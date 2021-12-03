Требовал 100 "баксов": в Хмельницкой области водитель избил мужчину и ребенка, которых не пропустил на переходе

Мужчина заплатит семье моральную и материальную компенсацию.

В г. Славута Хмельницкой области водитель автомобиля, не пропустивший на пешеходном переходе людей, избил мужчину и его несовершеннолетнюю дочь.

Также читайте В Николаевской области глава ОСМД во время обсуждения коммунальных услуг избил жителя многоэтажки

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на приговор Славутского горрайонного суда Хмельницкой области.

Водитель автомобиля, резко затормозивший на переходе, избил мужчину и его дочь

Во время судебного заседания потерпевший рассказал, что он с семьей: женой и несовершеннолетними дочерью и сыном 1 января 2021 возвращались домой с празднования Нового года. Когда его дочь ступила на переход, чтобы перейти дорогу, там резко затормозил и остановился автомобиль. Пешеходы обошли транспорт и пострадавший ударил ногой по заднему бамперу авто. Водитель автомобиля тогда вышел и набросился с кулаками на мужчину. Когда их оттащили подозреваемый двумя кулаками ударил в грудь его дочь. Из-за этого ребенку несколько дней было трудно дышать, а мужчина получил травмы, которые квалифицировали, как легкие телесные повреждения.

Также девочка долгое время после инцидента боялась вечером выходить из дома, была подавлена, боялась сама спать и опасалась посторонних мужчин, считая, что они могут проявлять немотивированную агрессию.

Девочка рассказала, что ее до марта мучили боли в груди, куда ее ударил подозреваемый

В суде потерпевший ребенок рассказал, что он ступил на переход, но увидел быстро ехавший автомобиль, а потому успел отскочить на тротуар. Когда автомобиль остановился на переходе, семья обошла его сзади. Затем она увидела, как из транспорта выбежал агрессивный водитель, он кричал: "Платы 100 "баксов" за бампер". Затем этот мужчина с кулаками набросился на ее отца. Когда его оттащили, он подбежал к девочке и двумя кулаками ударил ее по груди. Потерпевшая расплакалась. После нападение ее к марту мучили боли в груди.

Подозреваемый своей вины не признал

Подозреваемый в суде рассказал, что остановился за переходом, чтобы на перекрестке пропустить автомобиль. Тогда он услышал, что по его бамперу ударили. Водитель вроде бы просто хотел поговорить с потерпевшим, однако тот на него набросился. Мужчина заявил, что своей вины не признает и ребенка он не избивал.

Суд наказал водителя и заставил его выплатить семье потерпевших компенсацию

Однако суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 125 УК Украины и приговорил к 1 году и шести месяцам лишения свободы, заменив этот срок на испытательный. Также он должен уплатить семье потерпевших 1922 грн 20 коп имущественного ущерба и 10 000 грн морального ущерба. На решение суда можно подать апелляцию.

Читайте также: