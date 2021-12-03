Требовал 100 "баксов": в Хмельницкой области водитель избил мужчину и ребенка, которых не пропустил на переходе

Мужчина заплатит семье моральную и материальную компенсацию.
В г. Славута Хмельницкой области водитель автомобиля, не пропустивший на пешеходном переходе людей, избил мужчину и его несовершеннолетнюю дочь.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на приговор Славутского горрайонного суда Хмельницкой области.
Водитель автомобиля, резко затормозивший на переходе, избил мужчину и его дочь
Во время судебного заседания потерпевший рассказал, что он с семьей: женой и несовершеннолетними дочерью и сыном 1 января 2021 возвращались домой с празднования Нового года. Когда его дочь ступила на переход, чтобы перейти дорогу, там резко затормозил и остановился автомобиль. Пешеходы обошли транспорт и пострадавший ударил ногой по заднему бамперу авто. Водитель автомобиля тогда вышел и набросился с кулаками на мужчину. Когда их оттащили подозреваемый двумя кулаками ударил в грудь его дочь. Из-за этого ребенку несколько дней было трудно дышать, а мужчина получил травмы, которые квалифицировали, как легкие телесные повреждения.
Также девочка долгое время после инцидента боялась вечером выходить из дома, была подавлена, боялась сама спать и опасалась посторонних мужчин, считая, что они могут проявлять немотивированную агрессию.
Девочка рассказала, что ее до марта мучили боли в груди, куда ее ударил подозреваемый
В суде потерпевший ребенок рассказал, что он ступил на переход, но увидел быстро ехавший автомобиль, а потому успел отскочить на тротуар. Когда автомобиль остановился на переходе, семья обошла его сзади. Затем она увидела, как из транспорта выбежал агрессивный водитель, он кричал: "Платы 100 "баксов" за бампер". Затем этот мужчина с кулаками набросился на ее отца. Когда его оттащили, он подбежал к девочке и двумя кулаками ударил ее по груди. Потерпевшая расплакалась. После нападение ее к марту мучили боли в груди.
Подозреваемый своей вины не признал
Подозреваемый в суде рассказал, что остановился за переходом, чтобы на перекрестке пропустить автомобиль. Тогда он услышал, что по его бамперу ударили. Водитель вроде бы просто хотел поговорить с потерпевшим, однако тот на него набросился. Мужчина заявил, что своей вины не признает и ребенка он не избивал.
Суд наказал водителя и заставил его выплатить семье потерпевших компенсацию
Однако суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 125 УК Украины и приговорил к 1 году и шести месяцам лишения свободы, заменив этот срок на испытательный. Также он должен уплатить семье потерпевших 1922 грн 20 коп имущественного ущерба и 10 000 грн морального ущерба. На решение суда можно подать апелляцию.
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