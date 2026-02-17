- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 323
- Время на прочтение
- 2 мин
Транспортный коллапс в Киеве: "золотое" такси и переполненные маршрутки
Киев второй день подряд стоит в пробках после снегопада. Гололедица и аварии парализовали движение, а киевляне штурмуют общественный транспорт.
В Киеве после воскресного снегопада уже второй день продолжается настоящий транспортный коллапс. Несмотря на усилия коммунальщиков, гололедица и трафик диктуют свои условия.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
«Штурм» автобусов и пробки-гиганты
На главных магистралях столицы авто движутся со скоростью пешехода. Из-за такого трафика графики общественного транспорта полностью сбились — люди вынуждены часами мерзнуть на остановках. Даже когда желанный автобус или маршрутка приезжают, попасть внутрь удается далеко не всем — пассажиров буквально втискивают в салоны.
Те, кто пытается спастись от холода с помощью такси, столкнулись с традиционным «сюрпризом»: цены на поездки в таких условиях подскочили в несколько раз.
Отчет КГГА: техника на дорогах
В Киевской городской государственной администрации отчитались: за ночь дорожники расчищали главные дороги, путепроводы, а также опасные спуски и подъемы. Особое внимание уделили подходам к остановкам общественного транспорта.
Задействовано техники: 256 единиц.
Основной фронт работ: обработка дорог противогололедными средствами и вывоз снега.
Непогода не отступает: прогноз на день
Сегодня в столице морозная погода без существенных осадков. Однако главной проблемой остается гололедица, из-за которой объявлен «желтый» уровень опасности.
Власти в очередной раз обращаются к киевлянам с просьбой:
Водителям: не выезжать собственным транспортом без особой необходимости, чтобы не создавать дополнительных препятствий для снегоуборочной техники.
Пешеходам: быть максимально бдительными на тротуарах и при переходе дорог, поскольку тормозной путь авто на льду значительно увеличивается.
на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 новости 17 февраля. Последствия МАССОВОЙ атаки! КОСТЯНТИНОВКА под контролем ВСУ!