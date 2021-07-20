Требовала 15 тысяч гривен с игрушечным пистолетом: подробности ограбления банка в Киеве

Требовала 15 тысяч гривен с игрушечным пистолетом: подробности ограбления банка в Киеве

Сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего и то, что заставило пожилую женщину к такому шагу.

Женщина в Киеве напала на банк с требованием 15000 гривен

Женщина пыталась ограбить отделение одного из банков у площади Шевченко с помощью игрушечного пистолета, которым угрожала работникам и к тому же взяла заложницу.

Об этом с места сообщает корреспондент ТСН Наталья Ярмола.

Женщина в медицинской маске забежала в банк и бросила в сторону двери зажигательную смесь, от которой занялись двери. Она угрожала присутствовавшим пистолетом и требовала 15 000 гривен. Свидетели сумели затаиться и вызвать копов. На пожар отреагировали и спасатели, и к помещению начали съезжаться машины патрульных и ГСЧС.

Нападающая увидела присутствие копов, схватила одну из присутствующих свидетелей, приставила к ней пистолет и начала выходить из здания. Когда же начались переговоры, женщина начала стрелять в лестницу. Тогда копы увидели, что пистолет стреляет ненастоящими патронами, и начали задержание.

На подозреваемую надели наручники, сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего и то, что заставило пожилую женщину к такому шагу.

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