Травля пса, дохлые цыплята и снятия побоев: у Чернигове соседи перессорились из-за совместную газовую трубу

Соседи снимали побои и писали друг на друга заявления в полицию.
В Чернигове соседи разругались из-за совместную газовую трубу. В ход идут все средства усмирения оппонентов — от снятия побоев к взаимным заявлениям в полицию.
Почему соседи пришли пределы и что поможет им разобраться в конфликте — в спецпроекти "На грани" в ТСН.19: 30.
На окраине Чернигова в частном секторе пылает газовая "война". У каждого соседа — своя правда. От "войны" бумажной соседи уже пришли к шпионской.
"То д * б * ное отрезало газ! Живу, как бомж, — без газа", — возмущается мужчина.
Соседи, на которых жалуется Анатолий, имеют с ним общую стену. Более сорока лет семьи делят дом на двух хозяев. Перечень претензий — широкий и красочный. Громкая музыка ночью, немотивированное топот по окнам, травля собаки. Никогда не знаешь, какой еще вред ждать — жалуется Анатолий.
"Теплицу мне порвали. Он дерево засохло. Чем опрыскивают. Занимаются такими подлыми делами. Подкопались под фундамент. Заложили бутылки пластмассовые и подожгли. Кипить шла сюда прямо в дом", — жалуется Анатолий.
Для записи безобразия, он даже установил на улице камеру. Долго она не прожила. Кто-то ночью выстрелил в нее.
"Они неадекватные люди. Если бы не общий дом был, наверное, уже и пожара были. Вот такие соседи ... Наделил бог", — говорит Анатолий.
Соседка Людмила, с которой продолжается конфликт, утверждает, что не знала, что у Анатолия избиты камеры. Она убеждает: это Анатолий делает ей пакости. Говорит: сосед притворяется жертвой. На самом деле, он агрессор.
"Купили мы четверо цыплят. Он (Анатолий — ред.) Потравил. Одно сдохло, второе сдохло, третье сдохло. — А он говорит, что вы ему поливаете чем город. Химией какой. — Знаете, что извините за грубое слово — разве что г * амном ", — рассказывает женщина.
Она жалуется, что Анатолий нанес ей и ее мужу телесных повреждений. После этого они писали заявление на мужа. Зато Анатолий написал заявление на их сына Андрея.
"Выскочил и тако мужу в морду. Тычет мне в лицо кулаком. Простите меня! Так сразу разбил губу, выбил зуб, как говорят", — говорит Людмила.
Сын Людмилы сорок минут рассказывает историю "боевых действий". Вот в 2013 году от соседа досталось отцу, а в 2019 — матери.
"Самодельных взрывных устройств подорвал моего отца. Отец получил двустороннюю тугоухость. А 2019-го пострадала уже мать. Он ее бил руками по лицу, когда она упала, он начал ее добивать ногами. Открыли уголовное производство.
Андрей утверждает, что у них цель посадить его в тюрьму, добить его родителей, чтобы забрать их часть дома. Главная соседская оружие, на которое они жалуются — газовая труба. Десять лет назад Анатолий отрезал их половину дома от газа.
Восстановить свое право Беланы пытались не раз. Приглашали газовиков, чтобы врезаться в трубу. Вот одна из попыток, которую засняли и сама еще не разбита камера Анатолия. Мужчина должен собственные бумаги, согласно которым труба только его, потому что он проводил газ во двор.
Кто же на самом деле агрессор? Но готовы соседи мириться?
Одинаковые обвинения, подобные аргументы. Попытка диалога начинается явно не с той ноты. Поэтому, мгновенно проваливается.
"Он стоит — смотрите, какая морда! Харя противная!", — говорит соседка. На что Анатолий отвечает: "Ты наглая, бессовестная идиотка, ты еще ведьма, он у тебя хвост торчит".
После двух недель конфликт попытается решить участковый полицейский. Милиционер говорит, что тоже страдает от обеих семей. Конца конфликта на горизонте не видит. Полицейское руководство доказывает: мирить соседей — это не их дело, пока не доходит до криминала.
"Если брать сообщения в сутки, то где-то 50-40% — это соседские войны. Между соседями складываются неприязненные отношения и это переходит на личности. Здесь надо третье лицо, объективно по полочкам разложит все вопросы и расскажет одном лице и второй лице ", — говорит полицейский.
Как решили "войну"
После непродолжительного времени обе семьи резко передумали дальше сниматься в сюжете. Говорят, после предыдущих визитов по-соседски договорились. Татьяна уже на порог не пускает. Но подробности мирного договора сдает: после десяти лет распрей закопать топор "войны" семьям помогли деньги. Цена вопроса — большая соседская тайна.