за которой объявлен «желтый» уровень опасности.

Власти в очередной раз обращаются к киевлянам с просьбой:

Реклама

Водителям: не выезжать собственным транспортом без особой необходимости, чтобы не создавать дополнительных препятствий для снегоуборочной техники. Пешеходам: быть максимально бдительными на тротуарах и при переходе дорог, поскольку тормозной путь авто на льду значительно увеличивается.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 новости 17 февраля. Последствия МАССОВОЙ атаки! КОСТЯНТИНОВКА под контролем ВСУ!