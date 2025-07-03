Требовала секса и раздевалась: в Украине наказали мать, потому что ее дочь-школьница приставала к парню

На Хмельнитчине судили мать из-за поведения ее дочери / © pixabay.com

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В Хмельницкой области на 850 грн оштрафовали женщину, потому что ее несовершеннолетняя дочь сексуально домогалась парня.

Об этом говорится в постановлении Изяславского районного суда Хмельницкой области.

По данным суда, несовершеннолетняя школьница (в возрасте 14-16 лет) сексуально домогалась к парню. В частности, она раздевалась и просила заняться с ней сексом. Из-за этого потерпевший обратился в полицию. Поскольку девушке еще не исполнилось 16 лет, а потому судили ее мать за невыполнение родительских обязанностей.

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На суде женщина свою вину в содеянном признала полностью, искренне раскаялась в содеянном, указала, что не допустит в дальнейшем совершения ее дочерью противоправных действий.

Суд проанализировал материалы дела и признал жительницу Хмельницкой области виновной по ч. 3ст. 184 КУоАП и оштрафовал ее на 850 грн. Также она должна уплатить 605 грн судебного сбора.

Постановление суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, в Чернигове женщина занялась сексом с 14-летним