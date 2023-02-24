Трасса смерти, на которой россияне расстреливали гражданские автомобили, в конце концов стала массовым могильником и для оккупантов

На одном участке дороги, где-то в километре, было более десятка расстрелянных автомобилей и несколько десятков убитых украинцев.

В первые часы полномасштабного вторжения на Житомирской трассе уже начали образовываться пробки. Киевляне пытались выехать из столицы, на нее выезжали и спасавшиеся от врага из населенных пунктов, в которые россияне уже зашли, но эта трасса для многих стала последним путем. Трасса Смерти – именно так из-за зверств россиян называли дорогу в западном направлении от столицы, говорится в ТСН.

Российские войска приближались к Киеву и танки с буквой V выходили на Житомирскую трассу, до столицы оставалось 35-40 километров. Именно в этом месте происходит для них первая неприятность, первый тревожный колокольчик. Одну из их колонн разбивает украинская авиация. Далее сработали знаменитые "Байракторы", четко выжгли целую колонну, которая везла сотни, если не тысячи снарядов, все грузовики ехали в сторону Киева и все снаряды могли разорваться в столице.

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Въехать парадными колоннами в Киев им не удается, поэтому россияне идут в соседний с трассой лес, здесь их были тысячи, они роют норы, чтобы переночевать и начинают грабить окрестные села и уже начинают убивать граждан просто ради развлечения.

На одном участке дороги, где-то в километре, было более десятка расстрелянных автомобилей и несколько десятков убитых украинцев. Именно в этом месте украинские разведчики сняли шокировавшие весь мир кадры. "Стоял мужчина, который выскочил из расстрелянного автомобиля, который поднял руки и умолял не стрелять, потому что в машине уже была ранена его жена и в машине был его ребенок. Но они выстрелили”, – рассказали разведчики.

Уже через несколько часов происходит совершенно что-то непонятное для россиян. Украинская дальнобойная артиллерия начинает разносить эту территорию просто наголову — двигает лес, сосны ломаются как спички.

В ближайшей точке от Киева, куда дошли российские войска, они вступили в бой с стрелявшими из-за Ирпеня украинскими танками. Тогда россияне поняли, что у украинцев осталась не только своя авиация и артиллерия, но и бронетехника. Именно в этом месте россияне просто бросили один из своих танков даже с заведенным двигателем.

Один из перекрестков на трассе русские войска расстреливали из самолетов бомбами, стреляли из вертолётов и из танков. Но сейчас на нем ни следа от событий того времени. Украинская черта – все отстроить, отчистить, отмыть.

Житомирская трасса

Житомирская трасса

Базарная площадь села Белогородка в начале войны была заполнена десятками столов с горячими блюдами, бутербродами, чаем, кофе. Именно сюда приезжали люди, которым удавалось вырваться из этого ада в Буче, Ирпене, Бородянке и Дмитровке. “Нас 5 дней держали в бункере, нас закрыли, дали 6 ведер, сказали пишите, какайте… У нас 3 грудничка, одна беременная была. Нас 130 человек сидели в бункере без света”, — рассказывали те, кому удалось вырваться.

"Организаторами был сельский совет Белогородский, но нам очень помогали волонтеры, местные жители, наши сотрудники, мы все вышли, продуктами мы обеспечили людей. Это было такое общее великое дело, которое мы сделали. Вообще прошло более 50 тысяч человек именно здесь”, — отмечал глава Белогородской ОТГ Антон Овсиенко.

Февраль 2022 кончился, украинцы оправились, организовались и устроили для врага кровавый март.

Еще в начале войны артиллеристы показали журналистам холмы со словами «посмотри, какая хорошая возвышенность, здесь мы поставим свои пушки». Это знаменитые Змиевы валы, фортификационные укрепления, которые построили наши предки очень давно. Они построили, а теперь наши военные используются. Украине не 33 года, у нас тысячелетняя история, и мы уже тысячу лет защищаем свою страну.

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