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Требовала секса и раздевалась: в Украине наказали мать, потому что ее дочь-школьница приставала к парню
Мать девушки на суде вину признала и пообещала, что ее дочь больше так вести себя не будет.
В Хмельницкой области на 850 грн оштрафовали женщину, потому что ее несовершеннолетняя дочь сексуально домогалась парня.
Об этом говорится в постановлении Изяславского районного суда Хмельницкой области.
По данным суда, несовершеннолетняя школьница (в возрасте 14-16 лет) сексуально домогалась к парню. В частности, она раздевалась и просила заняться с ней сексом. Из-за этого потерпевший обратился в полицию. Поскольку девушке еще не исполнилось 16 лет, а потому судили ее мать за невыполнение родительских обязанностей.
На суде женщина свою вину в содеянном признала полностью, искренне раскаялась в содеянном, указала, что не допустит в дальнейшем совершения ее дочерью противоправных действий.
Суд проанализировал материалы дела и признал жительницу Хмельницкой области виновной по ч. 3ст. 184 КУоАП и оштрафовал ее на 850 грн. Также она должна уплатить 605 грн судебного сбора.