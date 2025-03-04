Требование о территориальных уступках: будут ли США давить на Украину для отказа от Херсона и Запорожья

Американский полковник Марк Канчиан рассказал, как видит администрация Трампа прекращение огня в Украине.
Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявлял, что окончание войны потребует территориальных уступок Украины.
Какие это могут быть уступки и означает ли это для Украины добровольный отказ от Херсона и Запорожья, рассказал Марк Канчиан, полковник в отставке Корпуса морской пехоты США, старший советник Департамента обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в эксклюзивном интервью ТСН.ua.
По его мнению, администрация Трампа почти наверняка видит прекращение огня по сегодняшней линии фронта. О возвращении оккупированной части территории Украины пока речь не шла.
"Эти уступки будут соглашением с небольшими гарантиями безопасности и отсутствием положения о репарациях (со стороны России – Ред.) или о трибуналах по военным преступлениям. Также будет определенная отмена санкций, возможно, полная отмена", – предположил Марк Канчиан.
Ранее нардеп Роман Костенко рассказал, что ждет Украину завтра без помощи США.
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