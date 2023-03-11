Требовали сказать, где Бандера: священник, плененный на острове Змеиный, рассказал свои ужасы "русского мира"

О том, как били током, запихивали гвозди под ногти, держали без воды, еды и сна — отец вспоминает уже спокойно.

"Чтобы и духа московского не было" - священник, находившийся в плену оккупантов, освятил лодку, которую в начале полномасштабного вторжения тоже захватывали россияне. Спасательное судно "Сапфир" 25 февраля 2022 года направлялось к острову Змеиный, чтобы забрать тела якобы погибших наших пограничников. В эвакуационной команде, кроме экипажа, было еще и три священника и их всех тогда взяли в плен, говорится в ТСН.

На вечернюю службу в церковь жена бойца принесла освятить бронежилет. Муж был дома после ранения, а теперь возвращается на фронт. Просьба освятить бронежилет не удивила отца Василия. Он за наших воинов и победу Украины будет молиться весь вечер, потому что хорошо знает, что несет с собой "русский мир". Испытал это на самом начале полномасштабного вторжения.

После того как наши пограничники с острова Змеиный, указали направление движения российскому кораблю. Трое священников взяли в эвакуационную команду на спасательном судне "Сапфир", они плыли забрать с острова якобы погибших наших героев. “Была информация, что нам дан коридор для гуманитарной миссии. Россияне должны были нас пропустить, но им никогда нельзя слова верить, потому что они нас обманули”, — убеждает настоятель одесского Свято-Троицкого храма ПЦУ Василий Вырозуб.

По счастью, пограничники были живы, но и священников и весь экипаж "Сапфира" россияне взяли в плен. Сначала держали в Крыму, где все время допрашивали. “До последнего не верили, что священник может не сотрудничать с СБУ. Один из вопросов, владеешь ли информацией о местонахождении Бандеры… Так весь мир знает, где Бандера”, — вспоминает отец Василий.

Далее их переправили в Белгородскую область, где уже пытали. О том, как били током, запихивали гвозди под ногти, держали без воды, еды и сна — отец вспоминает уже спокойно. “Не имел права перед этой ордой ломаться, потому что там чуть-чуть согнешься. Они сломят”, — убеждает он.

После семидесяти дней плена его обменяют. К выполнению своих задач вернулась из плена и лодка, которым они ехали за нашими на Змеиный. "Сказал капитан, чтобы духа московского не было на корабле, нужно освятить", — рассказывает священник.

Освобожденный из русского плена украинский священник держит свой духовный фронт. На каждой службе отец Василий молится о возвращении каждого украинского пленника и за победу Украины. "Чтобы даровал победу нашему украинскому народу", — читает отец Василий.

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