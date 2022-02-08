Трехкомнатная квартира для врача: молодых специалистов привлекают на работу бесплатным жильем

Но даже такая перспектива не кажется привлекательной для выпускников украинских медицинских вузов.

В городке Знаменка в Кировоградской области не могут найти врача для местной больницы. Молодые специалисты не охотно едут работать в небольшие города, поэтому городские власти, чтобы сделать такую работу более привлекательной, провели ремонт в трехкомнатной квартире и обещают отдать ее тому, кто будет работать в медицинском учреждении.

Об этом говорится во вторник, 8 февраля, в сюжете ТСН.19:30.

Город Знаменку, в котором проживает 30 тысяч жителей, называют городом железнодорожников из-за большого железнодорожного узла. Но горожане говорят, что их город славится своей больницей. Раньше здесь было два медицинских учреждения, теперь их объединили в Знаменскую больницу.

Врачи, которые здесь работают, уже солидного возраста. Заведующая кардиологическим отделением Валентина Владимировна уже 34 года оказывает помощь больным, приехала сюда еще интерном, потом стала терапевтом.

Самый опытный терапевт в больнице – Василий Иосифович. Ему восемьдесят лет, в больнице работает с 1977 года. Приехал сюда из Закарпатья после аспирантуры. Вспоминает, что тогда для врачей построили дом на 30 квартир, одна из них досталась ему.

Василий Иосифович на жилищные условия не жалуется. О пенсии не думает, только мечтает о том, чтобы в его больнице появились новые молодые специалисты.

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Здесь ждут невропатолога, терапевта, детского анестезиолога и рентгенолога. Платить им готовы двадцать тысяч гривен, но желающих все равно мало. Поэтому решили заманить жильем.

“Мы "покупаем" таким образом врачей квартирой, жильем. Городские власти заявляли о подъемных от 50 тысяч. Таким образом, мы хотим привлечь к себе врачей”, — объясняет директор Знаменской больницы Руслан Пушкаренко.

Квартира, которую выделили городские власти, расположена в пятиэтажке в центре города – напротив городского совета. В больницу пешком – каких-нибудь пять минут.

Квартира имеет три комнаты на первом этаже, общей площадью 56 квадратов, с отдельным входом. Окрашенные стенки, натяжные потолки, плитка и линолеум. Есть несколько чуланов. Отопление пока не подключили.

Эту квартиру может получить врач, который первым согласится переехать в Знаменку. Единственное условие города – право собственности он получит через 10 лет труда.

Желающих поехать работать в маленький город, в частности в Национальном медицинском университете Богомольца, мы не нашли. Даже с перспективой получить квартиру. Студенты говорят, что для них важнее возможность жить в столице или другом большом городе, чем материальное благополучие в провинции.

Каждый год в интернатуру поступают до 10 тысяч выпускников украинских медицинских вузов. До 2016 года все, кто учился на бюджете, были обязаны отработать несколько лет по государственному направлению. Впрочем, теперь, говорят в Минздраве, никак не могут влиять на них. Поиск специалистов-медиков стал проблемой местных властей.

"Министерство здравоохранения обязать никого не может — иди работай в конкретную деревню или город, но условия децентрализации дают большие возможности общинам, чтобы привлечь к себе молодые врачебные кадры", — считает заместитель министра здравоохранения Ирина Микичан.

В министерстве говорят, что идея поощрить молодого врача квартирой, как это делают в Знаменке, не нова. Так поступают еще в нескольких регионах. И где-то это срабатывает.

Сейчас в Знаменской больнице на четыре вакансии только одна квартира. Но там обещают – если молодых специалистов все же удастся заманить, квартиру выделят каждому.

Как молодых врачей пытаются привлечь к работе в маленьких городах

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