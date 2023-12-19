Транспортный скандал в Ровно: городские власти решили закупить маршруток на 375 млн грн

В Ровно разразился транспортный скандал: сотню дизельных маршруток на 375 миллионов гривен мэрия хочет купить в кредит. Однако экоактивисты против и не понимают зачем городу малогабаритный транспорт.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анны Махно.

Транспортные баталии в Ривном начались, когда на сессии депутаты решили: нужно обновлять городской автопарк.

"Автобусы стоят по 3 миллиона 165 тысяч - такая цена была на тендере", - говорит руководитель управления транспорта и связи Ривного Василий Сливка.

В Ривном 100 автобусов хотят взять в кредит на 5 лет под 5 процентов годовых. В мэрии утверждают: в целом малогабаритные автобусы обойдутся в 375 миллионов гривен. Настаивают, они очень нужны городу. В коммунальной собственности только троллейбусы, муниципальных маршруток город не имеет. Те, что курсируют - это бусы частных фирм. И этот транспорт давно устаревший. Но экоактивисты против закупки дизельных бусов. Если уж тратить средства, отмечают - то не на них, а на новые троллейбусы.

Новый транспорт в Ровно

Урбанистка Александра Нарыжная изучает опыт других стран. Уверена, даже в условиях войны в Украине может работать альтернативный маршруткам общественный транспорт - дешевле и качественнее.

"Мы имеем хороший пример в городе Гдыня, где троллейбусное депо сделали с солнечными панелями, которое сохраняет, аккумулирует энергию и также усиливает сеть№, - говорит Александра Нарыжная.

Зато в горсовете Ривне говорят, что мол "Европа не воюет" и может себе это позволить, тогда как Украина - нет.

Чиновники аргументируют: чтобы развивать троллейбусную сеть, надо модернизировать и строить новые подстанции. Сколько на это надо денег - суммы не называют, но, говорят, много. Экоактивисты же убеждают: к этому можно идти постепенно. Чтобы город не тратил сотни миллионов на маршрутки даже создали петицию.

И пока активисты пишут письма в банк с просьбой проанализировать целесообразность предоставления кредита, в Ривне уже прибыла первая партия маршруток. За новые автобусы деньги еще не оплачены - их перечислят позже. Сейчас ищут сюда водителей и кондукторов.

Транспорт в Ровно

Но активисты, говорят, будут бороться дальше. И ставят в пример хотя бы Винницу, где маршрутки в основном курсируют по окрестностям, а в центре города превалирует электротранспорт.

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Напомним, Герой Украины "Димон" обратился к украинцам и рассказал, что скорой победы не будет.

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