"Трассу превратили в большое кладбище": стало известно, где Россия несет наибольшие потери

Эксперт говорит, что Россия не может с этим ничего поделать.

В селе Крынки Херсонской области Россия теряет около 90% своей техники. Оккупанты превратили трассу 2206 в большое кладбище.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эксклюзивном интервью TSN.UA.

“Крынки на сегодняшний день являются именно тем, о чем я говорил еще до начала 2024 года, а именно общей демонстрацией нашей будущей стратегии и тактики относительно истощения российских войск. Силы обороны Украины сейчас переходят именно в такую фазу по истощению российских оккупационных войск. Не делая акцента на освобождении больших территорий, а именно на уничтожении максимально возможного количества российской техники и личного состава. Что такое Крынки? Это даже не Авдеевка. Вот говорим, как оно есть. Это даже не Авдеевка, не Бахмут, это не Новомихайловка, это не Купянск или Сеньковка”, — рассказал Александр Коваленко.

Это еще меньшее село, которое, по его словам, контролируется небольшим количеством украинских подразделений. В то же время оно концентрирует на себя внимание всей группы войск "Днепр" — почти 72 тысяч личного состава.

Алина Туришин и Александр Коваленко / Фото: ТСН.ua

“Помимо всего прочего, там сформированы три тактические группы, которые должны действовать в направлении Крыма. Из Казачьих Лагерей на Крынки, Корсунки на Крынки, а также фронтально через трассу 2206 и лес на Крынки. Итог состоит в том, что они выводят свои ресурсы на территорию временно оккупированного полуострова Крым для восстановления боеспособности подразделений. Они 2206 трассу превратили в большое кладбище своей техники. И это при том, что в Крынках вообще нет украинской техники", — говорит Александр Коваленко.

По его словам, это и есть самый яркий пример того, что такое война на истощение.

“Крынки уничтожают то, чего у них нет. Технику в большом количестве, десятки в сутки и больше. Россияне с этим ничего не могут поделать. Вся группа войск, она сконцентрирована на маленькой деревне”, — рассказал военно-политический обозреватель.

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