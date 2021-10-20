Травля пса, дохлые цыплята и снятия побоев: у Чернигове соседи перессорились из-за совместную газовую трубу

Соседи снимали побои и писали друг на друга заявления в полицию.

В Чернигове соседи разругались из-за совместную газовую трубу. В ход идут все средства усмирения оппонентов — от снятия побоев к взаимным заявлениям в полицию.

Почему соседи пришли пределы и что поможет им разобраться в конфликте — в спецпроекти "На грани" в ТСН.19: 30.

На окраине Чернигова в частном секторе пылает газовая "война". У каждого соседа — своя правда. От "войны" бумажной соседи уже пришли к шпионской.

"То д * б * ное отрезало газ! Живу, как бомж, — без газа", — возмущается мужчина.

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Соседи, на которых жалуется Анатолий, имеют с ним общую стену. Более сорока лет семьи делят дом на двух хозяев. Перечень претензий — широкий и красочный. Громкая музыка ночью, немотивированное топот по окнам, травля собаки. Никогда не знаешь, какой еще вред ждать — жалуется Анатолий.

"Теплицу мне порвали. Он дерево засохло. Чем опрыскивают. Занимаются такими подлыми делами. Подкопались под фундамент. Заложили бутылки пластмассовые и подожгли. Кипить шла сюда прямо в дом", — жалуется Анатолий.

Для записи безобразия, он даже установил на улице камеру. Долго она не прожила. Кто-то ночью выстрелил в нее.

"Они неадекватные люди. Если бы не общий дом был, наверное, уже и пожара были. Вот такие соседи ... Наделил бог", — говорит Анатолий.

Соседка Людмила, с которой продолжается конфликт, утверждает, что не знала, что у Анатолия избиты камеры. Она убеждает: это Анатолий делает ей пакости. Говорит: сосед притворяется жертвой. На самом деле, он агрессор.

"Купили мы четверо цыплят. Он (Анатолий — ред.) Потравил. Одно сдохло, второе сдохло, третье сдохло. — А он говорит, что вы ему поливаете чем город. Химией какой. — Знаете, что извините за грубое слово — разве что г * амном ", — рассказывает женщина.

Она жалуется, что Анатолий нанес ей и ее мужу телесных повреждений. После этого они писали заявление на мужа. Зато Анатолий написал заявление на их сына Андрея.

"Выскочил и тако мужу в морду. Тычет мне в лицо кулаком. Простите меня! Так сразу разбил губу, выбил зуб, как говорят", — говорит Людмила.

Сын Людмилы сорок минут рассказывает историю "боевых действий". Вот в 2013 году от соседа досталось отцу, а в 2019 — матери.

"Самодельных взрывных устройств подорвал моего отца. Отец получил двустороннюю тугоухость. А 2019-го пострадала уже мать. Он ее бил руками по лицу, когда она упала, он начал ее добивать ногами. Открыли уголовное производство.

Андрей утверждает, что у них цель посадить его в тюрьму, добить его родителей, чтобы забрать их часть дома. Главная соседская оружие, на которое они жалуются — газовая труба. Десять лет назад Анатолий отрезал их половину дома от газа.

Восстановить свое право Беланы пытались не раз. Приглашали газовиков, чтобы врезаться в трубу. Вот одна из попыток, которую засняли и сама еще не разбита камера Анатолия. Мужчина должен собственные бумаги, согласно которым труба только его, потому что он проводил газ во двор.

"На грани" | В Чернигове соседи разругались из-за совместной газовой трубы

Кто же на самом деле агрессор? Но готовы соседи мириться?

Одинаковые обвинения, подобные аргументы. Попытка диалога начинается явно не с той ноты. Поэтому, мгновенно проваливается.

"Он стоит — смотрите, какая морда! Харя противная!", — говорит соседка. На что Анатолий отвечает: "Ты наглая, бессовестная идиотка, ты еще ведьма, он у тебя хвост торчит".

После двух недель конфликт попытается решить участковый полицейский. Милиционер говорит, что тоже страдает от обеих семей. Конца конфликта на горизонте не видит. Полицейское руководство доказывает: мирить соседей — это не их дело, пока не доходит до криминала.

"Если брать сообщения в сутки, то где-то 50-40% — это соседские войны. Между соседями складываются неприязненные отношения и это переходит на личности. Здесь надо третье лицо, объективно по полочкам разложит все вопросы и расскажет одном лице и второй лице ", — говорит полицейский.

Как решили "войну"

После непродолжительного времени обе семьи резко передумали дальше сниматься в сюжете. Говорят, после предыдущих визитов по-соседски договорились. Татьяна уже на порог не пускает. Но подробности мирного договора сдает: после десяти лет распрей закопать топор "войны" семьям помогли деньги. Цена вопроса — большая соседская тайна.

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