Травля, унижения и оскорбления: в Донецкой области учительница довела ученика до невроза

Учительница своей вины не признает.

Крики, травля, унижение и постоянные образы — все это продолжается два года в одной из школ Донецкой области. Мать ребенка говорит, что учительница своими действиями довела 8-летнего мальчика до нервного срыва, который подтвердили врачи. Малыш очень испуганный и боится возвращаться в школу.

Что известно о ситуации и как действовать, если ребенка травят, — в сюжете Сніданку з 1+1.

У Марины двое детей: девочке — четыре года, а сыну — восемь. Семья живет в маленьком селе в Донецкой области. Своей школы там нет, поэтому уже два года мальчика приходится возить в соседнее село. На 1 сентября ждали с радостью, а получилось, что школа для этой семьи — это больная тема. Проблемы начались на втором месяце обучения. Мальчик, как говорит мама, часто переспрашивает, что не понимает. Впрочем, реакция учительницы на это вот такая: "Она мне сказала, что он неадекватен".

По словам мальчика, учительница его оскорбляет и постоянно кричит. Марина взяла ситуацию в свои руки: купила мсинови смарт-часы, которые фиксировал разговоры. Вот некоторые из них: "Ты с головой не дружишь? Больной на голову?", "Вообще ничего не умеет, не понимает. Я не шучу с тобой по спецшколы".

Подобных высказываний педагога собралось очень много. Через постоянные жалобы ребенка мама повела мальчика к врачу. "Жаловался, что дергается правый глаз. Плачет. Мы поехали в центр. Там его обследовали — нервоз из-за стресса", — говорит женщина.

Марина обратилась к директору, в управление образования и даже в полицию, а также доказательства добавила. Однако говорит: данных, учительница наказание понесла пока нет.

Травля и унижения: в школе Донецкой области учительница довела 8-летнего ученика до невроза

По телефону учительница согласилась поговорить о конфликте: "Есть протокол. Мне вынесли выговор за нарушение педагогической этики. Я уволилась с работы". Дирекция школы пидтврдила: педагога уволили, но потому, что закончился контракт, а не через аудиозаписи. Сама учительница виновной себя не считает.



Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев говорит: "буллинг как явление имеет несколько признаков. Первой является системность — это должно повторяться. Здесь есть признак ситемности. Второе — унижение чести и достоинства, травля кого-либо из участников образовательного процесса. То, как ведет себя учительница, просто недопустимо ".

Омбудсмен подчеркнул: дело уже под его контролем. Если вы столкнулись с подобным: стоит обращаться к руководителю учебного заведения с заявлением о буллинг, который должен немедленно сообщить в полицию, созвать комиссию.

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