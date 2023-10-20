Травмы половых органов на войне: как в Украине медики помогают воинам ВСУ и почему это важно

Защитники Украины не всегда хотят говорить о травмах, которые для них очень болезненны.

В Украину прибыла группа хирургов-урологов из США. Они будут оперировать украинских военных, получивших в бою травмы половых органов. Подобные ранения получили несколько тысяч бойцов.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Нелли Ковальской.

Боец Петр получил ранение в пах и готовится к операции, чтобы восстановить половую функцию

Петр - житель Луганска, который в 2014 году сбежал из-за оккупации, а в 2015 году пошел воевать. Он говорит, что пошел на фронт, потому что Донецкая и Луганская области - это Украина и ему было обидно за судьбу этих регионов. За восемь лет на войне он имел две контузии и два серьезных ранения. Пулевое в живот и осколочное в пах. После последнего сутки был без сознания. Очнулся в палате реанимации.

Петру скоро 50. У него есть дети и внуки. Но именно это свое ранение в пах считает - самым тяжелым. Не физически - психологически.

"Очень многое зависит от женщины. Хотя слышал, что ребята и стрелялись, и вешались", - говорит Петр.

Травмированный боец ВСУ

Почему такие ранения сложны – объяснение психолога

Психолог Иван Дмитрик объясняет, несмотря на то, что такие травмы легко замаскировать, они оказывают большое влияние на психику человека. Поэтому может начаться депрессия или даже мысли о самоубийстве.

"Гениталии – это наша идентичность, какая-то такая ключевая идентичность. Он просыпается, приходит в себя, и он себя не может идентифицировать, как мужчина! Нет главного идентификатора его как мужчины", — говорит психолог.

Что говорят хирурги

Хирург Александр Шевага говорит, что за время своей практики сталкивался с десятками случаев половой дисфункции из-за войны. Бойцы теряют потенцию из-за стрессов, гормональных сбоев, ПТСР, инфекции и конечно — травм.

Хирург Александр Шевага

"Осколочные ранения, которые сейчас преобладают над пулевыми, они не выбирают локализацию", - говорит хирург.

Но в большинстве случаев все можно - восстановить.

"Если мы можем из девочки сделать мальчика, мы можем делать реконструктивные оперативные вмешательства, которые в 90% восстановят их функцию, их социализацию, их идентификацию себя как мужчины", - отмечает медик.

Хирург-уролог Ярослав говорит, что есть специальные импланты, которые помогают в таких случаях. Правда, протезирование - это последний этап восстановления половой функции.

Специальные импланты

После операции Петр снова будет здоров

Петр получил ранение два года назад. За это время прошел несколько операций. Теперь ему сделают очередную операцию, после которой будет месяц восстановления.

Однако Петр говорит, что после выздоровления планирует вернуться на службу.

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Напомним, бойцы ВСУ рассказали о "войне дронов" и почему БПЛА долго не живут.

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