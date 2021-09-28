Транзит газа в обход Украины: что известно о скандальном соглашении Венгрии и "Газпрома", как отреагировал Киев

Срок контракта — 15 лет.

Венгрия подписала с российским "Газпромом" контракт о транзите газа в обход Украины. По условиям соглашения, Россия ежегодно будет отгружать топливо через Сербию и Австрию. Киев возмутило подписание такого документа: хочет, чтобы венгерское соглашение теперь оценила Европейская комиссия. Такие действия возмутили Будапешт.

Что известно о газовом соглашении и как реагировали на него — в материале ТСН.ua.

Что предусматривает соглашение

Венгерский правительство 27 сентября приняло решение о подписании контракта с российским "Газпромом" на поставку газа. Документ между "Газпромом" и MVM CEEnergy Ltd заключили сроком на 15 лет — до 2036 года. Впрочем, он имеет возможность пересмотра условий через десять лет.

По соглашению, Россия ежегодно отгружать Венгрии 4,5 млрд кубометров топлива через Сербию и Австрию: 3,3 млрд кубометров через территорию Сербии, миллиард кубометров — через Австрию.

Топливо начнет поступать в Венгрию с пятницы, 1 октября, через "Турецкий поток" и газопроводы Юго-Восточной Европы.

Реакция Украины

МИД назвал это "политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинского-венгерским отношениям". В ведомстве отмечают, что Будапешт выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины.

Следует заметить, что после подписания соглашения украинское Министерство иностранных дел инициировало перенос заседания межправительственной украинский-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться 29-30 сентября.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ответит на этот удар. "Это не будет только политический шаг — отмена заседания комиссии, которая является главным органом двустороннего сотрудничества. Будем принимать другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации", — подчеркнул глава министерства.

В свою очередь, генеральный директор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон не исключил, что транзит газа в Венгрию через Украину будет перекрыт.

Кроме того, Украина вызывает посла Венгрии в Киеве — это сделал и Будапешт. "МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию", — сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко

Реакция Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела. Ведь, по словам политика, соглашение с российской компанией "не является неполитическим, а вопросам энергетической безопасности страны". Он отметил, что потребление газа не будет снижаться, как и роль "Газпрома".

Впоследствии стало известно, что Венгрия вызывает украинского посла из-за спора. "Этот шаг недружественный после множества субсидий (вентиляторы, медицинское оборудование, уход за солдатами, отдых детей, финансирование инвестиций), которые Украина получила от нас. Сейчас мы обратились к послу Украины в МИД", — сообщил Сиярто.

Как сообщалось, о договоренности между Москвой и Будапештом стало известно в конце августа. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто не указал, какой будет стоимость газа по условиям нового контракта. Впрочем, он заявил, что цена будет "намного выгоднее", по сравнению с действующими до сих пор условиями.

Напомним, в начале 2020 году в Стамбуле торжественно открыли газопровод в обход Украины для транзита газа в Европу. Участие в мероприятии, в частности, приняли президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Новости мира: Венгрия подписала контракт с Газпромом

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